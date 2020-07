Claudio Pizarro dejó la actividad profesional hace unos días tras el play-off por la permanencia en la Bundesliga con el Werder Bremen. Tras ello, su padre dejó entrever que podría llegar a Alianza Lima para finalizar su carrera en el Perú. Ante este rumor, Pizarro fue consultado en conferencia de prensa y fue contundente: “Ya estoy retirado del fútbol, es un tema cerrado”. Esa información ya se la había confirmado a El Comercio el 12 de junio del presente año.

Como se ha hecho habitual en la Bundesliga, las conferencias vía zoom acercan al personaje a los medios de comunicación. En esta ocasión, Diego Montalvan de Telemundo pudo acceder a la charla con el delantero nacional junto a otros medios de todo el planeta.

En dicha conferencia de prensa, Claudio Pizarro fue consultado por la posibilidad de salir del retiro y jugar un tiempo en Alianza Lima. El exdelantero del Werder Bremen fue contundente: “Ya estoy retirado del fútbol, es un tema cerrado”.

#ClaudioPizarro habla sobre la posibilidad de jugar con #AlianzaLima y su futuro: pic.twitter.com/xiC78DHsJ1 — Diego Montalvan (@DMontalvan) July 8, 2020

Asimismo, se refirió a su último partido como profesional con el Werder Bremen, en el cual no participó: “Una situación difícil. Mi último partido de la carrera y que no pueda participar en el juego es una situación complicada. Pero una de las cosas que me ha enseñado el fútbol es que por encima de cualquier cosa siempre está el equipo. Lo importante es cuando se consigue el objetivo, representa una alegría para todos. Quedó un sinsabor”.

Por último acotó: “He estado lleno de emociones distintas y de todo tipo. Tuvimos un año que no fue de lo mujer y tuvimos dos partidos de relegación que tampoco fueron buenos. Felizmente se pudo conseguir el objetivo, pero no tuve la oportunidad de jugar. Sin embargo, al final lo importante fue que pudimos mantenernos. Ahora ya estoy más tranquilo.

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER