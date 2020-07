Renato Tapia se despertó el domingo extrañando el ambiente que se vive en la selección peruana y lo mostró con una foto nostálgica en Instagram. El sábado por la noche, Yoshimar Yotún volvió con una asistencia en la goleada del Cruz Azul sobre Pumas en un amistoso. Luis Advíncula lleva un mes empujando desde su banda para que el Rayo Vallecano alcance los playoffs de LaLiga SmartBank. Paolo Guerrero no tiene reemplazantes, comentó Juan Carlos Oblitas sobre el goleador que se alista en Internacional de Porto Alegre. Christian Cueva está en el calor del hogar que siente al entrenar en La Videna de San Luis bajo la supervisión del equipo de Ricardo Gareca. Hace casi un año, todos latían la previa de la final de la Copa América Brasil 2019 en los pasillos del Hotel Widson Barra en Río de Janeiro. Hoy la Blanquirroja está en cualquier lugar en el mundo donde sus protagonistas hacen flamear la bandera nacional.

En un escenario sin pandemia de coronavirus, por estos días el mejor escenario posible hubiese puesto a Perú cerca a otra definición continental. Alcanza, por ahora, con recordar las emociones que bajan y suben en las tribunas y las redes sociales, y el toque peruano de un plantel que supo tumbar los muros que aparecieron en su andar desde que el ‘Tigre’ tomó el mando de la nave. ¿Acaso después de jugar en el Mundial el siguiente sueño a cumplir no era disputar la final de la Copa América?

Soñaron muchos, lo creyeron pocos, lo hicieron posible unos cuantos. ¿Qué se hizo bien en los meses entre Rusia 2018 y Brasil 2019? ¿Qué factor jugó Ricardo Gareca para que Zambrano regrese para ser líder en la defensa? ¿La final de la Copa América es el tope de esta generación?

-Ampliar el universo de convocables-

Apenas culminada la participación en el Mundial Rusia 2018, Ricardo Gareca nos puso en jaque por un mes. Pidió un tiempo para escuchar ofertas desde la AFA y la Albiceleste, y al ver que no llegaron optó por continuar con su historia en la selección peruana.

“Nosotros tenemos que mirar todos los aspectos. No es el presente y dejar de lado el futuro. Estamos obligados a observar todo. Es importante que el jugador peruano sepa que es considerado. Es una continuidad, no una nueva etapa. En ese contexto hemos dado muestra de que todos tienen opciones y posibilidades. No contemplamos edad”, dijo en su conferencia de prensa de renovación por tres años más.

Escaneando las palabras del ‘Tigre’, tocó dos factores importantes. El universo de jugadores no cerraba las puertas a nadie. Que se quedara en Perú se asumía como que continuaba el proceso y no como un reinicio. De paso, desestimó lo que muchos esperaban. En los amistosos antes Holanda y Alemania, no habría cabida para “homenajes” a Claudio Pizarro. No lo tachaba de la lista, pero la relación entre el comando técnico y el jugador -de forma tácita- ya no existía.

“Ustedes saben el concepto que tenemos de él (Pizarro). Es un futbolista que dignifica la profesión. Es un ejemplo de profesionalismo. Nosotros veremos lo mejor para la selección”, comentó el ‘Tigre’. Es decir, todo bien con Claudio, pero no había tiempo de pruebas con la Copa América a menos de un año por disputarse en Brasil.

De arco a punta, Gareca miró su once base y había dos sectores que necesitan retocarse. La zaga central y el puesto de centrodelantero. En la defensa, las complicaciones aparecieron con la poca actividad que tuvo Alberto Rodríguez después del Mundial. El ‘Mudo’ recién jugó con Universitario en la quincena de setiembre y se rompió el talón de Aquiles a finales de octubre. A todo esto se sumó que Christian Ramos no alternaba lo esperado en su nuevo club, el Nassr de Arabia Saudita. En la delantera, Paolo Guerrero recibió la noticia de que debía cumplir los 8 meses restantes de sanción impuesto por el TAS.

