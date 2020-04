Afincado en San Luis, México, Malher Tressor Moreno sigue vestido de azul. Son los colores de su academia de fútbol. El ya retirado atacante es ahora formador de futuras estrellas y desde el país azteca recuerda lo que fue su paso por el campeonato peruano. Tuvo apenas un año en Alianza Lima, en 1999, pero fue suficiente para entrar en los corazones de la tan exigente hinchada blanquiazul. Ahora, confinado en cuarentena por el coronavirus, nos habla de lo que significó el cuadro victoriano y lo que fue esa final perdida en la única temporada que vistió los colores aliancistas.

Tressor en un partido ante Melgar en Arequipa. (Foto: Archivo GEC)

¿Cómo así decidiste venir a Perú sin haber debutado profesionalmente en Colombia?

Fue por el ‘Peinadito’ Ospina. Él me vio jugando en un torneo amateur y por medio de mi representante hicieron un acuerdo de llevarme al Perú a riesgo de lo que podía pasar. La apuesta más importante la hacía yo porque si en la pretemporada no era capaz de demostrar, no hubiese tenido posibilidades en el equipo y en dos o tres meses me regresaban.

Y llegaste con solo 20 años...

Yo entrenaba con gente muy capacitada. Esa base de dos o tres años me sirvió de mucho para haber encarado con seriedad y profesionalismo la oportunidad.

¿Y cómo es que te recibieron?

Yo creo que aparte de la capacidad y la formalidad que me dieron los muchachos, jóvenes y experimentados, seleccionados de Perú como Pepe [Soto], lo más importante y lo que más valoro es que el ‘Peinadito’ me haya metido a concentrar con Waldir [Sáenz] en su habitación. Desde el primer día que llegué me puso con Waldir de compañero y esa fue la confianza más grande que pude tener. A partir de ahí empecé a conocerlo y aprendí de él todo lo que tenía que ver con fútbol, lo que tenía que ver con Alianza, con lo que él representaba ahí, que es un ídolo. Eso me dio a mi mucha fuerza para encarar el torneo que fue inolvidable porque logré marcar muchos goles, porque pudimos ser campeones del Clausura, porque la gente hasta el momento de hoy me recuerda con mucho cariño y eso para mí es lo más grande.

¿Aprendiste lo que significa Alianza a través de Waldir?

Sí. Fue un año donde estuvimos concentrados un año. Ir en el bus y ver la alegría de los hinchas, las ganas, los deseos de todos. Salir de los entrenamientos y ver la gente afuera. El hecho de que Waldir era un ídolo me motivaba más para seguir creciendo.

Junto al brasileño Chiquinho y Claudio Pizarro, con quienes armó un buen equipo. (Foto: Archivo GEC)

También jugaste con Claudio Pizarro. Formaron un buen tridente de ataque.

Con Claudio tuvimos una buena relación. Éramos de los más jóvenes, hicimos muy buena dupla él y yo adelante, y Waldir atrás. Creo que fue una tripleta muy importante dentro de lo que fue el fútbol peruano y Alianza. Claudio era de bromear en ocasiones, era un poco más serio. Pero el grupo como tal la pasábamos muy bien. Nadie salía corriendo para irse a sus casas y nos quedábamos platicando y bromeando. Hice buena amistad con todos. Ahora puedo ir al Perú y verme con algunos y el abrazo va a ser fraterno siempre.

Claudio se va a Alemania en pleno Clausura. ¿Con él hubieran podido ganar la final a la ‘U’?

Con Claudio hubiésemos ganado, claro, sin quitarnos mérito a los que jugamos. Claudio era fundamental porque era el que te aguantaba la pelota, era el pívot. Yo hacía las diagonales, Waldir era el que filtraba. Era algo que ya teníamos y jugábamos con naturalidad. Entre los tres nos colocábamos los pases de gol.

Perder el título en Matute fue terrible.

No fue nada agradable, pero fue porque nosotros cometimos errores. Cometimos errores en la primera final y eso cuesta. La ‘U’ se tiró atrás y así fue más difícil. El campo de Matute no es grande como el Nacional y ahí se pueden replegar más fácil. Pero si nosotros hubiéramos tenido todo el equipo, hubiésemos tenido más oportunidad. Pero cometimos errores y eso te cuesta.

¿Ese vestuario fue terrible después de perder la final, me imagino?

La verdad que sí, pero todas esas cosas te sirven para crecer. Esa es la realidad en la vida.





