En Matute la espera fue larga pero finalmente el deseo se concretó: Mario Salas es el nuevo técnico de Alianza Lima. El estratega chileno reemplazará a Pablo Bengoechea, quien deja la vara alta ya que en su paso por el club blanquiazul obtuvo un título y disputó otras dos finales. El fútbol, hoy, le permite a los íntimos tener en su banco precisamente al entrenador que impidió su bicampeonato en el 2018. El Sporting Cristal del ‘Comandante’ fue el que le impidió dar la segunda vuelta olímpica al cuadro dirigido por el uruguayo. Ahora puede resarcirse con los hinchas victorianos, pero no será el primer estratega de su país en ponerse el buzo del popular club.

En la larguísima historia del club victoriano, cada vez que se buscó un técnico fuera de nuestras fronteras, la tradicional apuesta siempre apuntó a Uruguay o Brasil, curiosamente dos escuelas totalmente distintas. Con Bengoechea han sido nueve estrategas charrúas, lo que desniveló las preferencias ya que los brasileños quedaron en ocho, siendo el último Paulo Autuori en el 2001. Luego viene la devoción por los argentinos (5) y los colombianos (4), mientras que con Salas serán tres los entrenadores chilenos en dirigir en Matute. Los otros adiestradores llegaron desde España (2), Serbia (2), Italia (1), Hungría (1), Grecia (1), Paraguay (1) y Venezuela (1).

En cuestión de títulos nacionales, Salas sí tendrá que llenar un gran vacío porque los íntimos jamás se coronaron campeones con un chileno en el banco. Sí lo hicieron tres veces con el brasileño Jaime de Almeyda (1962, 1963 y 1965), dos con el uruguayo Juan Eduardo Hohberg (1977 y 1978) y uno con sus compatriotas Gerardo Pelusso (2006) y Bengoechea (2017), los dos últimos campeonatos del cuadro blanquiazul. Con el argentino Gustavo Costas levantaron dos veces el trofeo (2003 y 2004) y una vez con el colombiano Jorge Luis Pinto (1997, cuando terminó el maleficio de 18 años sin títulos) y otra con el español Bernabé Herráez (2001).

Antes que el 'Comandante’ ya trabajaron en la victoria los chilenos Miguel Ángel Arrué y Ramón Estay. Acá repasamos las campañas de ambos estrategas.

MIGUEL ÁNGEL ARRUÉ

El primer técnico chileno en Alianza Lima siempre ha estado en momentos difíciles del club. Su identificación con los victorianos comenzó en julio de 1992, tras su paso por el Yurimaguas. El nacido en Iquique llegó muy cuestionado, era resistido en ese momento por no tener un pasado exitoso en el banco, pero logró finalizar el año en la quinta ubicación con un solo partido perdido en el Torneo Clausura. Cabe resaltar que asumió el mando del equipo con la temporada ya empezada y en el puesto 14.

Al año siguiente, el chileno se ganó la confianza del equipo y debido a la crisis decidió apostar por la cantera blanquiazul. Fue el quien llevó al primer equipo a Juan Jayo, Mario ‘Kanko’ Rodríguez, Marco Valencia, Darío Muchotrigo y Waldir Sáenz, quienes representaban a la sangre joven del club y estaban muy identificados con las raíces victorianas. Los bautizaron como los ‘potrillos’. En aquel cuadro también actuaban otros jóvenes como Francisco Pizarro, Carlos Basombrío, José Soto, Juan ‘Peluquita’ Saavedra, el ‘Churre’ Paulo Hinostroza... Si bien no lograron el título al quedar subcampeones, clasificaron a la Copa Libertadores del año siguiente y quedaron en la retina del hincha por su buen juego de toque, quimba y alegría.

En el certamen internacional comenzaron ganando ante Universitario, pero perder ante Barcelona, Emelec y la 'U' en el partido de vuelta provocaron el despido de Arrué. En su reemplazo llegó el serbio Ivan Brzic, quien ya había tenido un pasado en tienda crema. Pero nada borró la buena imagen que dejó Arroé. “Siento que los hinchas de Alianza me quieren, por algo debe ser...”, comentó años más tarde el mapochino con mucha razón.

