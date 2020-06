Hace unos días salió a la luz un video en el que Diego Armando Maradona aparece en un estado bastante llamativo. En las imágenes se ve al astro argentino muy alegre bailando con su exesposa Verónica Ojeda. Luego, el argentino se baja el pantalón, mientras los presentes en la escena parecen celebrar el accionar del ‘Pelusa'. Obviamente, el clip se viralizó en redes sociales, cuestionando al actual técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Tras tantos comentarios y desatada la polémica, Gianinna Maradona utilizó su cuenta de Instagram para hacer su descargo acerca del video, que es de hace unos años. La hija del Diego compartió un sensible mensaje en el que dio a conocer el dolor que siente al ver a su papá en ese estado.

“Para ustedes es Maradona, para mí es un video de mi viejo. Para ustedes puede ser una sorpresa, gracia, una burla... para mí no. Para mí es reabrir heridas, es una tristeza enorme verlo así, nadie sabe que es lo que vivimos y agradezco que así sea porque es mi forma de preservarlo”, puso Gianinna.

El polémico video de Diego Armando Maradona.

En otra parte de la publicación, indicó que después de la difusión de las imágenes tuvo que conversar con su hijo, Benjamín, fruto de la relación con el ‘Kun’ Agüero, acerca del accionar de su abuelo. Además, también lanzó algunas críticas hacia la expareja de Diego Maradona, aunque prefirió no poner nombres.

“Hoy elijo por mí y por Ben, entre esas elecciones elijo siempre la verdad por más dolorosa que sea. Elijo que mi hijo me pregunte a mí lo que necesite saber por más duras que sean las respuestas. Y elijo que tenga la contención terapéutica también para brindarle herramientas para crecer con toda esa información”, escribió.

Y agregó: “Ver como nadie hace nada de los que están ahí demuestra que por esa misma razón yo soy una hija de puta para todos ellos y para él también inclusive. Hechos, no palabras. Acosté más veces a mi papá de las que me hubiese gustado. ¿Me comí mil puteadas? Sí. Nunca me importó ser la mala. Estoy orgullosa de las veces que me puse la gorra”.

El mensaje completo de Gianinna Maradona sobre su padre. (Foto: captura de Instagram)

