Con Ricardo Gareca pasamos de llorar de tristeza e impotencia a hacerlo de felicidad, un sentimiento esquivo durante mucho tiempo cuando se trataba de referirse a la selección peruana. Porque la llegada del técnico argentino marcó un antes y un después. Se puede discutir en qué aspecto hubo una mayor mejora o qué falta optimizar, pero lo concreto es que sus resultados respaldan su trabajo. Estamos a un año de su último gran logro –llegar a la final de la Copa América– y lo que genera más ilusión es que queda la sensación que, además de lo ya alcanzado, la blanquirroja tiene mucho más por lograr con el ‘Tigre’ al mando.

En sus primeros cinco años, Ricardo Gareca llevó a la selección a una final de Copa América luego de 44 años y a clasificar a un Mundial luego de 36. Pero logró mucho más, siempre dando ese paso adicional e inesperado que ni los hinchas más optimistas se imaginaban. Acá repasamos los objetivos que alcanzó, algunos impensados antes de su llegada.

-Su legado-

El mismo Ricardo Gareca es un récord en sí mismo. Es el técnico con más partidos con Perú en su historia. Dirigió 67 encuentros –entre amistosos y oficiales–, con un saldo de 27 triunfos, 16 empates y 24 derrotas. Lo sigue el histórico Marcos Calderón con 51 partidos al mando de la bicolor, divididos en seis etapas distintas. Porque si hablamos de años consecutivos, ahí el ‘Tigre’ otra vez se lleva el ‘título’. En marzo cumplió cinco años al frente de la selección peruana y tiene contrato hasta el fin de las Eliminatorias, en 2022 –y se extiende si Perú clasifica a Qatar–, por lo que vestiría el buzo de la bicolor, por lo menos, siete años consecutivos.

AMISTOSOS ELIMINATORIAS COPA AMÉRICA MUNDIAL 28 20 16 3

En Eliminatorias, el ‘Tigre’ ganó siete partidos, empató seis y perdió siete. Claro, si contamos el triunfo en mesa en La Paz, el saldo sube en una victoria más. En tanto, ha dirigido tres Copas Américas, ganando siete partidos, empatando cinco –saliendo airoso en una tanda de penales y perdiendo la otra– y sufrió cuatro derrotas. En Rusia 2018, ganó un encuentro y perdió dos veces. En cuanto a los amistosos, bajo el mando de Gareca, Perú ha logrado 12 triunfos, igualó en cinco ocasiones y fue vencido en 11 oportunidades.

Ricardo Gareca dirigió su primer partido con la selección peruana el 31 de marzo de 2015. Fue una derrota ante Venezuela por 1-0, en un amistoso disputado en Estados Unidos. (Foto: Archivo GEC)

-Llegar a una final de Copa América luego de 44 años-

Perú no llegaba a esta instancia desde 1975, año en que se quedó con la Copa América. Aquella oportunidad, la bicolor, que había dejado en el camino justamente a Brasil, se midió ante la selección de Colombia, que, a su vez, había eliminado a Uruguay. Los ‘cafeteros’ ganaron 1-0 en Bogotá y Perú hizo lo propio en Lima. En un tercer partido jugado en Caracas, Perú se quedó con el título.

En 2019, tras superar a Uruguay en penales, la selección peruana se enfrentó a Chile en semifinales, una fase a la que Perú ya había llegado con Ricardo Gareca al mando en 2015. Se esperaba un partido cerrado, pero la gran virtud de los peruanos fue buscar la ventaja desde el principio y sorprender a su rival. Antes del gol de Edison Flores, ya Perú había avisado con el mismo ‘Orejas’ y Christian Cueva. El segundo llegó a través de un contragolpe, acompañado a una mala salida del arquero Gabriel Arias. En la segunda parte, el desorden chileno reinó, Pedro Gallese se alzó como figura y Perú pudo hacer su juego. El partido terminó con ‘oles’ de la tribuna, un gol de Paolo Guerrero y un penal atajado por el ‘Pulpo’ a Eduardo Vargas.

