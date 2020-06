El primer triunfo de Perú en un Mundial se gestaría once años antes en una quinta del populoso distrito de Magdalena. En una mañana de verano en la que Roberto Chale Olarte y Ramón Antonio Mifflin Páez se conocieron. Allí surgiría la química entre quienes ya de adultos formarían la volante media de la selección peruana en México 70, y que aquel 2 de junio de 1970, en el estadio Jalisco de Guadalajara, protagonizarían el 3-2 monumental sobre Bulgaria.

Medio siglo después, Latina TV trasmitió el partido completo. Fue el domingo reciente y propició una repentina ebullición de nostalgia. Era la emoción aderezada en asombro. Perú era una industria de picardía y proeza con el brasileño Didí en el banquillo. Allí, entre figuras descollantes como Teófilo Cubillas, Héctor Chumpitaz, Alberto Gallardo y Pedro Pablo León, resaltaban dos pillos por su impresionante sincronización en el juego: el ‘Niño Terrible’ y el ‘Cabezón’. Con ellos la pelota iba de uno al otro con tal naturalidad que cada pase obligaba al elogio. El primero de ellos toma la palabra.

- ¿Cómo así lograron tal nivel de entendimiento a la hora de jugar?

-Es que jugábamos juntos desde los 13 años. Una mañana, en mi barrio de Magdalena, tocan a la puerta en la quinta donde yo vivía y era el ‘Cabezón’. Estaba allí, bien parado, con una bolsa repleta de uniformes de fútbol. “Ya sé que aquí el que manda eres tú, así que vamos a hacer un equipo”, me dijo.

- ¿Hicieron ‘click’ a la primera?

- Casi. Le hice caso y fuimos a hacer el equipo y yo le cobraba 5 soles por uniforme a cada jugador. Le mostraba el dinero al ‘Cabezón’ y cuando él estiraba la mano… ¡zaaaas!, me lo metía al bolsillo. Así lo tenía hasta vender el último uniforme. Ese día vendí las dieciséis chompas y como él me había dicho que “sabía quién manda”, no le di ni un sol.

- Le sacó la vuelta apenas se conocieron…

No, no. Espera… A la tarde de ese día íbamos a estrenar los uniformes. Ya estábamos en la cancha, cuando se mete un cura, que hace como que busca con la mirada hasta que ubica al ‘Cabezón’. “¡Oye, mocoso, devuélveme las chompas!, grita. ¡Resulta que Mifflin se las había robado! Saltamos la pared y nos fuimos corriendo al barrio. A la noche, el ‘Cabezón’ se aparece en mi quinta y cuando lo veo, le digo: “¡Esas chompas eran robadas! Eres un bandido igual que nosotros, así que ya eres uno de los nuestros”. Años después, llevamos el barrio al Mundial.

- ¿Cómo jugaban Chale y Mifflin en ese mediocampo de México 70?

-En el 4-2-4 de Didí sumabas 4 defensas más un volante, con eso eran 5 (un volante de contención, que era Mifflin). Yo era un volante de organización, más los 4 delanteros. Así, el sistema se partía en 5 defensas y 5 ofensivos; pero puesto en un 4-2-4. Los ofensivos decíamos que en defensa eran 6, porque tenían al arquero. Así te la pintaba Didí. Yo entonces en México 70 era el quinto delantero y tenía que pisar el área, Mifflin tenía la obligación de ayudar a los dos centrales (Chumpitaz y La Torre) y a los laterales Eloy Campos y Nicolás La Fuente. ¡Éramos un equipazo!





- ¿Y luego de ganarle a Bulgaria qué se dijeron?

- No nos dijimos nada, al menos que recuerde. Pero luego del partido nos fuimos a cenar en la sede de concentración, que era un convento llamado Parador San Javier. Allí cada habitación era como una iglesia. Resulta que, entre los dirigentes, había uno que era de Defensor Lima y que también concentraba con nosotros.

- ¿Hubo tiempo de celebrar?

A mí me había tocado concentrar con José Fernández y al ‘Cabezón’ con Hugo Sotil. Luego de la cena, este dirigente me jala a mí y al ‘Cabezón’ y nos lleva a su habitación. Nos felicita y nos saca una botella de whisky marca Chivas para brindar por el partidazo. ¡Nos acabamos la botella! Eso sí, fuimos responsables porque luego cada uno se fue a su habitación a dormir.

