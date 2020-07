Era todavía 2013 y Paulo Autuori usaba el gimnasio de la Videna para recibir a periodistas. Eran salas de conferencia improvisadas para mano a mano con el entonces técnico de la selección peruana. El brasileño era breve, pero enfático y solo se extendía en preguntas puntuales. Lo recuerdo porque me dijo que lo haría cuando le pregunté sobre por qué había decidido que el por entonces joven Claudio Pizarro fuese el capitán de Perú. Se acomodó su gorra a lo Gilligan, tomó un poco de impulso y Autuori me dijo:”Lo hice por dos razones. La primera es para acabar con la disputa que había escuchado -no me consta- entre Palacios y Solano en el ciclo anterior, y la segunda es para premiar, como hice con Bonnet en Cristal, el éxito deportivo de un jugador que es Pizarro. Sé que es joven, pero también sé que está triunfando en Alemania, y el capitán es como un representante de lo que quiero para el equipo”.

Era cierto, ya por esos años Pizarro tenía cuatro temporadas exitosas en Europa y era jugador titular del Bayern, mérito que hablaba por sí solo. El delantero decoraba las portadas de los diarios deportivos los domingos tras sus goles de los sábados y ganaba títulos en Alemania, a la par que se volvía -como Autuori quería- en un símbolo de Perú en el extranjero. Luego llegarían años muy intensos en selección en los que perdió eficacia goleadora, pero nunca la cinta. Todos los siguientes a Autuori le ratificaron el brazalete. Ternero, Navarro, Uribe, Chemo, Markarián, Bengoechea. Todos menos Gareca, que en 2016, luego de haberlo utilizado en el bronce que logró en la Copa América 2015, dejó de llamarlo. Si bien Pizarro tiene 20 tantos en selección y está en el top 6 de delanteros históricos, la cosecha en Eliminatorias no es impresionante para nada: 6 tantos en 5 torneos, repartidos en 2 con Uribe, 1 con Autuori y 3 con Markarián. Lo que sigue es el paso a paso comentado de todo el largo tiempo de CP en Perú.

Claudio Pizarro en un partido de la selección peruana en el año 2000, ante Paraguay. (Foto: AFP)

Con Oblitas (1999)

Jugó desde el 99, aunque en 97 había sido citado a una preselección de Copa América a la que no fue porque el Pesquero lo negó a la FPF. Oblitas lo llamó como refuerzo ofensivo que auxilie a un Maestro jaqueado por prensa que le pedía menos pivoteo y más gol. Como Claudio era un torre blanca con pies más creativos que los de Flavio jugó más retrasado en la Copa América de 1999, en la que no marcó tantos ni asistencias. Fueron meses de introducción a la selección, lejos aun de protagonismo.

Pizarro en la era Oblitas Partidos jugados 11 Victorias 4 Empates 3 Derrotas 4 Goles 3 Promedio de gol 0.27 goles por partido Minutos jugados 744 Promedio de minutos en cancha 67.6 por partido Promedio de gol por minutos 1 gol cada 248 minutos

Con Pacho (2000-2001)

Instalado ya en Alemania, con el Bremen, llegó a esta etapa como delantero promesa al lado ya de Maestri sino de 'Cachete' Zuñiga, otro de su generación instalado en Europa. Este breve tiempo es recordado por su cachita a Chilavert tras el gol del Chorri en Lima y por una definición errada en Santiago de Chile que bien pudo cambiar el 1-1. Con Maturana hubo feeling pero a la vez empezaría a alejarse del gol en selección. No hizo ningún tanto con él.

Pizarro en la era Maturana Partidos jugados 7 Victorias 2 Empates 2 Derrotas 3 Goles 0 Promedio de gol 0 Minutos jugados 620 Promedio de minutos en cancha 88.6 por partido Promedio de gol por minutos 0

Con Uribe (2001)

Se negó a ir a la Copa América del 2011 alegando tener que atender su pase de Bremen a Bayern, pero sí tuvo presencia en el tramo final de las Eliminatorias. Participó del tridente ofensivo que imaginó Uribe para su ataque y volvió a compartir once con Flavio. Uribe lo supo usar y nunca vimos a Pizarro tantas veces cerca del gol como en este ciclo. Marcó dos tantos en Eliminatorias, contra Chile luego de fallar 5 ocasiones la noche del 3 a 1 y contra Ecuador, la tarde en la que nos ganaron 1-2 en Ate, luego dominar casi todo el partido.

Pizarro en la era Uribe (I) Partidos jugados 7 Victorias 2 Empates 1 Derrotas 4 Goles 2 (ambos en las Eliminatorias al 2002) Promedio de gol 0.29 goles por partido Minutos jugados 473 Promedio de minutos en cancha 67.6 por partido Promedio de gol por minutos 1 gol cada 236.5 minutos

Con Autuori (2003-2005)

Sus primeros tiempos de capitán, un homenaje a su presente exitoso en Alemania. Jugó la Copa América del 2004 como líder de la selección, pero una lesión al cráneo lo sacó del torneo cuando ya llevaba un gol anotado. En Eliminatorias marcó un tanto con tiro mordido ante Uruguay y asistió desde el rol de ‘hermano mayor’ al arribo de los jóvenes Farfán y Guerrero, dos delanteros con los que tendría que compartir ataque en los siguientes procesos.