Arrué se hizo cargo del equipo blanquiazul por tercera y última vez en el 2011. El chileno reemplazó a Gustavo Costas. (Foto: GEC)

Números en su primera etapa

Partidos jugados Victorias Empates Derrotas 74 36 19 19

La segunda aventura de Miguel Ángel se dio en el 2007, cuando debió reemplazar con la temporada empezada al uruguayo Diego Aguirre, quien dejó a Alianza Lima en una zona complicada. Su llegada sirvió para salvar el año y culminó en el quinto puesto, a seis puntos de Universidad San Martín que lideró la tabla acumulada en un torneo que tuvo 12 equipos y vio descender a Deportivo Municipal y a Total Clean. En marzo del año siguiente, culminó su etapa en tienda blanquiazul tras obtener malos resultados. Su lugar fue ocupado por Julio César Uribe.

Pese a ello, nada borró el sentimiento mutuo del entrenador con la hinchada victoriana. “A mí me siguen queriendo. La otra vez tomé un taxi y el conductor me dijo: ‘Yo soy de Alianza, profesor, a usted no le cobro ni un sol por todo lo que le dio al club’”, contó en ese momento Arrué.

Números en su segunda etapa

Partidos jugados Victorias Empates Derrotas 25 10 8 7

La tercera y última etapa del técnico chileno se dio a partir de julio del 2011. Otra vez en una emergencia del club, debió reemplazar al argentino Gustavo Costas, quien partió a Arabia Saudí tras recibir una jugosa oferta económica. “Quiero devolver todo lo que me dio este país y lo haré con un título para Alianza. Me han ofrecido no solo trabajar en un club tan importante como Colo Colo, sino en dos clubes más, pero agradecí el gesto y me quedo en Alianza”, comentó al asumir el cargo.

Bajo su mando, el cuadro íntimo logró llegar a la final que perdió ante Juan Aurich en tres partidos. Su acompañante en la zona técnica fue José Soto, quien al año siguiente quedaría a cargo del equipo principal. “Yo creo que no fue un fracaso perder el título. Se llegó hasta la final y la predisposición del plantel siempre fue de las mejores”, explicó Arrué tras dirigir por última vez a los blanquiazules.

Números en su tercera etapa

Partidos jugados Victorias Empates Derrotas 19 9 4 6

RAMÓN ESTAY

Bautizado como ‘Chompita ploma’ por un diario deportivo local, por su tradicional vestimenta durante los partidos, Estay estuvo al mando de cuatro equipos del fútbol peruano. Tras una crisis en el Deportes Iquique, decidió cambiar de rumbo y probar suerte en el Perú. “El contacto fue Miguel Angel Arrué, otro técnico iquiqueño que había sido mi ayudante”, explicó años más tarde.

En 1993 logró el ascenso a Primera División con Ciclista Lima, cuadro al que dirigió hasta junio de 1995. Con el conjunto decano fue subcampeón del Apertura, detrás de Sporting Cristal. Ello le valió para ser contratado por Alianza Lima en julio del 95 en reemplazo de Brzic, quien fichó por el Real Oviedo de España. El chileno permaneció en el club blanquiazul hasta su despido a mediados de setiembre.

Tuvo su primer partido en Alianza Lima el 30 de junio de 1995 en Arequipa, cuando enfrentó a Melgar. El resultado fue 1-1. Waldir Sáenz anotó para los blanquiazules. Su último encuentro fue el 13 de setiembre de 1995, con una derrota 2-1 ante Aurich-Cañaña en Chiclayo: anotaron Raúl Hurtado y Martín Vásquez para el local, y Darío Muchotrigo descontó para la visita. Con el club de La Victoria acumuló 9 partidos de los cuales ganó 4, empató uno y perdió otros cuatro.

“Tuve mala suerte con Alianza. Todos los partidos de local los ganábamos pero tenía un plantel muy reducido y las lesiones de dos mediocampistas [los brasileños Marquinho y Chiquinho] nos liquidaron. La verdad que teniendo toda la ilusión, no pude hacer mucho más. Teníamos que ser campeones, por eso consideré que no estuve bien”, confesó el chileno.

Tras su efímero paso por Matute, dirigió también a Deportivo Municipal y Melgar antes de partir al fútbol ecuatoriano. Falleció en el 2013 y en su honor el principal recinto deportivo de Iquique pasó a llamarse Estadio Tierra de Campeones Ramón Estay.

Partidos jugados Victorias Empates Derrotas 9 4 1 4

Ramón Estay terminó su paso por el fútbol peruano dirigiendo a Melgar. (Foto: GEC).

