Alianza Lima visita a Fluminense este miércoles 29 de mayo del 2024 por la fecha 6 del Grupo A de la Copa Libertadores. El encuentro se llevará a cabo en el mítico estadio de Maracaná (Río de Janeiro), a partir de las 7:30 de la noche (hora peruana) y 9:30 (hora brasileña). Si quieres saber qué canal va a pasar la transmisión en vivo por televisión y streaming, lee a continuación.

Alianza Lima vs. Fluminense: canales que van a transmitir el partido por fecha 6 Grupo A Copa Libertadores 2024 | Foto: AFP / ERNESTO BENAVIDES

¿Qué canal va a transmitir Alianza Lima vs. Fluminense?

ESPN es el canal que transmite Alianza Lima vs. Fluminense en Perú y Brasil. El canal se encuentra disponible en señales de cable como DirecTV, Movistar y Claro, y en plafatormas de streaming como Star Plus, DirecTV GO (DGO) y Movistar TV APP.

¿Cómo ver ESPN por cable en Perú?

ESPN en Movistar TV Perú: canal 502 (SD) - canal 784 (HD)

ESPN en Claro TV Perú: canal 68 (SD) - canal 520 (HD)

ESPN en DirecTV Perú: canal 621 (SD) - canal 1621 (HD)

Cómo seguir Star Plus (Star+)

Star+ se puede ver en Perú, Brasil y otros países desde dispositivos como teléfonos celulares (smartphones), tablets, televisores (smarTV), entre otros. Para acceder a las imagenes del partido Alianza Lima vs. Fluminense es necesario suscribirse mediante pago.