Lionel Messi contó en la entrevista al portal Goal que cuando comunicó en casa su decisión de dejar el FC Barcelona, “fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando”. Pero no fueron los únicos. Millones de hinchas alrededor del mundo tampoco escondieron su tristeza y depresión por su partida. Una foto de dos niños desolados esperando en vano la presencia del astro argentino el día de las pruebas COVID-19 dio la vuelta al mundo. Ambos con la camiseta azulgrana y la ’10′ en la espalda confiaban en un milagro, que llegó días después.

Ya confirmada su permanencia por una temporada más, llamada a ser la última, la polémica no deja al atacante de 33 años. ¿Debería seguir vistiendo la cinta de capitán? Sus palabras fueron las correctas al explicar por qué no dejó el club, aún así su intención de hacerlo dejó ese tema en debate. Con todos los títulos encima y su buen nivel seguramente aún será el líder del equipo catalán, más allá que es muy probable que en enero empiece una danza con diversos clubes en búsqueda de ficharlo.

Lionel Messi llegó de niño a Catalunya, debutando en el primer equipo el 16 de octubre de 2004. Con la 30 en la espalda, quizás no imaginaba la cadena de éxitos que viviría en el club. Aquella tarde tenía al frente a varios consolidados como Carles Puyol, Andrés Iniesta o Xavi. Todos ellos ya lejos del Camp Nou dejaron camino libre a la ’Pulga’ para ser el capitán desde hace dos años.

En su estreno, los catalanes pasaban por una transición de capitanía, pues Luis Enrique se había retirado del fútbol meses antes. La responsabilidad cayó en Puyol, quien guió los primeros pasos de Lionel Messi. ¿Cómo le fue al Barza con sus últimos referentes del vestuario? Hagamos un repaso de estas últimas temporadas, las más importantes en la historia granate y azul.

Con Lionel Messi como capitán principal, FC Barcelona ganó dos títulos. (Foto: REUTERS)

JOSEP GUARDIOLA Y LUIS ENRIQUE (1997-2004)

Justo en el año de transición de la capitanía entre el actual entrenador del Manchester City y el de la selección de España, un infante Lionel Messi pisó Barcelona para quedarse hasta hoy. Coincidiendo también con el centenario del club (1999), ambos pasaron épocas de ‘vacas flacas' a nivel internacional, dominado en esos años por el archirrival Real Madrid, y también a nivel local, en el caso del segundo.

Pep Guardiola dejó al club en 2001 peleando en los primeros lugares de La Liga, pero Luis Enrique no pudo mantener ese nivel. El FC Barcelona entró en un bache del cual no salió hasta después de su retiro. Es más, en su última temporada, no clasificaron a la Champions League, conformándose con participar en la Copa UEFA, hoy Europa League.

Real Madrid y hasta Valencia tomaron ventaja de los ‘culés’, quienes renacieron desde la llegada de Ronaldinho en verano europeo de 2003. La primera temporada del brasileño en el Camp Nou fue la última de Luis Enrique en su carrera, la mejor como capitán en La Liga al quedar en segundo lugar. Luego le entregó la cinta a Carles Puyol, debutó Lionel Messi y la historia tuvo un giro de película.

Como entrenadores, Pep Guardiola y Luis Enrique se enfrentaron en el Camp Nou. (Foto: AFP)

CARLES PUYOL (2004-2014)

Puyol no solo es el dueño de la capitanía con más años en la historia del FC Barcelona, sino también de la etapa más exitosa de la institución. El palmarés sumaba una Champions League, 16 Ligas de España y 24 Copas del Rey cuando empezó, para irse con cuatro Champions League, 22 Ligas de España y 26 Copas del Rey. Debemos sumar que por primera vez, los catalanes salieron campeones a nivel Mundial.

El defensor tuvo una aliado, que coincidió con su elección como capitán: Lionel Messi. ‘La Pulga’ debutó en esa misma temporada y, tres después, empezó a explotar su mejor nivel con camiseta azulgrana. Quizás sin ambos no hubiera sido posible que esa institución viva sus mejores años. Carles Puyol no solo daba seguridad en la zona posterior, sino era un líder envidiable dentro y fuera de la cancha. Ese mismo liderazgo que hoy se extraña.

En 2009, alzó los seis trofeos que disputó: La Liga, Copa del Rey, Supercopa, estos tres en España, la Champions League, Supercopa, ambos en Europa, y el Mundial de Clubes. Eso sí, llegar ahí no fue nada fácil. Barcelona quedó ‘en blanco’ tan solo una temporada antes, la 2007-2008. Al culminar llegó otro personaje importante en este proceso: Pep Guardiola tomó el mando como entrenador. Junto a Messi y Puyol, formaron un equipo invencible.

Ya a puertas de su retiro en 2014, con el auge de los videos en internet, se hicieron virales muchas imágenes suyas evitando a sus compañeros hacer tiempo, pelearse con algún rival o alguna jugada casi imposible para el resto de defensores. No solo su ondulada cabellera llamaba la atención, sino también su clase para quita balones y hasta anotar goles. La también mejor época de la selección española se vivió cuando Puyol fue capitán en Barcelona. No hubo escándalos de vestuario o extra futbolísticos. Siempre supo manejar bien cualquier situación.

