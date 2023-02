Alianza - Cristal se enfrentan este domingo 5 de febrero por la fecha 3 de la Liga 1 2023 . Conoce a qué hora juegan, dónde ver el partido por TV y por internet, entre otros detalles. Sigue aquí la transmisión en vivo del encuentro entre blanquiazules y celestes. DirecTV y Best Cable estarán a cargo de la transmisión.

En medio del conflicto entre clubes de la Liga 1 y la FPF por los derechos de TV, Sporting Cristal recibe a Alianza Lima en el estreno de la temporada luego de dos fechas aplazadas. Sin público por la situación sociopolítica del país, ambos equipos afrontan su primer desafío oficial del año.

Sporting Cristal inicia un nuevo ciclo bajo la conducción del brasileño Tiago Nunes, reforzado en defensa y ataque para tratar de cortar la racha de los ‘íntimos’ en el campeonato local y buscar protagonismo internacional.

Alianza Lima, bicampeón nacional, encara el arranque de la campaña con Guillermo Salas en el bannquillo, motivado en busca del tricampeonato con un plantel renovado.

Sporting Cristal no faltará al compromiso pero hay incertidumbre por saber si Alianza Lima se presentará o no en cancha, ya que sus directivos han amenazado con no hacerlo en protesta por sus discrepancias con la FPF junto a otros siete clubes por los derechos audiovisuales de los partidos. De no estar en el campo de juego a la hora programada, los ‘íntimos’ perderán el partido por walk over (derrota 3-0).

A QUÉ HORA EMPIEZA ALIANZA-CRISTAL

10:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia

11:00 horas - Venezuela, Bolivia

12:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay

16:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

CÓMO VER ALIANZA-CRISTAL

El partido Alianza - Cristal será transmitido por TV a través de DirecTV y Best Cable.

Kevin Ortega es el árbitro para esta cita y estará acompañado de Michael Orué, Anderson Quispe, Alejandro Villanueva y Yonani Quevedo.