El técnico de la selección peruana supo que las soluciones en ataque podrían llegar con la fórmula utilizada antes del Mundial. Jefferson Farfán o Raúl Ruidíaz en el puesto de ‘9′ darían un respiro en los amistosos mientras Paolo entrenaba por su cuenta. En defensa, por otro lado, se notó un verdadero recambio.

Luis Abram y Carlos Zambrano se proyectan como la dupla de centrales para el futuro en la selección peruana. (Foto: GEC)

Luis Abram se había quedado fuera de la lista a Rusia 2018 y sumó apariciones hacia fines de año con Perú. En tanto, Carlos Zambrano restableció conversaciones con el comando técnico de Gareca y sus partidos con el Basilea (7 en total con 500 minutos jugados) le reabrieron las puertas de la Blanquirroja.

Al ‘Tigre’ le tomó unos meses dejar de llamar a Ramos (disputó 5 amistosos en el último semestre del 2018). Sin la dupla mundialista en la zaga, a inicios del 2019 intentó primero con Araujo y Abram (victorias 1-0 ante Paraguay y Costa Rica, y derrota 3-0 frente a Colombia); y Araujo y Callens (derrota 2-0 contra El Salvador). No sería hasta el debut contra Venezuela en Porto Alegre (empate 0-0) que la nueva zaga se estrenaría: Zambrano y Abram.

Ahora parecen que han jugado toda la vida juntos en la selección peruana, sin embargo, solo suman 10 partidos juntos. Desde aquel partido contra la ‘Vinotinto’ solo dejaron de jugar juntos el encuentro contra Brasil en fase de grupos (caída 5-0).

El universo de convocables también le extendió una mano a Christofer Gonzales. Y no lo hizo por ausencias sino por las características que ‘Canchita’ le ofrece al comando técnico de la selección peruana. Puede jugar de Flores en el extremo, de Yotún en la primera línea de volantes, o hasta de Cueva como mediapunta. Desde la fecha FIFA de noviembre de 2018 siempre apareció en las convocatorias a pesar de jugar en la Liga 1.

La dupla Zambrano-Araujo en la selección

Partidos: 10

Victorias: 3

Empates: 3

Derrotas: 4

Minutos Abram en cancha: 900

Minutos Zambrano en cancha: 763

-Respaldo total al capitán-

Gareca y su equipo fueron los espectadores de lujo de todo el sacrificio que tuvo que hacer Paolo Guerrero para disputar el Mundial Rusia 2018. En agosto del 2018 se ratificó que debía cumplir la sanción de 14 meses (le faltaba cumplir 8), sin embargo, ya no hubo caos en la Videna. El ‘Tigre’ respaldó a su capitán y solo le pidió que se concentrara en sus entrenamientos personales para cuando pueda volver a las canchas con el Internacional de Porto Alegre.

“Es triste, sobre todo por la persona. Paolo Guerrero es un profesional y representa mucho como jugador. Es admirado, no solo aquí, sino también en el mundo. A nosotros nos llega sobre todo por su parte profesional, por su familia, por todo el movimiento que se hizo para que juegue. Se han dañado todas sus expectativas”, dijo Gareca a Movistar Deportes tras saber que no contaría con Guerrero en la segunda parte del 2018.

Paolo Guerrero suma 39 goles con la selección peruana. Ha jugado cinco Copa América, y en Brasil 2019 logró anotar en tres ocasiones: Bolivia, Chile y Brasil. (Foto: AFP)

Los amistosos que prosiguieron al Mundial contaron con la misma estrategia de cuando Paolo no pudo estar mientras cumplía la primera parte de su sanción. Jefferson fue el centrodelantero titular ante Holanda. Contra Alemania se probó a Ruidíaz de ‘9′. Ambas fueron derrrotadas nacionales. La ‘Pulga’ también jugó de arranque ante Chile (goleada 3-0), Estados Unidos (1-1), Ecuador (derrota 2-0), Costa Rica (derrota 3-2) en el 2018.

