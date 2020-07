Enero del 2015. La selección peruana Sub 20 disputa el Sudamericano de la categoría en Colonia, Uruguay. Hay relajo en el hotel de concentración después del debut ganador contra Ecuador (2-0). Los jugadores bajan de sus habitaciones y en el vestíbulo un espejo gigante es la tentación de Beto da Silva, un delantero de 18 años al que la prensa ya etiqueta como promesa y lo encasilla como el futuro reemplazante de Paolo Guerrero en Perú. Frente a su reflejo y rodeado de sus compañeros, Beto se lleva la mano a la quijada y suelta -medio en serio, medio en broma- que después de Claudio Pizarro él es el siguiente más guapo en todas las selecciones nacionales. La risa de los presentes no oculta la vanidad del más joven del plantel peruano. Toda la escena es vista por el fotógrado enviado por el Grupo El Comercio para cubrir el torneo.

Strike uno. Martes 5 de mayo del 2020. El programa Magaly TV La Firme filma a Beto da Silva y su pareja Ivana Yturbe incumpliendo las normas de la cuarentena impuestas por el Gobierno peruano. Sin mascarillas y sin respetar el distanciamiento social, el atacante de Alianza Lima se encontraba de vacaciones planteadas por la directiva del club. Con las calderas encendidas para el despido de Jean Deza y la suspensión perfecta de Carlos Ascues, la falta de Beto no recibió sanción pública de la administración.

Strike dos. En la mañana del lunes 6 de julio, el plantel de Alianza Lima entrenó en tres grupos distintos en las instalaciones del Club Esther Grande de Bentín en Lurín. Beto da Silva fue parte de los trabajos. Por la tarde, el programa Magaly TV La Firme adelanta imágenes de un supuesto ampay del jugador. En la noche, se confirman las sospechas. Beto da Silva organizó una reunión dentro de su domicilio en La Molina y, tras percatarse de que era grabado, salió a buscar a los reporteros de televisión. El incidente contó con la intervención de la Policía Nacional ya que se encontraba en la calle durante el horario del toque de queda (10:48 p.m. muestran las cámaras).

¿Habrá strike tres? Beto da Silva se pone en jaque frente al comando técnico del entrenador Mario Salas, quien ya busca un centrodelantero reemplazante para Adrián Balboa. La situación invita a varias reflexiones. La decisión de la administración blanquiazul -Kattia Bohórquez y Gustavo Zevallos- de conformar un plantel joven con proyección de venta futura traía una anexo especial: cuidado con las indisciplinas. Sucedió con Deza, Ascues y, ahora, Beto. Tampoco se salva Gómez, quien atraviesa por una denuncia por violencia familiar.

Con 23 años en el DNI, el delantero supera apenas los 100 partidos jugados desde el 2013 que debutó con Sporting Cristal. La chapa de promesa se le va descolgando del cuello. Estos fueron las altas y bajas de una corta carrera que aún puede encaminarse.

-La vida en celeste-

Debutar a los 16 años con Sporting Cristal y ante Alianza Lima es un sueño de juvenil que lo cumplió Beto da Silva el 20 de junio del 2013. Sin embargo, el ímpetu le jugó una mala pasada y por una dolencia muscular tuvo que dejar el campo a los 32 minutos de juego. Las lesiones lo acompañarían en adelante como un sticker que no se ha podido despegar.

Con los celestes fue intermitente en la campaña del título nacional 2014. No sería hasta el segundo semestre del 2015 que se destaparía completamente con Daniel Ahmed en el banco. Beto da Silva aprovechó la pólvora húmeda de los delanteros Sebastián Blanco y César Pereyra para jugar en pared con Irven Ávila en el ataque bajopontino.

Cuando alcanzaron los ‘Playoff’ de la Liga 1 se vio el mejor nivel de Da Silva. Anotó en ambas semifinales contra César Vallejo en una demostración de su potencia a los 18 años. Y en la final de vuelta contra Melgar volvió aparecer en el marcador. Sin embargo, los arequipeños se quedaron con el título de forma agónica.

Todo hacía presagiar que Beto se asentaría en el fútbol peruano y luego emigraría a Europa en un salto natural de su carrera. Sin embargo, en los inicios del 2016 eligió el PSV Eindhoven como su nueva casa. En Cristal completó 37 partidos, 8 goles y cero ganancias, ya que se fue como jugador libre.

-Beto por el mundo-

En Holanda, apenas se bajó del avión comenzó a entrenar en el PSV II, el equipo filial del club que juega en la Eredivisie. Tuvo un semestre con buen rodaje: 16 partidos y 2 goles. Suficiente para que Ricardo Gareca lo haga parte del inicio del recambio generacional en la Copa América Centenario.

Continuó en el PSV II en el segundo semestre del 2016 y completó otros 11 partidos y dos goles más. En enero del 2017, jugó 15 minutos con el primer equipo del PSV Eindhoven contra el Borussia Dortmund en un amistoso de mitad de temporada. Luego, saldría en el banco contra el Excelsior en el único partido oficial con el equipo principal del club holandés.

Cansado de pedir oportunidades en la Eredivisie, en mayo del 2017 volvió a sus raíces. Gremio de Porto Alegre apostó por Da Silva, quien había entrenado en las divisiones inferiores del club cuando fue niño y vivía en Brasil. Jugó 13 partidos entre Brasileirao y la Primeira Liga anotando apenas un gol.

