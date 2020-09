No se descubre nada al afirmar que lo que más aman los futbolistas es, justamente, jugar al fútbol. Estar en el campo, tocar el balón, anotar o atajar un gol es el punto máximo en su profesión. La propagación del COVID-19 en el mundo obligó a que todos ellos también estén encerrados en sus casas, entrenando bajo techo vía Zoom. No hubo uno solo que no afirme que no era lo mismo, algo evidente, y demostraran su alegría al volver a los entrenamientos.

En su departamento en Lima, Ricardo Gareca no dejaba de trabajar en su laptop. Su preocupación era grande, pues pasaban los meses y solo unos tres futbolistas peruanos ya estaban jugando, solo uno convocable. El ‘Tigre’ alzó la voz para acelerar el regreso del torneo local, recordando que es posible aún que la mayoría de jugadores convocados sean de la Liga 1. Ni bien pudo ir a la Videna, continuó con sus observaciones, esta vez junto a su comando técnicos.

¿Cuántos partidos oficiales en 2020 suman los eventuales seleccionados? A continuación hacemos un recuento puesto por puesto, agregando los encuentros que sus clubes tendrán desde quincena de setiembre hasta el 5 de octubre, día que empieza la Fecha FIFA. El 8, Perú debutará en las Eliminatorias ante Paraguay en Asunción.

-ARQUEROS-

A menos de un mes del inicio de las Eliminatorias, los arqueros se perfilan como la posición con todos sus elementos fijos. Pedro Gallese, en la MLS, Carlos Cáceda y José Carvallo, en Liga 1, deberían ser los elegidos. En caso ‘Piero’ no pueda venir desde Estados Unidos, la disputa por ese tercer cupo no tiene a un arquero claro, ya que Patricio Álvarez (que hasta el año pasado estaba en ese lugar) ha jugado poco en Sporting Cristal.

Los goleros también son quienes están más parejos en los partidos jugados de sus clubes. Es más, todos jugarán un máximo de cinco veces hasta el inicio de la Fecha FIFA. Más allá de la para del campeonato norteamericano, Pedro Gallese sumó varios encuentros con la ‘MLS is Back’, en el que llegó hasta la final. No es ninguna sorpresa afirmar que el exAlianza Lima será el titular así la Eliminatoria empiece en octubre, noviembre o enero.

Nombre Equipo PJ Octubre PJ 2020 Carlos CÁCEDA FBC Melgar 4 o 5 12 José CARVALLO Universitario 4 o 5 14 Pedro GALLESE Orlando C. - USA 4 14

PJ octubre: Partidos de su club del 12 de setiembre al 5 de octubre. PJ 2020: Partidos jugados en lo que va de 2020.

Gallese y su genial atajada en la MLS. (Fuente: MLS)

-DEFENSAS-

Carlos Zambrano y Luis Abram formaron una sólida pareja de centrales en el 2019. El problema con ambos es que el fútbol argentino, en donde defienden las camisetas de Boca Juniors y Vélez Sarsfield respectivamente, no juega partido alguno desde marzo y no tienen fecha de regreso. Es más, este año solo han jugado once veces sumando a los dos. El ‘Káiser’, al menos, tiene tres partidos de Copa Libertadores este mes, pero aún es duda por la cantidad de futbolistas positivos y quienes tuvieron contacto con estos en el cuadro ‘Xeneize’.

Este par reemplazó bien a Alberto Rodríguez y Christian Ramos, haciendo no sentir su ausencia. En caso de una situación extrema, Ricardo Gareca repetiría a sus defensores centrales de Rusia 2018, ambos ya en Lima. Justamente la última presencia del ‘Mudo’ con la Bicolor fue en la última Copa del Mundo. Entre Liga 1 y Copa Libertadores acumulan ocho partidos cada uno. Tres menos que Gianfranco Chávez, que se perfila como un llamado sorpresa.

El defensor peruano ya convocado con más partidos este año es Alexander Callens. Titular indiscutible en el New York City FC de Estados Unidos, ya suma 13 en estos nueve meses. Aún así, en todos estos años aún no convence al ‘Tigre’ para ser titular, aunque ya es considerado en las convocatorias desde finales de 2018. Miguel Araujo, pieza de recambio, tiene para llegar a doce en total hasta octubre.

Nombre Equipo PJ octubre PJ 2020 Luis ABRAM Vélez Sarsfield - ARG Ninguno 9 Miguel ARAUJO FC Emmen - HOL 4 8 Eduardo CABALLERO D. Municipal 4 o 5 5 Alexander CALLENS NY City - USA 4 13 Gianfranco CHÁVEZ S. Cristal 4 o 5 11 Christian RAMOS U. César Vallejo 4 o 5 8 Alberto RODRÍGUEZ Alianza Lima 4 o 5 8 Ánderson SANTAMARÍA Atlas - MEX 4 0 Carlos ZAMBRANO Boca Juniors - ARG 3 2

PJ octubre: Partidos de su club del 12 de setiembre al 5 de octubre. PJ 2020: Partidos jugados en lo que va de 2020.

Boca Juniors suspende sus entrenamientos por múltiples casos de coronavirus en el plantel

-LATERALES-

De lejos, Luis Advíncula es el peruano en su puesto con más partidos este 2020. El lateral derecho es titular en Rayo Vallecano y suma 21 por el ascenso español. De no existir problemas con los vuelos desde Europa, jugará desde el arranque en nuestra banda derecha. Aldo Corzo, su reemplazo, lleva cuatro por Copa Libertadores y nueve en la Liga 1. Ambos tienen hasta cuatro oportunidades más para jugar de acá hasta octubre.