La selección peruana chocó ante Brasil en la final de la Copa América 2019. Pese al abismal favoritismo del ‘Scratch’ –por ser local, por el 5-0 en primera ronda, por la autoridad y solidez con la que llegó a la final, por ser Brasil– los dirigidos por Ricardo Gareca enfrentaron el partido sabiendo que era una oportunidad única para seguir escribiendo historia. No se logró el ansiado título, pero el solo hecho de estar ahí ya era algo histórico.

La final se disputó el 7 de julio de 2019. Brasil se coronó campeón al vencer a Perú 3-1. Los goles brasileños fueron anotados por Everton, Gabriel Jesus y Richarlison. Paolo Guerrero descontó para la blanquirroja. (Foto: EFE)

-Primer técnico en ganarle dos veces a Brasil-

La primera victoria sobre Brasil con Ricardo Gareca se dio en 2016. Para avanzar a cuartos de final en la Copa América Centenario, la selección peruana (4 puntos) necesitaba vencer al ‘Scratch’ (también 4 unidades). Ni siquiera un empate bastaba, teniendo en cuenta que Ecuador (2 puntos) enfrentaba a Haití (0 puntos) y, lo más probable, era que ganara por una diferencia de varios goles y avanzara sin problemas a la siguiente fase.

Ese 12 de junio, Ricardo Gareca planteó un partido defensivo y mantuvo su arco en cero ante la ‘Caraninha’. En ataque, Perú solo tuvo una llegada de Edison Flores, que acabó en un penal no cobrado, y un remate de Christian Cueva de tiro libre, que fue controlado sin problemas por Alisson Becker. A los 75′, apareció Raúl Ruidíaz para marcar –con la mano, hay que decirlo– el gol que terminaría siendo el del triunfo. Luego de 31 años, la bicolor le ganó a la ‘Verdeamarella’.

El gol de Raúl Ruidíaz fue validado por el árbitro uruguayo Andrés Cunha, tras varios minutos de incertidumbre. La derrota le costó el puesto a Dunga como entrenador de Brasil. (Foto: Getty images)

La última vez que Perú derrotó a la poderosa selección brasileña había sido en un amistoso jugado en Brasilia, en 1985. Ese día, el triunfo llegó gracias a un derechazo de Julio César Uribe.

De forma oficial, la bicolor ganó luego de 41 años a la selección brasileña. Fue en 1975, en la semifinal del Copa América también de visita –en Belo Horizonte– por 3-1, con doblete de Enrique Casaretto y un tanto de Teófilo Cubillas.

El partido se jugó el 30 de setiembre de 1975, en Belo Horizonte. Enrique Casaretto fue la gran figura. (Foto: Prensmart).

La selección peruana tuvo la oportunidad de lograr su segundo triunfo ante Brasil en la Copa América 2019, pero esta le fue dos veces negada. Primera tras la aún dolorosa goleada en primera fase y luego tras perder la final, por 3-1. Pero, como bien dicen, a la tercera fue la vencida. El 10 de setiembre de ese mismo año, se jugó un amistoso pactado antes de la Copa América y que pocos pensaban que significaría una revancha para la bicolor.

Era el segundo partido de una fecha doble de amistosos jugados en Estados Unidos. Perú, sin Paolo Guerrero ni Jefferson Farfán entre sus convocados, llegaba de caer ante Ecuador, y Brasil de empatar ante Colombia. El tono del partido fue similar al de los anteriores. La blanquirroja –ese día de negro– esperó en su campo. Y aunque el dominio territorial brasileño era notorio, no llegaba con demasiada claridad al arco de Pedro Gallese. Ni siquiera el ingreso de Neymar en el segundo tiempo inclinó la cancha. Parecía que el partido se extinguía con un 0-0 sufrido, cuando a los 84′, un preciso centro de Yoshimar Yotún fue conectado por la cabeza de Luis Abram para poner el único gol del partido. Con esto, Ricardo Gareca se convirtió en el primer técnico de Perú en ganarle dos veces a Brasil.

