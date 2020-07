En marzo del 2008 no existía Whatsapp, recién Facebook se asomaba en nuestras computadoras como una plataforma tan novedosa como extraña. La única comunicación a distancia en tiempo real podía darse en el desaparecido Messenger, el del muñequito verde y que te permitía compartir las canciones que estabas escuchando. Por eso, cuando desde el entorno de Claudio Pizarro nos dijeron que íbamos a tener la exclusiva, para que ejerza su derecho a defensa, lo primero que preguntamos es ¿Y cómo nos vamos a comunicar con él? Pizarro había sido suspendido por 18 meses de la selección, por la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, en medio del caso Golf Los Incas. El argumento para sancionarlo es que, siendo capitán, no pudo comunicar lo que hicieron otros jugadores como Santiago Acasiete, Andrés Mendoza y Jefferson Farfán. Después de unos meses, pidió la palabra.

Lo primero que se descartó fue que íbamos a tener el celular del ‘Bombardero de los Andes’, quien en esa temporada había sido contratado por el Chelsea. “Claudio los va a llamar a la redacción de El Comercio”, nos dijo el contacto cercano al ’14′. Con algo de escepticismo esperamos que suene ese teléfono de oficina, en un escenario tan lejando de la actual modernidad que hoy hasta podría ser imaginado en blanco y negro. A las cinco de la tarde sonó el teléfono, la edición de Deporte Total comenzaba su hora de cierre y la portada con la foto de Claudio Pizarro en una inquieta sala de espera. Era la medianoche en Londres. Sí, era la voz de Claudio. A un día de su retiro del fútbol profesional, recordamos lo que fue uno de sus testimonios más esperados.

-¿Por qué recién declaras cuatro meses después de descubiertos los hechos?

Mis primeras declaraciones quise dárselas a la Comisión de Justicia, no quise dar pie a malos entendidos. Nunca me llamaron para declarar.

-¿El principal argumento de tu defensa es que no te han dado oportunidad de declarar?

Yo no recibí ninguna citación. Yo dejé las cosas en manos de mis abogados, pero ni siquiera a ellos les han permitido ver los videos.

-¿Entonces para ti este proceso ha sido irregular?

Totalmente, estoy convencido de eso. Quiero dejar en claro que soy inocente. Yo nunca he participado en ninguno de esos hechos. Se han violado mis derechos, como jugador y sancionado. Queda claro que esto se lo podrán hacer a cualquier otro en el futuro, a Juan Manuel, a Paolo.

-LOS HECHOS-

-¿Qué hiciste la noche del 18 noviembre del 2008?

Yo no tenía la menor idea de lo que estaba pasando, de lo que iba a pasar o de lo que pasó. Me he ido a mi habitación a las diez y media. Me hicieron masajes y a las once y media me he quedado dormido.

Chemo del Solar y Claudio Pizarro en el entrenamiento de la selección peruana del 2007. (Foto: El Comercio)

-¿Y por qué en el programa de Jaime Bayly aparecieron dos ex trabajadores del hotel Golf Los Incas para mencionarte como uno de los presuntos involucrados?

Por lo que yo sé todo lo que dice esta gente habla de terceros, de suposiciones. Nadie me acusa directamente. Todo eso es falso.

-¿No era muy sencillo darse cuenta de todo lo que estaba pasando en el hotel?

Para nada, nosotros estábamos concentrados. Al día siguiente teníamos entrenamiento temprano en la Videna.

-Los dirigentes Juvenal Silva y José Mallqui dijeron que tú tenías responsabilidad por ser capitán.

Yo soy el capitán de la selección y puedo intermediar entre los dirigentes y los jugadores. Puedo dar el ánimo y apoyar a mis jugadores como líder. Pero yo no soy niñera de nadie. Cada uno es un profesional y sabe a qué hora acostarse y qué cosas hacer.

-LOS DIRIGENTES-

-¿Por qué crees que te nombran en este caso? ¿A qué atribuyes que se te haya involucrado?

Los trabajadores del hotel hablan de terceras personas y nunca me acusan. Allí te das cuenta de que hay gente que quiere hacerte daño, que quieren que me vaya mal. Con respecto a la FPF desde hace mucho tiempo mi posición ha estado en contra de las gestiones de esta federación (de Manuel Burga). He estado en tres Eliminatorias, en tres Copas Américas y he visto muy de cerca los problemas que tiene la federación, de organización, de gestión, de incumplimiento de compromisos, de malos manejos. Antes ya tenía problemas, ellos ya me quisieron sancionar ante la FIFA.

Chemo del Solar asumió la dirección técnica de la selección peruana después de la Copa América 2007. (Foto: El Comercio)

-¿Lo dices por el caso con Franco Navarro en Viña del Mar?

Exacto. Te digo algunos temas, pero son un montón. Me voy acordando y te los voy a decir, pero ese fue un tema en el cual la FIFA falló a mi favor.

-¿También pueden facturarte el papel que cumpliste en la negociación por los premios?