El gran problema es por la izquierda. Miguel Trauco es hasta tercera opción en Saint-Etienne francés, por no decir que va a ser considerado más por su entrenador. Apenas ha jugado nueve veces en todo el año, prácticamente una por mes. Marcos López, la otra opción internacional, suma minutos a duras penas, mientras que el mundialista Nilson Loyola se perderá la mitad de los partidos que le quedan hasta el 5 de octubre por una suspensión.

Nombre Equipo PJ octubre PJ 2020 Luis ADVÍNCULA Rayo Vallecano - ESP 4 21 Aldo CORZO Universitario 4 o 5 13 Marcos LÓPEZ SJ Earthquakes - USA 5 4 Nilson LOYOLA Sporting Cristal 4 o 5 11 Miguel TRAUCO S. Étienne - FRA 5 9

PJ octubre: Partidos de su club del 12 de setiembre al 5 de octubre. PJ 2020: Partidos jugados en lo que va de 2020.

-VOLANTES PRIMERA LÍNEA-

Pedro Aquino, a quien se le abre un puesto cuando Ricardo Gareca arranca con una línea de primera línea con tres volantes, es el jugador con más partidos en ese puesto este año. Un total de 19 partidos le dan el ritmo de competencia necesario para un seleccionado. Renato Tapia, el habitual titular, apenas sumó dos con el Feyernoord en la liga holandesa, que se suspendió de manera abrupta por la pandemia del coronavirus.

Una serie de lesiones impidió que Yoshimar Yotún no tenga más de once encuentros. Por otro lado, el también mundialista Wilder Cartagena no juega desde marzo y no hay señales de algún encuentro oficial para el argentino Godoy Cruz en estas semanas. En una mirada al torneo local. Josepmir Ballón ha jugado en todos los partidos completos de Alianza Lima este 2020.

Nombre Equipo PJ octubre PJ 2020 Armando ALFAGEME Universitario 4 o 5 11 Pedro AQUINO León - MEX 3 19 Alexis ARIAS FBC Melgar 4 o 5 11 Carlos ASCUES Alianza Lima 7 o 5 9 Josepmir BALLÓN Alianza Lima 7 o 5 12 Wilder CARTAGENA Godoy Cruz - ARG Ninguno 5 Sergio PEÑA FC Emmen - HOL 4 8 Jesús PRETELL FBC Melgar 4 o 5 8 Renato TAPIA Celta - ESP 5 2 Yoshimar YOTÚN Cruz Azul - MEX 4 11

PJ octubre: Partidos de su club del 12 de setiembre al 5 de octubre. PJ 2020: Partidos jugados en lo que va de 2020.

Gol de Pedro Aquino en el León vs. Club Celaya por partido amistoso en México (05/01/2020)

-OFENSIVOS-

Mucho se cuestiona el paso de André Carrillo por Arabia Saudita, pero él es el peruano convocable con más partidos este año, con 23. Con diez menos aparece Alejandro Hohberg, llamado por última vez en noviembre del 2019. El resto de ya considerado por Ricardo Gareca apenas suma encuentros con Christian Cueva como caso más preocupante pues no llegaría a más de ocho en caso de jugar todos los partidos del Yeni Malatyaspor.

Sin Edison Flores, ‘Canchita’ Gonzales es potencial titular por izquierda. Por el otro lado, Andy Polo, con pocas chances por derecha, sería el ‘tapadito' en el lugar de ‘Orejas’. Es ese su lugar en el Portland, donde acumula más de diez partidos este año. Paolo Hurtado, que para el ‘Tigre’ va por el medio, también está por alcanzar la decena de presencias en este convulsionado 2020. Fernando Pacheco, una posible sorpresa, lleva 19.

Nombre Equipo PJ octubre PJ 2020 André CARRILLO Al-Hilal - ARA 4 23 Gabriel COSTA Colo Colo - CHI 6 4 Christian CUEVA Y. Malatyaspor - TUR 4 3 Christofer GONZALES Sporting Cristal 4 8 Alejandro HOHBERG Universitario 4 13 Paolo HURTADO Konyaspor - TUR 3 9 Oslimg MORA Alianza Lima 7 8 Fernando PACHECO Fluminense - BRA 5 19 Andy POLO P. Timbers - USA 5 11 Joel SÁNCHEZ FBC Melgar 4 12 Kevin SANDOVAL Sporting Cristal 4 10 Martín TÁVARA Sporting Cristal 4 12

PJ octubre: Partidos de su club del 12 de setiembre al 5 de octubre. PJ 2020: Partidos jugados en lo que va de 2020.

-DELANTEROS-

Ante la ausencia de Paolo Guerrero, Jefferson Farfán se perfila como su reemplazo. Sin club y con apenas tres partidos en 2020, el ritmo de la ‘Foquita’ deja dudas a los hinchas, aunque Ricardo Gareca está convencido que será él. Raúl Ruidíaz llega con más ritmo y lucha por ese espacio en la oncena titular Bicolor. El resto tiene chances muy bajas, peor la situación actual no está para descartar nada ni a nadie.

Nombre Club PJ octubre PJ 2020 Jefferson FARFÁN Sin equipo Ninguno 3 Yordy REYNA V. Whitecaps - CAN 5 7 Aldair RODRÍGUEZ Binacional 7 11 Raúl RUIDÍAZ S. Sounders - USA 3 13 Matías SUCCAR D. Municipal 4 10

PJ octubre: Partidos de su club del 12 de setiembre al 5 de octubre. PJ 2020: Partidos jugados en lo que va de 2020.