Es el único gol de Luis Abram con la camiseta de la selección peruana. (Foto: AFP)

-Ganar la primera tanda de penales en la historia de la selección peruana-

Perú había jugado solo dos definiciones por penales en su historia: ante México en la Copa América de 1999 y frente a Colombia en la Copa América Centenario, disputada en 2016. Ambas fueron en cuartos de final y en ambas fuimos eliminados.

Luego de un partidazo que quedó 3-3, la bicolor debió definir su pase a semifinales de la Copa jugada en Paraguay en 1999, ante la siempre dura selección mexicana. En la tanda desde los 12 pasos, Nolberto Solano y Jorge Soto anotaron, mientras que José Soto y Juan Reynoso mandaron desviados sus disparos. Algo similar pasó en Estados Unidos, en 2016. Tras el 0-0 en los 90′, ambas selecciones lanzaron penales. Raúl Ruidíaz y Renato Tapia marcaron los dos primeros, mientras que Miguel Trauco y Christian Cueva fallaron los suyos.

Christian Cueva anotó un gol en la Copa América Centenario: fue ante Ecuador en el 2-2 de la fase de grupos. (Foto: AP)

Contra Uruguay, en la Copa América 2019, Perú aguantó el partido, con dos ‘bestias’ en ataque como Edinson Cavani y Luis Suárez. La bicolor mantuvo el empate sin goles –le anularon tres goles a los ‘charrúas’ por posiciones adelantadas que fueron ratificadas por el VAR– y forzó la tanda de penales. Esta vez, el resultado fue distinto. Pedro Gallese se erigió como héroe al atajarle un penal al ‘9′ del Barcelona, pero, además, los cinco pateadores de la blanquirroja definieron de manera perfecta.

Primero fue Paolo Guerrero, luego Raúl Ruidíaz, Yoshimar Yotún, Luis Advíncula y Edison Flores. Todos encajaron con solvencia sus disparos y metieron a Perú en la semifinal. La ronda de penales era una posibilidad, por lo que la selección –bajo el mando de Ricardo Gareca, claro– se preparó para esta. El resultado fue positivo.

Pedro Gallese tapó tres penales en la Copa América 2019: Gabriel Jesus, Luis Suárez y Eduardo Vargas fallaron ante el '1' peruano. (Foto: AP)

-Clasificar a un mundial después de 36 años-

La última vez de Perú en un Mundial había sido en España 1982. Ricardo Gareca llegó con la difícil misión de lograr eso que parecía inalcanzable y no claudicó hasta conseguirlo. Luego de un arranque en Eliminatorias incierto –cuatro derrotas, una victoria y un empate en los primeros seis partidos–, encontró el equipo a mitad de camino y recuperó el terreno perdido. Sobre la última parte, la bicolor se metió a la pelea y alcanzó el quinto lugar, el que le daba un lugar en el repechaje. El saldo de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018 fue de siete victorias –incluido el triunfo en mesa ante Bolivia, en La Paz–, cinco empates y seis derrotas.

Faltaba un pasito más: enfrentar a Nueva Zelanda. Sobre el papel, era un rival accesible, pero igual había cautela. Nadie quería gritar la clasificación antes de tiempo. Además, la blanquirroja había sido golpeada con la suspensión de su capitán, Paolo Guerrero. De visita, el 10 de noviembre de 2017, Perú empató 0-0, y en Lima, cinco días después, aseguró ese cupo tan anhelado, por el que tanto lucharon el ‘Tigre’ y sus muchachos, con un gol de Jefferson Farfán y otro de Christian Ramos. Perú por fin volvía a un Mundial luego de 36 años.

En Rusia, la selección logró tres puntos, tras vencer a Australia, pero cayó frente a Dinamarca y Francia, que posteriormente se quedaría con la Copa del Mundo. No se logró avanzar de fase, pero la alegría de participar y gritar un gol en el torneo más importante a nivel de selecciones es algo que los hinchas peruanos nunca olvidarán. Todo de la mano de Ricardo Gareca.