(Celebración de la 'U' en Matute... video: Panamericana)





¿Qué sentiste cuando supiste del fallecimiento de Sandro Baylón?

Yo estaba en Cartagena con una tía. Me llaman por la mañana y me dan la noticia. Corté y me encerré toda la mañana en la habitación y ya no salí porque eran muchos recuerdos. Teníamos muy buena relación. Era el futuro inmediato del fútbol peruano. Tenía calidad para jugar de centro o de volante, porque en esas posiciones jugaba. Era un jugador completo, lo único que no hacía era hablar, por eso el apodo del ‘Mudo’. Era impresionante la capacidad que tenía, pero en un abrir y cerrar de ojos se te va toda una vida de ilusiones.

¿Con qué jugador de ese Alianza te hubiera gustado volver a jugar?

Con muchos. La verdad, eran jugadores con los que ya me entendía. Jugar con Waldir era fácil, jugar con Mafla era fácil. Teníamos al ‘Churre’ [Hinostroza], a su hermano. Con Marcial [Salazar] también. Teníamos un equipo bueno, tanto de personas y de calidad técnica.

¿Tu juego pícaro hizo que el hincha aliancista te acepte rápidamente?

Sí, todo eso jugó a favor mío. La comunión con la gente fue determinante y eso me abrió un panorama para tener claridad para donde podría seguir mi rumbo.

¿Con quién tienes más contacto ahora?

Yo a veces me comunico con Waldir. Si tengo la oportunidad de ir, voy, lo saludo a él y a su familia. Los conocí muy bien y puedo sentarme con él. Pero puedo encontrarme con alguno y otro y eso es importante.

Tressor y Waldir volvieron a jugar juntos en el 2015, en la despedida de Sáenz. (Foto: Germán Falcón / Archivo GEC)

Y de rivales. ¿a quién recuerdas?

Había muy buenos jugadores. El primer partido que yo jugué y tuve el primer altercado fue con el ‘Puma’ [Carranza], y todo el año fue lo mismo. Siempre había un roce, que obviamente no pasaba de la cancha. Fue una jugada en la que me tiran una pelota, él me tira una plancha, yo levanto la pelota y salto también. Él pasa y no me toca ni a mí ni a la pelota y yo sigo. Ahí la gente de la tribuna gritó “olé” y se armó... Después trató de que tuviéramos más roces pero bueno… En ese momento yo era muy rápido y era difícil que me peguen. Ese fue la Copa El Gráfico, un amistoso, pero era un clásico y los clásicos así se juegan. Los partidos con la ‘U’ y Cristal eran buenos porque ahí estaban los jugadores de la selección.

No pudiste regresar a Alianza, pero jugaste en Segunda del Perú en el 2017.

Me habían pintado cosas muy importantes de un equipo de Segunda División y pensé en tratar de subirlo [a Primera], pero todo fue mentira. Ya después terminé jugando en otro club, en Hualgayoc, que fue todo mal. La gente fue demasiado mentirosa, sin palabra. Me tocó todo ese tiempo estar por Pepé [Soto], con un equipo de buenos jugadores, que peleó hasta la última parte pero ningún club se mantiene si no le pagas a sus jugadores. Lastimosamente las cosas no salieron como uno quería.

Tressor fichó por Sport Victoria en el 2017, al igual que Juan Cominges, pero se fue antes de debutar. Terminó en Hualgayoc. (Foto: Jesús Saucedo / Archivo GEC)

¿Te arrepientes de ese final triste para tu carrera?

La intención era seguir, pero después me aburrí. Y ya me tome un relax y decidí formar la escuela acá en San Luis. Si te pintan algo importante, tú puedes trabajar para que eso se logre, pero muchos equipos llegaron a ofrecer cualquier cosa.

En ese 2017 estuviste en el estadio en el partido de Perú-Colombia, cuando la Bicolor clasifica al repechaje de Rusia 2018.

La verdad, fue… Estaba viendo ese partido pero también pendiente de los demás. Fue un momento muy bonito por el cariño tan grande que le tengo al Perú, y segundo porque obviamente Colombia estaba yendo al Mundial. Además me encontré con mucha gente amiga de Colombia, periodista... Fue muy interesante el previo y el después del juego.

Tressor Moreno, futbolista colombiano, analiza el juego de la selección en el Nacional de Lima #VamosColombia 🇨🇴



Informa: @CatalinaGomezS pic.twitter.com/VUDUPOAAkz — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 11, 2017

¿Obviamente el Mundial fue la deuda pendiente en tu carrera?