Carles Puyol anunció su retiro en una conferencia de prensa, a un par de meses de acabar la temporada 2013-2014 y dos años antes del final de su contrato. No dio no tiempo de reacción para que Barcelona consiga un reemplazo cercano a su categoría. Eso sí, el club decidió jugársela por gente de la casa y lo mejor que tenían a la mano eran Andrés Iniesta y Xavi, dos creativos de buen pie. De lejos aún, Lionel Messi, quien alternó la capitanía desde un amistoso en 2008 y, de manera oficial, en 2013, ya se perfilaba para tomar la cinta de manera permanente en un futuro.

Puyol es el capitán de FC Barcelona que más veces alzó el trofeo de la Champions League. (Foto: Getty Images)

XAVI (2014-2015)

Por temas de edad y tiempo en el club, en ambas cuatro más que Iniesta, Xavi fue el primer capitán luego de la etapa de Carles Puyol. Pese a vestir el cintillo una temporada, ganó cinco de los seis títulos que disputó. Solo falló en la Supercopa española, a manos del Athletic Bilbao. Paradójicamente, el equipo rojiblanco no había ganado campeonato alguno para disputar esos partidos.

Xavi simplemente siguió el legado de Puyol. El club tuvo intención de renovarle su contrato a fines de esa campaña, pero el volante decidió seguir su carrera en Qatar. Sin ambos futbolistas mencionados, el nivel del Barcelona empezó a bajar, más allá de tener a Lionel Messi en la cancha. Como muestra, no volvieron a ganar la Champions League.

La situación en el club no cambió mucho, aunque un detalle no menor sucedió en esos meses. Josep Bartomeu empezó su mandato en el FC Barcelona, dando inicio a una serie de erradas decisiones y resultados inesperados en el campo. Por antigüedad, Andrés Iniesta, autor del gol de España en la final del Mundial 2010, tomó el lugar de Xavi. Lionel Messi ya era uno de los líderes y con todos los récord azulgranas prácticamente en su poder.

Xavi ganó la única Liga que disputó como capitán. (Foto: Getty Images)

ANDRÉS INIESTA (2015-2018)

Empieza la turbulencia. Ya con los problemas acercándose a la orilla, FC Barcelona siguió su reinado a nivel local, pero ya perdía terreno en la Champions League. Tres inéditas eliminaciones en cuartos de final alejaron a los culés de sus recientes noches europeas de éxito. Sin estos títulos, las arcas comenzaron a tener huecos, influyendo en primer lugar en la calidad de refuerzos que llegaron al Camp Nou. Encima, Real Madrid volvía a ganar presencia internacional.

Josep Bartomeu ya asomaba como el blanco de las críticas. El primer gran golpe fue la salida de Neymar, clave en la ofensiva, al PSG francés el 3 de agosto de 2017. Desde ahí, empezaron una serie de revelaciones con problemas en el vestuario, en la directiva y un bajón de los buenos resultados, goleadas a favor que se convirtieron en contra, dejando en ridículo el nombre que había ganado una década atrás.

Como Xavi, Andrés Iniesta decidió seguir su carrera en Asia, específicamente en Japón. Así, la cinta de capitán tenía un solo destino: los brazos de Lionel Messi. Ya con más de 30 años, el ’10′ argentino tenía el rótulo de líder máximo en Catalunya. Una nueva etapa empezaba en la institución azul y granate.

Andrés iniesta es el último capitán del FC Barcelona en levantar el trofeo del Mundial de Clubes. (Foto: Getty Images)

LIONEL MESSI (2018-2020)

El principal cuestionamiento hacia la ‘Pulga’ fue por su labor como capitán de Argentina, su seleccionado nacional. Acusado de no “hablar mucho” y su poca fuerza en momentos difíciles, Lionel Messi ya había empezado con su ‘transformación’ al cortarse el cabello, dejarse la barba y mostrar más tatuajes. El juvenil que usaba la ’30′ y esperaba hacer historia ya estaba en el pasado.

Messi habló y mucho. Su cuenta de Instagram también fue una vía para hacer sentir su voz. Ya era normal verlo criticando y hablando fuerte sobre sus molestias con la directiva y club. No fue en van, pues en la temporada 2019-2020, Barcelona no ganó un solo título. “Quiero ganar más cosas, necesito un proyecto para eso”, fue su contundente frase en la entrevista con el portal Goal.

A puertas de su tercera temporada como capitán principal, Lionel Messi no solo enfrentará a sus rivales del campo. Una insalvable crisis dirigencial, decidir a qué equipo irse a mitad del 2021 y soportar las críticas en caso de alguna mala actuación individual o colectiva son los rivales que tendrá al frente en lo que debe ser su último año como ‘culé’. El tiempo será su mejor aliado.

Capitán Años La Liga Copa del Rey Supercopa España Champions League Supercopa UEFA Mundial Clubes GUARDIOLA 1997-2001 2 1 0 0 0 0 LUIS ENRIQUE 2001-2004 0 0 0 0 0 0 PUYOL 2004-2015 6 2 6 3 2 2 XAVI 2014-2015 1 1 0 1 0 0 INIESTA 2015-2018 2 3 1 0 1 1 MESSI 2018-2020 1 0 1 0 0 0