El Perú vs. Nueva Zelanda se jugó el 15 de noviembre en el Estadio Nacional. (Fotos: AP)

-Ganar de visita luego de 12 años-

La selección peruana ya había mostrado una mejora con Ricardo Gareca como entrenador, pero si la intención era clasificar al Mundial Rusia 2018, había una deuda: empezar a sumar fuera de casa. Y no solo eran necesarios empates, sino también victorias, pues en Lima se habían dejado escapar muchos puntos valiosos. Sin embargo, aunque era algo común para otras selecciones, para Perú parecía una tarea imposible. La última vez había sido en 2004, lo que era un reflejo de las malas campañas realizadas en los últimos procesos clasificatorios.

Ese triunfo 12 años antes había sido un 31 de mayo ante Uruguay, en Montevideo, con goles de Nolberto Solano, Claudio Pizarro y Jefferson Farfán. Se dio rumbo a Alemania 2006. Se jugaron dos Eliminatorias más con nefastos resultados. Para clasificar a Sudáfrica 2010, la selección peruana jugó nueve partidos de visita y no sumó punto alguno. Todas fueron derrotas. Rumbo a Brasil 2014 fue otra lágrima: de ocho partidos jugados de visita, Perú solo logró un empate. El resto fueron caídas.

Nolberto Solano abrió el marcador con un soberbio tiro libre. La celebración quedó para el recuerdo. (Foto: AFP)

Con Ricardo Gareca al mando en las Eliminatorias a Rusia 2018, Perú arrancó con cinco derrotas en sus primera cinco salidas de Lima. La bicolor cayó ante Colombia, Brasil, Uruguay, Bolivia –fue derrota 2-0, pero posteriormente se le concedió la victoria a Perú– y Chile. Pese al progreso en su juego, la selección debía demostrar que podía dar ese paso. Y lo logró a lo grande.

El 10 de noviembre de 2016, en Asunción, Perú, de la mano del ‘Tigre’, hizo historia ante Paraguay. La bicolor no hacía un mal partido, pero los ‘guaraníes’ se pusieron adelante en el primer tiempo. Sin embargo, la selección peruana reaccionó y, arrancando la segunda parte, igualó, a través de Christian Ramos. Luego Edison Flores y Christian Cueva también anotaron. El último fue un autogol, tras una jugada del ‘Orejas’. El partido acabó 4-1 a favor de Perú y con eso el equipo se sacó ese clavo que tenía por no ganar de visita. Es más, luego de ese triunfo, no volvió a caer fuera de casa: empató con Venezuela y Argentina, y venció a Ecuador.

La victoria contra Paraguay en Asunción en 2016 acabó con la sequía blanquirroja. (Foto: AFP)

-Ganar a Ecuador de visita por primera vez en la historia-

Clasificar a Rusia 2018 aún parecía difícil, pero ya no imposible. Pero para ponernos más cerca, ganar a la selección ecuatoriana en Quito, algo que Perú nunca había logrado, significaba un paso gigante. Y Ricardo Gareca lo hizo el 5 de setiembre de 2017. Planteó un partido inteligente y la bicolor se quedó con la victoria por 2-1.

La selección peruana llegaba de un luchado triunfo sobre Bolivia, en Lima. El partido se dio tal como se había pensado. Con un Ecuador intentando sacar provecho de su localía y un Perú esperando ordenado e intentando hacer daño a la mínima oportunidad. Tras un primer tiempo parejo, en el segundo, la blanquirroja salió con mayor decisión. Ya era superior y a los 72 minutos Edison Flores puso el primero. Ahí nomás, Paolo Hurtado marcó el segundo para desatar la locura de los hinchas peruanos en el estadio Olímpico de Atahualpa de Quito y de los que alentaban desde su casa. Una clasificación histórica implicaba objetivos nunca antes logrados. Y este fue uno de ellos.

