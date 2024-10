Ver Alianza Lima vs. Sport Huancayo EN VIVO: mira la transmisión del partido en el estadio Alejandro Villanueva por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. ¿A qué hora juegan? El duelo se disputa este martes 22 de octubre de 2024 a las 8:15 de la noche (hora peruana). ¿Dónde verlo? El encuentro se puede seguir por televisión y streaming. Liga 1 MAX (L1 MAX) es el canal que trasmite por cable en DirecTV , Claro TV y Best Cable. Este canal también se puede mirar por internet a través de DirecTV GO , Fanatiz, Claro TV+, Zapping TV y Liga 1 Play.

