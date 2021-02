Conforme a los criterios de Saber más

Han pasado trece años del retiro de Luis Bonnet en Sporting Cristal, pero su nombre se mantiene vigente a través de la memoria de los hinchas, quienes lo adoptaron como el 9 nacido en casa. “Los hinchas me hicieron creer que soy ídolo, que soy parte de la historia. Moriré siendo hincha de Cristal”, confesó el exatacante desde Buenos Aires, donde radica. “Nunca me cansaré de agradecerle a los hinchas por el aprecio. Es increíble. Es un premio exagerado”, asegura el tres veces campeón nacional con los rimenses, quien charló largo y tendido con El Comercio.

- Los hinchas todavía recuerdan tu abrupta salida de Cristal tras un cortocircuito con Juan Carlos Oblitas…

Hoy, viendo a la distancia, terminó por beneficiarme. Me quiso desaparecer, borrar de la historia del club, pero los hinchas terminaron idolatrándome. La gente me defendió y peleó por mí. Se le hizo más difícil a Oblitas su tarea como entrenador. Se complicó su futuro en la institución y terminó por consolidarme como ídolo en Cristal.

- Sin embargo, ¿tuviste un distanciamiento con Cristal?

Siempre fui perfil bajo, no me gustó la exposición pública. Veo medios peruanos y cada dos semanas veo reportajes de gente que le gusta el micrófono. No soy mucho de redes sociales ni de entrevistas, pero ahora uso un poco Facebook. Así es mi personalidad.

- ¿Aceptarías algún cargo directivo o futbolístico en Cristal?

Uno nunca sabe lo que puede pasar, pero no vivo pensando en cosas que no son concretas. La realidad es que salí hace muchos años del club. Si me lo proponen, claro. Guardo los mejores recuerdos, estuve casi 10 años siempre identificado hasta el día de mi muerte. Siempre estaré ligado al club.

- Para Ángel Comizzo, la ‘U’ y Alianza son los únicos grandes del Perú. Minimizó a Cristal. ¿Qué opinas?

Es problema de él. Quiere tapar el sol con la mano. Su palabra fue para quedar bien con sus propios hinchas, para ganarse el aplauso fácil. No es la mejor forma de tener éxito en el fútbol. Cristal es el club con más títulos conseguidos, muchas páginas ganadas en Libertadores, trascendencia local e internacional. Es un club gigante. Es una institución ordenada.

- Además, tuvo un mal comportamiento con los futbolistas de Cristal en la final del título 2020…

Yo creo que así ha vivido toda su vida. Cuando jugó en River Plate tuvo una salida fea. Yo iba al estadio, cuando era hincha de River, y él (Ángel Comizzo) atajaba en Banfield. Hizo la ‘gallinita’ y toda la gente lo quiso matar. Es polémico en todas sus acciones. Los de Cristal nos quedamos tranquilos con lo que somos.

- ¿Roberto Mosquera volvió y sacó campeón a Cristal?

¿Quién mejor que él? Sabedor de lo que significa el club de manera local e internacional. Se le nota hasta en sus declaraciones, siempre cómodo. Ganó un campeonato muy bien, hay buenas expectativas.

- ¿Llegaste a ver jugar a Ricardo Gareca?

Muy poco, pero él tuvo más tiempo en Boca. Era como Palermo, hacía goles en todos los partidos. Después fue traspasado a River Plate e hizo mucho ruido como lo de Ruggeri. Jugó poco, fue transferido a Colombia.

Torneo peruano paralizado

- Del medio local, ¿hay algún futbolista que te guste o que sigas?

Vi videos de Christofer Olivares cuando era criticado por los hinchas. No sabía que era hijo de Percy Olivares. Pude ver su talla, la altura, sus movimientos. Es rápido, buen pase, fuerte, muchas condiciones. De inmediato, le escribí a Percy a través del Facebook y él, amablemente, me respondió: “era un tiempo difícil por las críticas”. Pero todo esfuerzo, así sea pequeño por mejorar, siempre sumará en el rendimiento. Ojalá, Christofer agarre confianza, meta goles y la gente lo apoye. El campeonato pasado, Mosquera lo ubicó de extremo, jugó bien. Tiene potencial.

- ¿Cómo defines lo que hizo Jorge Cazulo en Cristal?

Increíble lo que consiguió. Ganó cinco títulos, goza de buena referencia. Es bien querido. Marcó goles a la U y Alianza en las dos finales, mérito enorme. Está en la historia del club. No tuve la suerte de compartir con él, pero ha escrito páginas de oro en el club.

- ¿Sorprendió el descenso de Alianza Lima?

Es duro, pero hay retorno. Acá se creía cuando se fue San Lorenzo, después Racing, River, que pasaría lo peor, pero todo siguió igual. River ascendió y no termina de ganar cosas, le sucederá lo mismo a Alianza. Es amargo para sus hinchas, pero no es la muerte de nadie, van a volver.

- Desligado del fútbol, ¿a qué te dedicas en la vida, Luis Alberto?

Por suerte en mis años de carrera futbolística compré propiedades. Hoy tengo una renta que me permite vivir de eso, aunque es un año difícil para todos. Más acá en Argentina, pues el presidente congeló los alquileres como si fuéramos bancos. Pero me sostengo para dar tranquilidad y traer comida a la familia.

- Retribuiste el cariño de los hinchas apunta de goles, títulos…

Siempre di el máximo, nunca me guardé nada. No tengo nada que reprocharle a los 49 años. Estoy con la consciencia tranquila pues lo dejé todo en Sporting Cristal. Cuando llegué, en el 96, el equipo venía de ser bicampeón y de no haber perdido un solo punto de local en el Alberto Gallardo. Difícil, ¿no? Siempre pensé en lo que tenía por hacer para destacar. Y llegó el subcampeonato en la Copa Libertadores.

- Emanuel Herrera tendrá la valla alta por superarte. Fuiste goleador, lograste títulos, y un subcampeonato en la Libertadores

Emanuel tiene una historia ganada en el club, nadie se la quitará. Los campeonatos no se borran, espero que, al igual que el grupo con Roberto Mosquera, trasciendan en la Libertadores. Y es que ganarla, sería lo máximo.

