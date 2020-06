Hay 13.066 kilómetros de distancia entre Sochi y Lima, y el sismo de la alegría se sintió igual. Una explosión de amor que contenía el “Contigo Perú” en el pecho de los millones que vieron cómo André Carrillo inclinó el cuerpo para sacar un derechazo que provocó mis lágrimas. Las tuyas, seguro; las de todos, también. La tensión se volvió calma cuando Paolo Guerrero puso el sello de su estirpe y nos confirmó que en el otro lado del mundo también vale un Perú. Entonces, tocó dejar atrás la foto en papel mate de Balaídos con España 82 y, ahora, abrazar el selfie en el Olímpico Fisht de Rusia 2018. Para la selección peruana, afuera han pasado dos años; para los hinchas, dentro del corazón se han sentido como apenas dos semanas.

La emoción que perdura es la que acompañó a la Blanquirroja tanto en los amistosos pos Mundial en Europa como en la Copa América 2019 en Brasil o cada vez que algún estadio se llena de los colores blanco y rojo con los peruanos que hacen patria en Estados Unidos. Una afición premiada por la FIFA que tendrá como reto sostener su aliento cuando en setiembre arranquen las Eliminatorias de la Conmebol. ¿Difícil? Nunca nadie dijo que sería sencillo.

¿Qué le pasó al equipo tras la Copa del Mundo? ¿En qué se sostiene el proyecto de Ricardo Gareca con nuevos objetivos? Algunas respuestas para sentar cabeza hoy que Facebook nos bombardeará con fotos nostálgicas.

-La revancha de los olvidados-

Eran jóvenes con potencial, promesas que alimentaban la esperanza para lo que vendría. Y lo que vino les aguardó un sitio en la selección peruana. Luis Abram, primero, y luego Sergio Peña. Dos pasajeros que Ricardo Gareca tuvo que bajar el avión que volaba hacia Rusia.

“Son jóvenes, tendrán más oportunidades”, apenas llegó a decir el ‘Tigre’ tras el amistoso contra Suecia, antes del debut mundialista. No se equivocó. Abram trabajo sin desmayo en Vélez Sarsfield y es, a la fecha, el segundo defensor peruano que milita en el extranjero con más partidos jugados después del Mundial: 49 en total entre torneos argentinos y Copa Sudamericana. Solo tiene por delante al consolidado Luis Advíncula con 58 duelos en Rayo Vallecano.

El esmero tuvo respuesta en sus futuras convocatorias. Gareca lo hizo jugar 16 de los 21 partidos disputados por la selección tras la copa, y su desempeño ha hecho extrañar menos la figura del ‘Mudo’ Rodríguez. Abram, además, coronó sus actuaciones con un gol a Brasil en Los Ángeles. El tanto le dio al ‘Flaco’ la segunda victoria sobre el ‘Scratch’ en su proceso.

Luis Abram anota en el arco de Brasil el 11 de setiembre del 2019. Con 24 años, el zaguero es el futuro en la defensa de la selección peruana. (Foto: AP)

Sergio Peña, por su cuenta, se cansó del bajo perfil en el Granada de España y saltó -primero- al Tondela de Portugal en la temporada 2018-2019 (32 partidos, 1 gol). En la última campaña (2019-2020), destacó con camiseta del FC Emmen en la Eredivisie holandesa, donde disputó 23 partidos y anotó 4 tantos hasta el que el torneo se dio por finalizado a causa de la pandemia del coronavirus. Y así fue que cerró el ciclo de amistosos FIFA, el año pasado, entrenando bajo las órdenes de la Bicolor.

Otros dos seleccionados que se hicieron un espacio en los dos últimos años son Christofer Gonzales (15 partidos pos Mundial) y Carlos Zambrano (10). La incorporación de ‘Canchita’ es una alternativa para Gareca tanto de extremo izquierdo como volante de primera línea. La polifuncionalidad es uno de los grandes requisitos que el comando técnico peruano busca en sus convocatorias. Con Christofer encontraron respuestas.

Carlos Zambrano y Christofer Gonzales fueron las novedades de Perú en el debut de Perú en la Copa América 2019. (Foto: AFP)

La vuelta de Zambrano responde, también, a su etapa de madurez. Estuvo al inicio del proceso y fue uno de los que se borró del mapa de Gareca. Solo su trabajo en el Basilea de Suiza lo acercó a la convocatoria previa a la Copa América. Con Christian Ramos -titular en Rusia- ausente en los llamados, y con Miguel Araujo sin encontrar continuidad en Talleres de Córdoba, el ‘León’ tomó la posta y respondió a la confianza de Gareca. Que sus últimos cinco partidos del 2019 hayan sido todos con la selección peruana da muestras de que el ‘Tigre’ lo seguía respaldando a pesar que en Dínamo de Kiev no aparecía ni un minuto. Su incorporación a Boca Juniors, asimismo, cayó perfecto en la Videna. Los dos zagueros titulares de Perú -Zambrano y Abram- haciéndose camino en la Superliga argentina. Como si Gareca lo hubiese pedido de deseo soplando las velitas de su cumpleaños.