La fecha FIFA de marzo 2019 tuvo algunas sorpresas. Sin Ruidíaz en la lista, Yordy Reyna y Beto da Silva se metieron en la convocatoria. Sin embargo, contra Paraguay (triunfo 1-0) fue Farfán el centrodelantero. Yordy jugó desde el inicio contra El Salvador (derrota 2-0) y Beto ingresó por todo el segundo tiempo.

En la previa de la Copa América, Ruídiaz tuvo un último intento de jugar de ‘9′ solitario ante Paraguay en el Monumental (victoria 1-0). Sin frutos, en el segundo tiempo ingresó Guerrero después de casi un año alejando de la selección y la ‘Pulga’ pasó a ser el delantero por fuera del área. Le alcanzó para asistir a Cueva en el único tanto de la noche.

Ante Colombia era el ensayo oficial antes de la Copa América y sirvió para sacar las últimas conclusiones. Araujo no estaba para ser titular, Christofer Gonzales respondió a las expectativas y, sobre todo, Paolo Guerrero estaba en un estado pleno de sus condiciones físicas.

Carlos Zambrano y Christofer Gonzales fueron las novedades de Perú en el debut de Perú en la Copa América 2019. (Foto: AFP)

Un año después de quedar fuera ante Dinamarca, el ‘Depredador’ capitaneó al equipo en su quinta Copa América. Anotó tres goles en Brasil 2019. Apareció como bombero para apagar las llamas cuando Bolivia se puso adelante en el marcador y señaló el camino de la victoria 3-1. Luego, sentenció la llave de semifinales ante Chile, e impuso una nueva marca personal en la final contra Brasil: le anotó a todas las selecciones Conmebol.

Aunque esté presente el concepto de equipo cuando se habla de la selección peruana de Gareca, se intuye que el dueño es el que porta la cinta de capitán y marca los goles. Y ese es Paolo Guerrero, sin dudas.

-El sistema innegociable, los jugadores de siempre-

Ricardo Gareca enmarcó la patente de su innegociable sistema táctico 4-2-3-1 por algunas razones claras. Es el esquema con el que mejores frutos ha conseguido en la selección peruana. Una pizarra que fortalece a la defensa, que vuelve más dinámico a los volantes, más peligrosos a los extremos, más creativo al mediapunta y más letal al ‘9′. No es necesario mencionar los nombres, Gareca quita y pone jugadores según sea mejor la ocasión.

Gallese es el portero con más minutos en la era Gareca. Advíncula fue desplazando a Corzo del puesto de lateral derecho antes del Mundial y luego se consolidó en la posición. El caso de Zambrano y Abram ya está explicado. Trauco no necesita competencia para seguir exigiéndose en el otro lateral de la defensa.

Este es el once base que Gareca logró formar tras el Mundial de Rusia 2018. Se destacan Abram, Zambrano y Christofer Gonzales como nuevas alternativas.(Foto: GEC)

Quizás, el volante que más hizo dudar al ‘Tigre’ fue Pedro Aquino, quien tras el Mundial tuvo destacadas actuaciones y pudo anotar contra Holanda (1) y Chile (2). Sin embargo, una lesión dejó a Aquino fuera de la convocatoria de la Copa América, y la posición de medios centrales continuó con el rostro de Renato Tapia y Yoshimar Yotún. Solo las veces que Gareca ha probado a Flores o Gonzales por ‘Yoshi’ existieron dudas. Pero lo hace porque busca que los jugadores sean polifuncionales y no por un bajo rendimiento en el sector.

Los extremos, de igual forma. Carrillo decidió abrirse paso en Arabia Saudita y le demostró a Gareca que puede seguir sumando. Y aunque previo y durante la Copa América jugó en algunos partidos Andy Polo, el puesto regresó a las manos de la ‘Culebra’. A Edison Flores le salió competencia con la llegada de Christofer Gonzales, pero no dejó de hacer notar su presencia tanto en el campo como en el marcador. Después de Rusia, y sumando Brasil 2014, ‘Orejas’ anotó cuatro goles. Guerrero lo sigue de cerca con 3.