Apenas Edison Flores anotó el primer gol, Ricardo Garece reemplazó a André Carrillo por Paolo Hurtado. El gol del 'Caballito' fue apenas tres minutos después de su ingreso. Fue su segundo contacto con el balón. (Foto: AFP)

-15 partidos sin perder-

La racha más efectiva de la selección peruana. Como recordamos, la primera ronda de Eliminatorias rumbo a Rusia 2018 fue bastante irregular y el inicio de la ‘vuelta’ tampoco pintaba muy bien. Sin embargo, en la siguiente fecha, Perú goleó a Paraguay en Asunción y ahí inició su reacción. Pese a que luego cayó ante Brasil, ya se veía una mejora. Y a partir de la siguiente fecha, ante Venezuela, la bicolor iniciaría la mejor racha de su historia.

Tras empatar de visita ante la ‘Vinotinto’, el 24 de marzo de 2017, la bicolor del ‘Tigre’ Gareca jugó 15 partidos, contando amistosos y choques oficiales, sin conocer la derrota. En total, ganó 10 encuentros y empató cinco durante ese periodo, que le sirvió a Perú para trepar en el ranking FIFA (llegó al puesto 10). Además, Gareca tiene el récord de la seguidilla más larga de partidos sin perder en Eliminatorias (ocho partidos). La racha se acabó en el Mundial de Rusia, el 16 de junio de 2018, cuando Perú cayó derrotado ante Dinamarca.

PARTIDO FECHA RESULTADO ESTADIO TORNEO 1 22/03/2017 Venezuela 2-2 Perú Monumental de Maturín (Maturín, Venezuela) Eliminatoria 2 28/03/2017 Perú 2-1 Uruguay Nacional (Lima) Eliminatoria 3 08/06/2017 Perú 1-0 Paraguay Mansiche (Trujillo) Amistoso 4 13/06/2017 Perú 3-1 Jamaica Monumental de la UNSA (Arequipa) Amistoso 5 31/08/2017 Perú 2-1 Bolivia Monumental ‘U’ (Lima) Eliminatoria 6 05/09/2017 Ecuador 1-2 Perú Olímpico Athahualpa (Quito, Ecuador) Eliminatoria 7 05/10/2017 Argentina 0-0 Perú ‘Bombonera’ (Buenos Aires, Argentina) Eliminatoria 8 10/10/2017 Perú 1-1 Colombia Nacional (Lima) Eliminatoria 9 10/11/2017 Nueva Zelanda 0-0 Perú Westpac Stadium (Wellington, Nueva Zelanda) Repechaje al Mundial 10 15/11/2017 Perú 2-0 Nueva Zelanda Nacional (Lima) Repechaje al Mundial 11 23/03/2018 Perú 2-0 Croacia Hard Rock Stadium (Miami, Estados Unidos) Amistoso 12 27/03/2018 Perú 3-1 Islandia Red Bull Arena (Nueva Jersey, Estados Unidos) Amistoso 13 29/05/2018 Perú 2-0 Escocia Nacional (Lima) Amistoso 14 03/06/2018 Arabia Saudita 0-3 Perú Kybunpark (San Galo, Suiza) Amistoso 15 09/03/2018 Suecia 0-0 Perú Nya Ullevi (Gotemburgo, Suecia) Amistoso

El paso de Ricardo Gareca ha sido feliz y decisivo. La selección peruana, si bien escribió páginas de gloria en toda su historia, yacía sumida en una pesadilla que parecía interminable resumida en años de fracasos. Con él, despertamos nuestro espíritu futbolístico a una realidad que creíamos inimaginable, a una etapa única que pocos hemos gozado y que no queremos que termine.

Sus logros y récords nos recuerdan que nada es imposible. Nunca olvidaremos que nos devolvió esa alegría de llorar de emoción, un sentimiento inexplicable. Pero lo mejor es que, aunque Ricardo Gareca seguramente algún día responderá a nuevos retos, aún le quedan muchas páginas en blanco por llenar con la bicolor. Y todos empujaremos para que así sea.

