Paolo Guerrero no descarta su retorno a Alianza Lima para jugar al lado de Jefferson Farfán. Este jueves, en su salida de la Videna, afirmó que no ve lejana la posibilidad de llegar al conjunto victoriano. Sin embargo, aclaró que por ahora está enfocado en su recuperación y que no ha recibido un llamado desde La Victoria.

“Yo no descarto nada, pero primero tengo que jugar”, señaló el capitán de la selección peruana tras salir de entrenar, en diálogo con Canal N. “Estoy trabajando para estar listo lo más antes posible y definir mi futuro. Me preocupa mi recuperación, porque si no lo hago no voy a poder volver a jugar fútbol”, comenzó diciendo.

No hay preferencia por volver a Brasil, puntualizó el ‘Depredador’, exjugador de Corinthians, Flamengo e Inter de Porto Alegre. “No es que sea la prioridad. Por ejemplo se habló mucho de Alianza en estos días y a mí me encantaría regresar, pero nadie se ha comunicado conmigo. No he tenido ningún acercamiento, yo me mantengo entrenando aquí (en Videna), esa es la verdad”, afirmó.

Si llega una oferta desde La Victoria no sería descartada a ojos cerrados, indicó Guerrero. “Yo siempre analizo propuestas y voy a evaluar, más aún tratándose del equipo de mis amores, que es Alianza Lima, pero yo no puedo definir nada mientras no pueda jugar”, añadió en ese sentido.

“Yo quisiera estar jugando hoy, estar haciendo fútbol, pero es un proceso y quien lo define es mi terapeuta. Estoy yendo bien, con calma, no quiero ir a paso rápido”, sentenció.