Por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2017 fue suplente ante Botafogo, en lo que se contabiliza como su única participación en el torneo ganado por Gremio. En la final contra Lanús, Beto apareció en fotos celebrando con el trofeo conseguido por el club de Porto Alegre.

En el 2018, año mundialista y con Paolo Guerrero pendiente de si jugaría o no en Rusia, Beto dejó Brasil y fue prestado a Argentinos Juniors. Con el ‘Bicho’ fue intermitente. Nunca fue titular, y en los cinco partidos que disputó nunca pudo abrir marcar un gol.

En la temporada 2018-2019 el Tigres UANL le puso el ojo encima y lo fichó. Sin embargo, los últimos seis meses del 2018 no disputó ningún partido oficial. Tuvo que recuperarse de una lesión para que a inicios del 2019, y buscando darle continuidad, sea cedido a préstamo a Los Lobos BUAP, donde compartió vestuarios con el peruano Alejandro Duarte. Con su nueva escuadra alternó en 11 partidos y apenas consiguió un gol, que los libró de la zona de descenso en la Liga MX.

A pesar del escaso historial goleador, Deportivo La Coruña anunció a Beto como su refuerzo para la temporada 2019-2020. Las lesiones musculares y las decisiones técnicas lo relegaron al banco. Nunca arrancó de titular en LaLiga SmartBank (Segunda División de España). Fue convocado para 12 partidos y solo pudo ingresar en 7 duelos. Tuvo mejor suerte en la Copa del Rey, donde fue titular y jugó al menos 2 partidos. Abrió con gol la tanda de penales contra los Unionistas de Salamanca en la segunda ronda del torneo, pero fueron eliminados (8-7).

El 2020 lo recibió con otra lesión muscular, y justo andaba en proceso de recuperación cuando Alianza Lima apareció con un salvavidas. Tras papeleos que duraron varias semanas, firmó por los blanquiazules que se quedaron con un porcentaje del pase del jugador. Con los íntimos jugó 90 minutos en el clásico ante Universitario (derrota 2-0) en la Liga 1, y 60 minutos frente a Racing Club (derrota 1-0) por la Copa Libertadores.

La pandemia del coronavirus bajó el telón de su participación en las canchas y abrió sus polémicas fuera de los estadios. El récord en contra es sorprendente. Del 2016 a la fecha, jugó en siete clubes: PSV, Gremio, Argentinos Juniors, Tigres UANL, Lobos BUAP, Deportivo La Coruña y Alianza Lima. Y solo anotó seis goles: cuatro con el PSV, uno con Gremio y otro con Lobos BUAP. Una promesa incumplida.

-La joven sensación-

El 24 de mayo del 2016 en el Estadio Nacional del Perú contra la selección de Trinidad y Tobago, Beto da Silva reclamó un lugar en las estadísticas de la selección peruana como el segundo futbolista en anotar en todas las selecciones oficiales FIFA (Sub 17, Sub 20 y Mayor). El primero fue Jefferson Farfán (4 en Sub 17, 2 en Sub 20 y 27 en la Absoluta).

Beto, con 3 goles en el Sudamericano Sub 17 del 2013 y 2 tantos en el Sudamericano Sub 20 del 2015, aquella noche en el Nacional marcó en su debut con la selección adulta el segundo tanto del 4-0 peruano sobre el rival centroamericano. En ese mismo partido, a los 50 minutos, Edison Flores entró al selecto grupo junto a Farfán y Da Silva. Un partido más tarde, contra El Salvador, Andy Polo se unía a los mencionados. De los cuatro, solo Beto da Silva no está en los planes de Ricardo Gareca para el inicio de las Eliminatorias a Qatar 2022.

“Estoy feliz porque Paolo Guerrero es un referente para mí y que diga esos comentarios siempre son buenos y me hacen mejorar mucho. Estoy preparado y tengo que aprovechar mi oportunidad. Tenemos que hacer buenas actuaciones para lograr el objetivo”, decía cuando entrenaba previo a la Copa América 2016 en la Videna.

Era otro el caso cuando parecía ser el suplente natural de Paolo Guerrero. Fue a la Copa América Centenario y solo pudo jugar tres minutos, en los descuentos de la victoria contra Haití. Sus apariciones durante el 2016 se completaron en la fecha doble de Eliminatorias del mes de octubre contra Argentina (empate 2-2 en Lima) y Chile (derrota 2-1 en Santiago).

A Da Silva le jugó en contra una de las exigencias que pide Gareca para estar en la órbita de la selección peruana: continuidad. Entre 2017 y 2018 no fue convocado por Eliminatorias, Mundial o amistosos. Recién en la fecha FIFA del mes de marzo del 2019 fue tomado en cuenta, ya que Paolo Guerrero se encontraba cumpliendo la sanción impuesta por el TAS.

Beto ingresó por Christofer Gonzales en los descuentos del triunfo contra Paraguay (gol de Cueva). Contra El Salvador (derrota 2-0) entró en el segundo tiempo en lugar de Edison Flores. Sin embargo, salió a los 84 minutos por sentir una molestia en el muslo y le dejó su lugar a Marco López.

Con el reloj corriendo en contra de Guerrero y Farfán, Da Silva tiene todas las cartas para hacerse notorio para Ricardo Gareca. Un remezón en su carrera bastaría para que la selección se convierta en un lugar para escribir mejor su historia.

