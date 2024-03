Sporting Cristal vs. Atlético Grau: sigue el partido por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. El encuentro se disputa este sábado 2 de marzo, desde la 1:15 de la tarde (hora peruana), en el estadio Alberto Gallardo. ¿Dónde verlo? La transmisión en vivo por televisión se puede seguir mediante el canal Liga 1 MAX (L1 MAX), que se encuentra en plataformas de cable como DirecTV. Claro TV y Best Cable. Para ver el duelo vía streaming son opciones DirecTV GO (DGO) y Liga 1 Play. No recomendamos el uso de Fútbol Libre TV.

VIDEO RECOMENDADO El tifo de Sporting Cristal ante Universitario en la Liga 1 Betsson. | Video: Liga 1 Play