Pizarro en la era Autuori Partidos jugados 16 Victorias 6 Empates 4 Derrotas 6 Goles 5 (1 en Eliminatorias al 2006) Promedio de gol 0.31 goles por partido Minutos jugados 1328 Promedio de minutos en cancha 83 por partido Promedio de gol por minutos 1 gol cada 265.6 minutos

Con Ternero (2005)

El mini-ciclo de Freddy lo tuvo en situación parecida al tiempo de Autuori, es decir como primero o segundo delantero, compartiendo ataque con Farfán y Paolo, y sin Maestri en los once habituales. El ex entrenador de Cienciano le ratificó la cinta bajo la misma idea de Autuori: es un representante en el exterior del viejo y querido fútbol peruano.

Pizarro en la era Ternero Partidos jugados 2 Victorias 0 Empates 1 Derrotas 1 Goles 0 Promedio de gol 0 Minutos jugados 180 Promedio de minutos en cancha 90 por partido Promedio de gol por minutos 0

Con Navarro (2006)

El interinato lo tuvo en conflicto con Franco por un amistoso ante Chile sobre el que no se pusieron de acuerdo sobre si debía o no jugar. A la disputa se sumó Carlos Delgado, representante de Claudio y enemigo de Navarro. Ellos decían, por lo bajo, que el entrenador no estaba a la altura de la selección.

Pizarro en la era Navarro Partidos jugados 2 Victorias 0 Empates 1 Derrotas 1 Goles 1 Promedio de gol 0.5 goles por partido Minutos jugados 118 Promedio de minutos en cancha 59 por partido Promedio de gol por minutos 1 gol cada 59 minutos

Con Uribe 2007 (2da etapa)

Claudio Pizarro fue titular en los cuatro partidos de la Selección Peruana de la Copa América 2007. (Foto: Archivo GEC)

De nuevo Julio César lo usó bien en sus famosos tridentes. Solo jugó con él la Copa América del 2007 con el saldo de 2 goles en 4 partidos. El abrupto despido del técnico (del que se responsabilizó a un grupo de jugadores que, en teoría, quería a Chemo) impidió ver más de Pizarro gestionado por un ‘Diamante’ que, digamos, le sacó brillo.

Pizarro en la era Uribe (II) Partidos jugados 4 Victorias 1 Empates 1 Derrotas 2 Goles 2 Promedio de gol 0.5 goles por partido Minutos jugados 324 Promedio de minutos en cancha 81 por partido Promedio de gol por minutos 1 gol cada 162 minutos

Con Chemo (2007-2009)

Con su ex amigo juega poco, pero, básicamente, porque se ve envuelto en el escándalo del Golf Los Incas. Chemo leyó que Pizarro debió contarle de la juerga y Pizarro alega que no sabía detalles y que un capitán no tiene que ser niñera. El hecho es que jugó poco y nada de las Eliminatorias.

Pizarro en la era Del Solar Partidos jugados 6 Victorias 1 Empates 3 Derrotas 2 Goles 0 Promedio de gol 0 Minutos jugados 501 Promedio de minutos en cancha 83.5 por partido Promedio de gol por minutos 0

Con Markarián (2010-2013)

Otro que como Uribe pareció sacar algo de su eficacia. De hecho la mitad de sus 6 goles en Eliminatorias los cosechó con Sergio. Goles a Ecuador en Lima, a Chile en Santiago y a Argentina en Buenos Aires fueron sello del capitán. Compartió ataque de nuevo con Farfán, Vargas y Paolo. No jugó por lesión la Copa del 2011, pero sí fue presencia constante en unas Eliminatorias de las que fuimos sacados a tres fechas del final.

Pizarro en la era Markarián Partidos jugados 20 Victorias 6 Empates 7 Derrotas 7 Goles 6 (3 en Eliminatorias al 2014) Promedio de gol 0.3 goles por partido Minutos jugados 1583 Promedio de minutos en cancha 79.15 por partido Promedio de gol por minutos 1 gol cada 263.8 minutos

Con Gareca (2015-actualidad)

Tras el interinato de Bengoechea (1 partido y 0 gol), llegó Gareca con quien Claudio juega la Copa América 2015 y las primeras fechas de las Eliminatorias. En la Copa hace un gol clave ante Venezuela para depositarnos en la otra ronda. La medalla de bronce fue un logro que ha quedado tapado por su mal arranque de Eliminatorias. Sale lesionado ante Uruguay en la sexta fecha del camino a Rusia 2018 y Gareca no lo llama más.

El gol de Claudio Pizarro le dio la victoria a Perú en el partido contra Venezuela fue el último de su carrera en la selección. (Foto: EFE)

Pizarro en la era Gareca Partidos jugados 9 Victorias 3 Empates 3 Derrotas 3 Goles 1 Promedio de gol 0.11 goles por partido Minutos jugados 509 Promedio de minutos en cancha 56.6 por partido Promedio de gol por minutos 1 gol cada 509 minutos

