El exfutbolista y entrenador argentino Óscar Ruggeri, campeón del mundo con su selección en 1986, brindó una entrevista exclusiva a El Comercio en la que habló de diferentes temas, aunque más hizo hincapié en el presente y futuro de la selección peruana de fútbol, hoy dirigida por el técnico nacional Juan Reynoso.

El popular ‘Cabezón’, ganador de un Mundial (1986) y subcampeón de otro (1990), y además bicampeón de dos Copa América (1991 y 1993), se desempeña en la actualidad como integrante del staff de comentaristas de la cadena ESPN, donde comparte programa con reconocidos periodistas deportivos argentinos, entre los que destaca Sebastián ‘Pollo’ Vignolo.

Durante la entrevista con El Comercio, el histórico exjugador argentino contó detalles poco conocidos de su relación amical con Ricardo Gareca, exseleccionador de Perú, a quien más que un amigo considera parte de su familia. Ruggeri opinó sobre la reciente decisión que tomó el ‘Tigre’ de renunciar a la dirección técnica de Vélez Sarsfield, el club de toda su vida, y dijo esperar que pronto pueda volver a dirigir en una institución que le ofrezca un proyecto serio.

“Cuando dejamos de jugar, Ricardo y yo hicimos el curso (de entrenador) juntos y cuando íbamos a comer con nuestras familias, llegaba al restaurant y en la mesa agarraba los vasos, los cuchillos, las copas, las botellitas, todo, y armaba un equipo y decía: “vamos a hacer así, voy a jugar así”. A mi no se me ocurría nada. No me daba ni un poquito de ganas de hablar en una mesa de táctica, de cómo iba a armar a su equipo. Ahí me di cuenta que él iba a ser entrenador y que le iba a ir muy bien”, contó Ruggeri en la nota.

Además, se animó a opinar sobre las chances que tendrá la selección peruana en las próximas eliminatorias para el Mundial de 2026.

“Para mí, va a competir. Creo que no hay dudas de Argentina y Brasil en las Eliminatorias, le han sacado una ventaja enorme al resto. Después, los demás, me parece que la van a tener difícil. Por ahí dicen que Bolivia puede quedar fuera, pero ¿quién está asegurado que gana en La Paz? Ellos saben que tienen una chance en su cancha, no lo descartaría, en realidad, van a estar en la pelea”, comentó.