La base más sólida

Nos pasó a todos que en cada partido que le prosiguió a Rusia 2018, miramos las alineaciones de Ricardo Gareca como un juego de tetris. Por eso decimos Aquino por Tapia, Costa por Carrillo, Zambrano por Ramos o Abram por Rodríguez cuando nos referimos a las novedades del innegociable sistema táctico 4-2-3-1. Solo dos veces el ‘Tigre’ rompió el molde y arrancó con otro esquema: 4-3-3. Fue, primero, ante Brasil en Los Ángeles y nos llenó la imaginación de que podría utilizar este bosquejo técnico en los partidos de visita por Eliminatorias. La volante peruana de Aquino, Tapia y Yotún es la llamada a ser titular cuando Perú juegue fuera de Lima.

Yotún y Tapia son la dupla de volantes que más veces jugaron juntos con Gareca en el banco. (Foto: GEC)

La confirmación llegó en el siguiente amistoso en Montevideo. Gareca paró ante Uruguay en el Centenario, en un duelo con olor a Eliminatorias, una medular con Josepmir Ballón, Renato Tapia y Christofer Gonzales. Listo, entendido, como siempre el sistema por encima de los autores.

De arco a punta, Perú se sostiene con la base que llegó al Mundial, casi la misma que logró jugar la final de la Copa América 2019 y la que -sin coronavirus- debería arrancar las Eliminatorias en setiembre. No extrañar recalcar, entonces, que Pedro Gallese es el que más veces jugó en los dos últimos años: 20 de 21 partidos (1800 minutos). Los que le siguen también suma 20 duelos, pero con menos minutos: Miguel Trauco (1.769) y Luis Advíncula (1.722).

Edison Flores es el segundo goleador de la era Gareca con 13 tantos (4 después de Rusia 2018).

En el plano goleador, Edison Flores aprovechó la ausencia de Paolo Guerrero, por sanción, para liderar la tabla pos Mundial. ‘Orejas’ anotó ante Estados Unidos y Costa Rica, amistosos, y frente a Bolivia y Chile, en la Copa América. El ‘Depredador’ tampoco se quedó atrás. Sus tres tantos en Brasil 2019 lo afianzan como el máximo artillero de la era Gareca con 18 dianas. Los que anotaron después de Rusia, también son Pedro Aquino (3), Jefferson Farfán (2), Christian Cueva (2), Advíncula (1), Yotún (1), Abram (1) y Gonzales (1). Ante Chile en el amistoso del 2018, Roco anotó en su propio arco.

La mejor noticia es que las estadísticas pasaron a segundo plano. Hoy hay la sensación es que se valora más el juego que muestra Perú por encima del resultado final de cada partido. De los 21 partidos en los últimos años, solo se ganó siete veces. Los otros cotejos fueron: 3 empates y 11 derrotas; 19 goles a favor y 28 en contra.

(Infografía: El Comercio)

-El futuro es ahora-

Gareca ha obedecido la política que sigue la FPF desde hace unos años. El transición entre selecciones menores y el equipo mayor es una realidad. Ahora, con las Eliminatorias a la puerta de la esquina (FIFA espera confirmación de Conmebol que iniciarán en setiembre), el ‘Tigre’ no le huye a la pregunta de qué jugadores de la Liga 1 podría utilizar en el debut si no existe la posibilidad de contar con sus seleccionados extranjeros.

La base de las próximas selecciones son las categorías menores. Los nombres de Martín Távara y Jairo Concha ya están en el radar de Ricardo Gareca. (Foto: El Comercio)

“Nosotros tenemos aproximadamente 30 jugadores en seguimiento del torneo local. Es un número más que importante”, dijo Gareca hacia finales de mayo cuando aún no conseguía presionar para que la Liga 1 vuelva a rodar. Además, se atrevió a dar nombres, confirmando que está preparado por si hay que echar mano del torneo local. “Aldair Rodríguez está dentro de estos 30 jugadores. Es un muchacho que ha justificado a través de las producciones que ha tenido. Es un jugador que nos interesa. Está dentro de las posibilidades para tomarlo en cuenta”, remarcó.

Dentro de esa lista de seguimiento, más de la mitad son jugadores que han tenido pasos por selecciones Sub 17, Sub 20 y Sub 22. Por tal razón, que no se haga extraño que en el hipotético caso de una lista con jugadores de la Liga 1, Gareca tenga que utilizar el recurso que lo llevó a consolida la base mundialista. Repotenciar a futbolistas como Jairo Concha, Martín Távara, Brayan Velarde, Yuriel Celi o Kluiverth Aguilar es una tarea titánica al que el ‘Flaco’ no se correrá.

De esta forma, y llamando a una normalidad en el fútbol en el 2021, el panorama de la selección peruana para la Copa América de Argentina-Colombia es prometedor. El fútbol es ahora, Gareca lo sabe.

MÁS EN DT:

VIDEO RECOMENDADO:

Claudio Pizarro se retira: un repaso de sus títulos y lo que dijo el 'Pep' Guardiola