Sí, claro. Para cualquiera lo es. Es bueno jugar una Copa América, Eliminatorias y un Mundial, eso que no todos los futbolistas pueden tener la oportunidad. Creo que hicimos esfuerzos muy buenos pero no nos alcanzó, y muchas veces porque las primeras fases fueron muy malas. A mí me tocó el 2002 jugar uno que otro partido, en el 2006 estuve en la segunda fase y nos quedamos a un punto. En la última fecha, Uruguay y Argentina hicieron su juego y Argentina dejó que Uruguay les ganara, y quedamos afuera del repechaje por un punto.

¿Y cómo ves ahora las Eliminatorias?

Será muy duro, porque los que no fueron se van a tirar de cabeza para ir. Las Eliminatorias en Sudamérica siempre son duras, porque tenemos una gran diferencia respecto a las demás porque tenemos siete u ocho selecciones que pelean tranquilamente por ir y eso complica. Hay jugadores de talla importante como Messi, James, Guerrero, jugadores muy importantes a nivel mundial, por eso las Eliminatorias sudamericanas son las más difíciles.

Este año llegó el colombiano Cristian Zúñiga a Alianza y dijo: “Espero dejar huella como Tressor Moreno”. ¿Te consideras un referente?

Es importante. Todos queremos dejar huella pero tenemos que trabajar mucho. Tú más que nadie sabe que el Perú es un país afrodisíaco [sic]. Perú te puede enredar de una forma… la comida es deliciosa, la gente es superamable y encuentras todo. Ahí está el hecho de la respuesta que se pueda tener dentro y fuera de la cancha. Todos los futbolistas luchan por destacar, porque quieren estar en sus selecciones o jugar en el exterior.

Hablando de lo que se pueda hacer fuera de los campos. Este año Jorge Luis Pinto fue una opción para Alianza. ¿Es necesario tener técnicos con esa disciplina?

La disciplina ya es un factor que tú mismo determinas. Jorge ya cambió y moldeó eso porque se lo hicieron cambiar. Ya no se puede usar las metodologías anteriores. El ‘profe’ cambió muchísimo en Millonarios y eso le sirvió para que le vaya bien ahí. Yo tuve un problema con él en la selección, pero fue una tontería, porque ni siquiera fue indisciplina. En esa época él quería armar un mundo militar en la selección que no existía. La selección es para ir a disfrutar, los entrenamientos, los partidos y los amigos que se tiene. Cuando estás en la selección vas por la gloria, claro, pero hay momentos de esparcimiento en los que no le faltas el respeto a nadie. Cuando estamos entrenando, estamos entrenando, y cuando estamos en esparcimiento es esparcimiento. En ese momento el ‘profe’ llegó con algunas precauciones que no lo dejaron sobresalir con toda esa capacidad que tiene.

Tressor Moreno contó que tuvo un problema con Jorge Luis Pinto cuando coincidieron en la selección colombiana.

¿En México encontraste tu lugar en el mundo?

El fútbol mexicano siempre tiene muchas posibilidades. Acá hay muy buena capacidad económica y jugadores. Estadios llenos, gente pendiente del fútbol y eso hace que muchos quieran venir a jugar acá, y los que están acá no quieran salir.

Tanto que te quedaste a vivir allá...

San Luis siempre me gustó. Jugué más de tres años acá y la gente me tiene aprecio. Mucha gente quería que enseñe lo que yo aprendí y eso me dio valor para quedarme. Voy para dos años y estoy contento, tranquilo, trabajando para lograr que de la Escuela pueda sacar un futbolista profesional.

¿Tienes título de técnico?

Estamos en ese proceso. Lo estaba haciendo en la AFA [Argentina]. Tuve un problema con un entrenador virtual así que lo dejé. Ahora voy a ver si me pongo a terminarlo porque sí me interesa. Me han preguntado mucho porque me han pedido que los ayude, pero ahora me quiero enfocar en la academia, aunque no quiero cerrar puertas.

PING PONG

¿Messi o Cristiano?

Cristiano.

¿Posesión o contragolpe?

La posesión me encanta, pero un contragolpe de los que yo armaba terminaban en gol.

¿Arquero que juegue bien con los pies o es indiferente?

Fundamental que jueguen con los pies. Es un jugador más.

¿Partido que más recuerdas?

Colombia-Ecuador en Barranquilla, hice dos goles.

¿Ser el mejor jugador del Torneo Esperanzas de Toulón en el 2000?

Un despertar.