El caso de Christian Cueva tiene más transfondo. Gareca lo sabe conducir cuando lo tiene bajo su mando. En todo el proceso, el mediapunta jugó 60 de los 66 partidos que dirigió el técnico argentino. Entre Rusia 2018 y Brasil 2019, solo no fue tomado en cuenta para la fecha FIFA de noviembre del 2018 porque pasaba por un tema familiar. Otra muestra de que el ‘Tigre’ protege a ‘Aladino’ cuando la prensa o los hinchas encienden las antorchas con críticas.

La selección peruana superó superar sus participaciones en la últimas Copa América. Consiguió su primera victoria en tanda de penales, y también superar a Chile en semifinales. (Foto: AFP)

El once de las Eliminatorias tuvo apenas dos modificaciones de caral Mundial. Advíncula por Corzo, y Farfán por Guerrero. Tras la Copa del Mundo, respetando a un equipo base, el nuevo equipo titular comienza a leerse de memoria: Gallese; Advíncula, Zambrano, Abram y Trauco; Tapia y Yotún; Carrillo, Flores, Cueva y Guerrero. Gareca va a las Eliminatorias con esta oncena en la pizarra.

Respaldar en la crisis

Ricardo Gareca podía jactarse de que no ha tenido uno sino dos intentos previos y muy distintos antes de disputar Brasil 2019. Si bien la Copa América 2015 tuvo un honrroso tercer lugar, se convirtió en un espejismo en el inicio de las Eliminatorias con malos resultados.

Tuvo que utilizar la Copa América Centenario como escenario de recambios para buscar un nuevo horizonte. Y lo consiguió. Con un equipo que comenzaba a conocerse, mantuvo la racha de superar la fase de grupos desde 1997 y eliminando al temible Brasil de Dunga en la fase de grupos.

Pedro Gallese se reivindicó en la fase de duelos directos de la Copa América. Fue clave en la tanda de penales contra Uruguay y le atajó desde los doce paso un disparo de Eduardo Vargas en semifinales. (Foto: Reuters)

Por tal razón, la Copa América en Brasil no estaba visto como ensayos sino como el lugar ideal para ver el verdadero nivel de la selección peruana. Lo que no sabía Gareca es que se toparía con un amargo debut ante Venezuela (empate 0-0), una cuestionable victoria (3-1) sobre Bolivia y una terrible derrota contra Brasil por 5-0. El ambiente estaba tan nublado, que no llegaron en tardar las especulaciones.

Se habló de una indisciplina de André Carrillo, la cual le habría costado el puesto en la selección peruana. Además, las críticas apuntaron con crueldad hacia el desempeño de Pedro Gallese por la goleada brasileña donde tuvo responsabilidad en uno de los goles. Los ánimos caldeados solo consiguieron que el grupo fortalezca sus prioridades y camine con el apoyo entre todos.

André Carrillo no arrancó de titular la Copa América 2019, pero fue valioso en la segunda fase del torneo. (Foto: AFP)

Se notó en el partido de cuartos de final contra Uruguay. El VAR anuló tres goles charrúas, y en la tanda de penales aparecieron los verdaderos protagonistas. Atrás quedaron los fantasmas de la eliminación contra Colombia en la Copa América 2016. Gallese se hizo figura al atajar el disparo de Luis Suárez. Luis Advíncula ha explicado en transmisiones de Instagram que tuvo sacar fuerzas interiores para asegurar su tiro en la tanda. El quinto penal de Flores solo ratificó que el equipo estaba para llegar lejos en tierras brasileñas.

Así como hay victorias pírricas, la selección peruana comprendió que en la derrota también se aprende. La final perdida contra Brasil ha creado el buzón de un nuevo desafío por llenar. Volver a una Copa América, jugar otra vez la final y, claro, ganarla para estar al nivel de Chumpitaz, Cubillas, Oblitas y Sotil.

MÁS EN DT...

VIDEO RECOMENDADO

Gerard Piqué y el gesto burlándose del VAR en el Barcelona vs. Villarreal. (05/07/2020)