Cusco FC vs. Alianza Lima EN VIVO ONLINE EN DIRECTO y GRATIS por internet. Los blanquiazules y cusqueños disputarán un duelo atractivo por la jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024. El partido se jugará este viernes 24 de mayo desde las 6:00 pm de Perú en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este choque es importante para el conjunto blanquiazul, pues si bien ya no tienen chances de ganar la primera competencia del año en el fútbol peruano, son tres puntos esenciales para seguir sumando en la tabla acumulada. Si deseas seguir cada detalle de este nuevo partido de Alianza Lima, a continuación te contaremos el horario, dónde ver por televisión, su lugar en la tabla de posiciones de la Liga 1 y más.

Alianza Lima ya no tiene chances de ganar el Torneo Apertura 2024, pero sus futbolistas saben muy bien que estos tres puntos podría ayudarlos en la tabla acumulada, la cual puede decidir quiénes serán los clubes que disputen las semifinales por el título nacional de fin de año. En su último partido, los victorianos remontaron y vencieron 3-2 a Deportivo Garcilaso en un partidazo en el Estadio Nacional. El conjunto cusqueño, por su parte, cayó sorpresivamente 4-0 en su visita al Atlético Grau.

Cabe destacar que el equipo de Alejandro Restrepo no pierde desde hace cinco partidos en todas las competencias que disputa. La última caída del llamado ‘equipo del pueblo’ fue ante Melgar en Arequipa por 1-0 al último 28 de abril. Alianza marcha en la cuarta posición con 33 unidades. Ahora, la gran meta de los ‘íntimos’ es ganar el Torneo Clausura para volver a ser campeón nacional.

Alejandro Restrepo, técnico de Alianza, habló en conferencia de prensa y se refirió al triunfo ante Deportivo Garcilaso. “Lo fácil sería venir a decir que nos equivocamos en los goles, que cometimos errores, que obviamente fue así, pero creo que el equipo en el primer tiempo después del gol no fue auténtico. En el vestuario, nos vimos a la cara y dijimos que este no era el equipo que compite como local. En el juego podíamos ser superiores, pero no estuvimos atentos en la primera parte en detalles y eso nos costó muchísimo”.

¿Dónde ver en TV, Cusco FC vs. Alianza Lima EN VIVO? Link disponible de la Liga 1 MAX

Este partido, como la gran mayoría de la Liga 1, puedes verlo por la señal por medio de DirecTV, Liga 1 Max y Claro TV para todo el Perú. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

¿A qué hora juegan Cusco FC vs. Alianza Lima, EN VIVO y ONLINE?

En Perú el partido inicia desde las 6:00 p.m.

En Ecuador el partido inicia desde las 6:00 p.m.

En Colombia el partido inicia desde las 6:00 p.m.

En México el partido inicia desde las 5:00 p.m.

En Argentina el partido inicia desde las 8:00 p.m.

En Chile el partido inicia desde las 7:00 p.m.

Qué canal pasa el Cusco FC vs. Alianza Lima

Este duelo, tan esperado por las hinchadas de los dos clubes, será transmitido por el canal L1 Max.

Dónde juegan Cusco FC vs. Alianza Lima

Este partido se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad de Cusco

Cuáles fueron los últimos resultados entre Cusco FC y Alianza Lima

Cusco 1 - 1 Alianza Lima

Alianza Lima 2 - 0 Cusco

Cusco 0 - 2 Alianza Lima

Alianza Lima 2 - 2 Cusco

Cusco 1 - 0 Alianza Lima

Cuáles son los precios de entradas para el partido entre Cusco FC y Alianza Lima

OCCIDENTE S/. 25,00

ORIENTE S/. 20,00

SUR S/. 15,00

NORTE S/. 10,00

NIÑOS S/. 10,00

¿En qué posición de la tabla están Cusco FC y Alianza Lima?

Cusco FC ( puesto 6 con 26 puntos)

Alianza Lima ( cuarto lugar con 33 puntos)

¿Cuáles son los próximos partidos de Cusco FC y Alianza Lima?

Cusco FC vs Melgar (Torneo Clausura- sin programación)

Fluminense vs. Alianza Lima ( Copa Libertadores- 29 de mayo)

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2024

Cuáles fueron los resultados de la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024

Viernes 17 de mayo

Atlético Grau 3-0 Cusco FC (estadio Campeones del 36)

Sábado 18 de mayo

Sporting Cristal 5-1 Unión Comercio (estadio Alberto Gallardo)

Melgar 4-1 Sport Huancayo (estadio de la UNSA)

Domingo 19 de mayo

ADT 2-0 Comerciantes Unidos (estadio Unión Tarma)

Los Chankas 2-0 Alianza Atlético (estadio Los Chankas)

Carlos A. Mannucci 0-0 César Vallejo (estadio Mansiche)

Alianza Lima 3-2 Deportivo Garcilaso (Estadio Nacional)

Lunes 20 de mayo

UTC 2-4 Sport Boys (Estadio Germán Contreras)

Cienciano 0-0 Universitario (Estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Cuál es la programación de la fecha 17 del Torneo Apertura 2024

Viernes 24 de mayo

- Cusco FC vs Alianza Lima (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / Liga 1 Max)

- César Vallejo vs Atlético Grau (20:30 horas/ estadio Mansiche de Trujillo / Liga 1 Max)

Sábado 25 de mayo

- Sport Huancayo vs UTC (11:00 horas/ estadio IPD de Huancayo / Liga 1 Max)

- Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal (15:00 horas / estadio Germán Contreras Jara de Cajabamba / Liga 1 Max)

- Universitario de Deportes vs Los Chankas (15:00 horas / Estadio Monumental de Lima / GOLPERU)

- Deportivo Garcilaso vs Melgar (Horario por confirmar / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / Liga 1 Max)

Domingo 26 de mayo

- Alianza Atlético vs Carlos A. Mannucci (14:30 horas / estadio Campeones del 36 de Piura / Liga 1 Max)

- Sport Boys vs ADT (15:00 horas / estadio Miguel Grau del Callao / GOLPERU)

Lunes 27 de mayo

- Unión Comercio vs Cienciano (14:30 horas / estadio Carlos Vidaurre de Tarapoto / Liga 1 Max)

Qué es el Torneo Apertura

El Torneo Apertura de la Liga 1 es la primera fase de la principal competición de fútbol profesional en Perú. La Liga 1, también conocida como la Primera División del fútbol peruano, está estructurada en dos torneos anuales: el Torneo Apertura y el Torneo Clausura. Cada torneo se juega en formato de todos contra todos, donde los equipos se enfrentan entre sí en una serie de partidos a lo largo de varias fechas.

El Torneo Apertura marca el inicio de la temporada y su campeón se determina por acumulación de puntos durante las jornadas de juego. El equipo que termine en la primera posición al final del Torneo Apertura no solo se consagra como el campeón de esa fase, sino que también obtiene un lugar en la final nacional, donde se enfrentará al ganador del Torneo Clausura. La final nacional determina al campeón absoluto de la Liga 1, quien representará a Perú en competiciones internacionales.

Este formato de dos torneos en la Liga 1 busca promover la competitividad y emoción a lo largo de la temporada, permitiendo que diferentes equipos tengan la oportunidad de destacar en cada fase y, eventualmente, disputar el título en la final nacional.