Universitario vs. Los Chankas EN VIVO ONLINE EN DIRECTO y GRATIS por internet. Los cremas y los ‘Guerreros de Andahuaylas’ disputarán un duelo decisivo por la jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024. El partido se jugará este sábado 25 de mayo desde las 3: 00 pm de Perú en el estadio Monumental de Ate. Este choque podría establecer al conjunto merengue como el ganador del Apertura, siempre y cuando Sporting Cristal tropiece en su visita a Comerciantes Unidos en Cajabamba. Si los celestes triunfan, la ‘U’ deberá obtener una victoria que los posicione por encima de los ‘Cerveceros’ en la diferencia gol (+21 de la ‘U’ contra +23 de los celestes). Si deseas seguir cada detalle de este nuevo partido de Universitario, a continuación te contaremos el horario, dónde ver por televisión, su lugar en la tabla de posiciones de la Liga 1 y más.

Los dirigidos por Fabián Bustos hicieron su mejor esfuerzo en Cusco y generaron mayor cantidad de situaciones de gol que Cienciano, pero finalmente el resultado no se movió y acabaron igualados 0-0. De cara al duelo ante Los Chankas, el técnico argentino no contará con Martín Pérez Guedes por lesión. Sin embargo, Rodrigo Ureña se recuperó del proceso viral que lo dejó fuera del partido ante el cuadro imperial y será de la partida.

El entrenador argentino de Universitario dio una conferencia de prensa y se refirió a lo sucedido ante los cusqueños. “No hay que sacarle mérito al rival, que tiene buenos jugadores y un buen entrenador. Cuando no tienes efectividad es complicado ganarlo, pero me voy con la entrega de los jugadores para no renunciar hasta el final. Tuvimos intensidad y la actitud de querer ganar el partido, eso en altura es muy importante”, expresó Bustos.

El conjunto de Andahuaylas, por su parte, pasa por un excelente momento desde la llegada del técnico Pablo Emanuel Bossi Bonilla. No solo han conseguido buenos resultados con este nuevo entrenador, sino que han mostrado un mejor rendimiento en su juego. En su último encuentro, evidenciando su buen nivel futbolístico, superaron 2-0 a Alianza Atlético en el estadio Los Chankas. Su gran meta es clasificar a un torneo internacional.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Los Chankas, EN VIVO y ONLINE?

En Perú el partido inicia desde las 3:00 p.m.

En Ecuador el partido inicia desde las 3:00 p.m.

En Colombia el partido inicia desde las 3:00 p.m.

En México el partido inicia desde las 2:00 p.m.

En Argentina el partido inicia desde las 5:00 p.m.

En Chile el partido inicia desde las 4:00 p.m.

Qué canal pasa el Universitario vs. Los Chankas

Este duelo, tan esperado por las hinchadas de los dos clubes, será transmitido por el canal L1 Max.

¿Dónde ver en TV, Universitario vs. Los Chankas EN VIVO? Link disponible de la Liga 1 MAX

Este partido, a excepción de la gran mayoría de la Liga 1, puedes verlo por la señal de Gol Perú para todo el Perú. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

Dónde juegan Universitario vs. Los Chankas

Este partido se jugará en el estadio Monumental del distrito de Ate en Lima.

Cuáles fueron los últimos resultados de Universitario y Los Chankas

Universitario:

Cienciano 0-0 Universitario

Universitario 0-1 Botafogo

Universitario 4-1 Sporting Cristal

Universitario 1-1 Junior

Los Chankas:

Los Chankas 2-0 Alianza Atlético

César Vallejo 1-1 Los Chankas

Los Chankas 2-0 Cusco FC

Deportivo Garcilaso 1-1 Los Chankas

Cuáles son los precios de entradas para el partido entre Universitario vs. Los Chankas

Norte: S/ 20

Oriente: S/ 80

Occidente: S/ 100

Sur (familiar): S/ 20

Oriente (Conadis): S/ 64

Occidente (Conadis): S/ 80

Butaca negra: S/ 300

¿En qué posición de la tabla están Universitario y Los Chankas?

Universitario ( puesto 2 con 37 puntos)

Los Chankas (noveno lugar con 21 puntos)

¿Cuáles son los próximos partidos de Universitario y Los Chankas?

LDU vs Universitario (Copa Libertadores -28 de mayo)

Unión Comercio vs. Los Chankas ( Torneo Clausura- sin programación)

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2024

2) Universitario (37 puntos)

9) Los Chankas CyC (21 puntos)

(Foto: Fútbolperuano.com)

Cuáles fueron los resultados de la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024

Viernes 17 de mayo

Atlético Grau 3-0 Cusco FC (estadio Campeones del 36)

Sábado 18 de mayo

Sporting Cristal 5-1 Unión Comercio (estadio Alberto Gallardo)

Melgar 4-1 Sport Huancayo (estadio de la UNSA)

Domingo 19 de mayo

ADT 2-0 Comerciantes Unidos (estadio Unión Tarma)

Los Chankas 2-0 Alianza Atlético (estadio Los Chankas)

Carlos A. Mannucci 0-0 César Vallejo (estadio Mansiche)

Alianza Lima 3-2 Deportivo Garcilaso (Estadio Nacional)

Lunes 20 de mayo

UTC 2-4 Sport Boys (Estadio Germán Contreras)

Cienciano 0-0 Universitario (Estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Cuál es la programación de la fecha 17 del Torneo Apertura 2024

Viernes 24 de mayo

- Cusco FC vs Alianza Lima (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / Liga 1 Max)

- César Vallejo vs Atlético Grau (20:30 horas/ estadio Mansiche de Trujillo / Liga 1 Max)

Sábado 25 de mayo

- Sport Huancayo vs UTC (11:00 horas/ estadio IPD de Huancayo / Liga 1 Max)

- Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal (15:00 horas / estadio Germán Contreras Jara de Cajabamba / Liga 1 Max)

- Universitario de Deportes vs Los Chankas (15:00 horas / Estadio Monumental de Lima / GOLPERU)

- Deportivo Garcilaso vs Melgar (Horario por confirmar / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / Liga 1 Max)

Domingo 26 de mayo

- Alianza Atlético vs Carlos A. Mannucci (14:30 horas / estadio Campeones del 36 de Piura / Liga 1 Max)

- Sport Boys vs ADT (15:00 horas / estadio Miguel Grau del Callao / GOLPERU)

Lunes 27 de mayo

- Unión Comercio vs Cienciano (14:30 horas / estadio Carlos Vidaurre de Tarapoto / Liga 1 Max)

Qué es el Torneo Apertura

El Torneo Apertura de la Liga 1 es la primera fase de la principal competición de fútbol profesional en Perú. La Liga 1, también conocida como la Primera División del fútbol peruano, está estructurada en dos torneos anuales: el Torneo Apertura y el Torneo Clausura. Cada torneo se juega en formato de todos contra todos, donde los equipos se enfrentan entre sí en una serie de partidos a lo largo de varias fechas.

El Torneo Apertura marca el inicio de la temporada y su campeón se determina por acumulación de puntos durante las jornadas de juego. El equipo que termine en la primera posición al final del Torneo Apertura no solo se consagra como el campeón de esa fase, sino que también obtiene un lugar en la final nacional, donde se enfrentará al ganador del Torneo Clausura. La final nacional determina al campeón absoluto de la Liga 1, quien representará a Perú en competiciones internacionales.

Este formato de dos torneos en la Liga 1 busca promover la competitividad y emoción a lo largo de la temporada, permitiendo que diferentes equipos tengan la oportunidad de destacar en cada fase y, eventualmente, disputar el título en la final nacional.