No sé qué ha salido en Lima exactamente sobre ese tema. Cuando íbamos a volver arreglamos para que nos paguen llegando a Lima. Yo me comprometí y les dije a los jugadores que la plata la íbamos a ver llegando. Pero después el jefe de equipo me dijo que la plata no estaba, que un dirigente no podía firmar: una falta de compromiso total. Me sentí terrible, todos estaban muy cabizbajos. Cuando fuimos a la Videna tomé la decisión de conseguir el dinero y cumplir con mis jugadores. Como líder tenía que hacerlo.

-¿Fue un préstamo que le hiciste a la Federación Peruana de Fútbol?

Para nada, conseguí el dinero por un compromiso con mis jugadores. No hablé con ningún dirigente. Les dije: "Ustedes ya saben cómo es esta gente, pero por respeto lo voy a hacer, porque son mi gente. Después de cuatro días en la FPF comenzaron a pagarme el dinero en partes.

-SUS AMISTADES-

-¿Hay espacio para alguna crítica sobre cómo te manejaste en este caso como líder del equipo? ¿Estuvo bien que tu amigo Gianfranco Revelli se encontrara tan cerca del equipo?

Gianfranco no está todos los días con nosotros. Él nos visita como lo hacían otros amigos y enamoradas de jugadores. Nunca hubo un problema con eso. Si ahora quieren malograr esta situación me parece ridículo.

-Pero igual, aunque no fue muy aclarado ¿lo acusaron en el caso de la supuesta salida de Paolo?

Pero eso fue muy aclarado. Desde allí tratan de malinterpretar las cosas y hacerme daño. Todo lo que está en mi entorno tratan de perjudicarlo. Dijeron que lo había sacado a Paolo por la noche, los mismos de la comisión mundialista dijeron que no había ocurrido así.

Claudio Pizarro fue ratificado como capitán de la selección peruana en las Eliminatorias a Sudáfrica 2010. (Foto: El Comercio)

-¿Entonces si vuelves a la selección dejarías que Gianfranco siguiera cerca del grupo?

A ver, con respecto al 'Gordo' (Revelli), siempre que ha estado allí ha sido porque el técnico lo ha dejado. Al igual que el amigo de Paolo y otros casos. Siempre ha sido con permiso, por si acaso.

-CHEMO DEL SOLAR-

-¿Ya conversaste con Chemo del Solar sobre este caso?

Yo lo he llamado para comentarle que no tengo nada que ver en esto. Él sabe y tiene conocimiento de todo esto.

-¿Estás decepcionado por su silencio?

Él ha visto los videos; lo que me sorprende es que no haya dicho nada. Es una de las cosas que más me llama la atención. Estoy esperando que se pronuncie sobre el tema.

-LA SELECCIÓN-

-En este contexto, sorprendido por el silencio del técnico en este caso y opuesto a la dirigencia, ¿es válido pensar en tu renuncia a la selección?

Yo nunca he pensado en dejar a mi selección; es una de mis metas, uno de mis sueños. Quiero jugar un mundial con mi selección y voy a luchar para lograrlo. Por ahora no ha pasado por mi cabeza renunciar. Ahora quiero que el Perú sepa del mal manejo de la FPF. Repito que soy totalmente inocente.

Pizarro le contó a DT El Comercio que se comunicó con Chemo del Solar tras el escándalo del Golf Los Incas. (Foto: El Comercio)

-¿En caso de que vuelvas a la selección quisieras seguir con la carga extra que significa ser el capitán?

Para mí no es una carga, los jugadores me lo hacen muy fácil. Ellos comprenden mis ideas y saben lo que yo siento. La única manera que sienta las ganas de dejar la capitanía es cuando los jugadores me lo pidan.

-¿No es una presión aparte para ti? ¿No sería un alivio que Ñol o Leao te relevara por un tiempo?

Al contrario, sería una situación muy complicada para mí dejar de ser capitán. Soy el capitán desde hace muchos años, y lo tomo con mucha responsabilidad. Presión hay siempre en todos lados. Si en los últimos partidos no he tenido el rendimiento que se espera de mí es un tema futbolístico que no tiene nada que ver con el tema. Si en algún momento un técnico decide no convocarme, conversa conmigo y llegamos a un acuerdo; no tendría ningún problema. Pero siempre estaré dispuesto a ser capitán y apoyar a mi gente.

Claudio Pizarro jugó en la temporada 2007-2008 con la camiseta del Chelsea inglés. (Foto: AFP)

-EL CHELSEA-

-Las noticias que llegan desde Inglaterra no son las mejores. ¿Has pensado en quizá buscar otra opción y dejar el Chelsea?

Esto que ha sucedido en el Perú ha sido un daño terrible para mí, para mi imagen, para mi familia y para mi carrera internacional. A mí me trajo Mourinho, después llegó un entrenador (Avram Grant) con otros jugadores, y eso hace que la situación sea más complicada. Si el próximo año no me salen las cosas, ya veré.

-Sí asumes que este escándalo te ha afectado anímicamente.

El daño que ustedes han hecho es irremediable. Digo ustedes no por un tema personal sino porque en el periodismo han salido cosas muy fuertes sobre este tema sin que siquiera existan pruebas, y es algo que ha repercutido en mi carrera internacional. Yo nunca pensé que el peor enemigo de un peruano fuera otro peruano. Pero en casos como estos veo que es así. Y eso me duele.

