Este domingo se conoció al rival del Werder Bremen de Claudio Pizarro para definir la revalidación de la Bundesliga. Los ‘Lagartos’ enfrentarán al Heidenheim, tercero de la Bundesliga 2, en el repechaje para permanecer en Primera División. No solo la permanencia está en juego, el Bremen también sale a defender un récord histórico en el fútbol alemán.

Los resultados no permitieron que el Bremen se cruce con el Hamburgo, su clásico rival en la zona norte de Alemania. Los 'Dinosaurios' cayeron goleados en la última jornada y terminaron cuartos, condenados a jugar una temporada más en la Segunda. ¿Pero por qué es relevante la mención entre ambos clubes? Si bien el apodo de 'Dinosaurios' corresponde al Hamburgo, actualmente el verdadero es el Werder Bremen. Con el descenso del Hamburgo en el 2018, fue el Bremen el que se quedó con el registro de ser el club alemán con más partidos en la Bundesliga.

En el primer partido de la temporada 2019-20, el Bremen sumó 1867 partidos en Bundesliga, uno más que el Hamburgo (1866). Con la goleada de 6-1 ante el Colonia el sábado llegó a 1900 presencias en la máxima división, según data la web Bundesliga.de. El cuadro verde compite en la Bundesliga desde su primera edición, en 1963-64, y solo estuvo un año en la Segunda (1980-81), con lo que acumula un total de 56 temporadas en Primera.

El Bayern Munich es el segundo equipo con más partidos y con el cierre de la presente temporada alcanzó los 1874 encuentros, también superando al Hamburgo. Los bávaros tienen menos partidos que el Bremen porque no compitieron en las dos primeras ediciones ya que los organizadores no permitieron que dos clubes de la misma ciudad compitan y ya estaba registrado el TSV 1860 Munich. Recién en la edición 1965-66 aparecieron, y desde ahí no han descendido.

Club Partidos en Bundesliga Werder Bremen 1900 Bayern Munich 1874 Hamburgo* 1866 Dortmund 1798 Sttutgart** 1798 Monchengladbach 1772 * Sigue en Segunda

** Volverá a la Bundesliga





El Bremen es hoy el club con más partidos y el cuarto con más títulos. Consiguió cuatro en su historia, superado por los 5 del Dortmund y Monchengladbach y los 29 del Bayern.

Consiguió cuatro en su historia, superado por los 5 del Dortmund y Monchengladbach y los 29 del Bayern. 1964-65. En la segunda edición de la Bundesliga, el Bremen sorprendió al Colonia, que había campeonado en el primer certamen, y logró el título con una ventaja de tres puntos en 30 fechas disputadas.

En la segunda edición de la Bundesliga, el Bremen sorprendió al Colonia, que había campeonado en el primer certamen, y logró el título con una ventaja de tres puntos en 30 fechas disputadas. 1987-88. Luego de tres temporadas siendo segundo, rompió la mala racha para coronarse con tres fechas de anticipación.

Luego de tres temporadas siendo segundo, rompió la mala racha para coronarse con tres fechas de anticipación. 1992-93. Los ‘Lagartos’ fueron líderes solo las dos últimas fechas. En la última jornada ganaron al Sttutgart y el Bayern empató ante Schalke, lo que les dio el título.

Los ‘Lagartos’ fueron líderes solo las dos últimas fechas. En la última jornada ganaron al Sttutgart y el Bayern empató ante Schalke, lo que les dio el título. 2003-04. Una victoria ante en Bayern en Múnich, donde ya militaba Claudio Pizarro, lo coronó a falta de dos fechas.

FACTOR PIZARRO

El atacante peruano es otro histórico en el Bremen. En julio cerrará su décima etapa en el cuadro verde en el cual se ha convertido en todo un hito. Es el goleador histórico con 153 tantos.

Llegó en agosto de 1999 procedente de Alianza Lima y si bien solo ganó la Copa Alemana del 2009, fue partícipe de la campaña que los llevó a la final de la Europa League 2008-09. Además, llegó a otras dos finales de Copa Alemana con los verdes.

