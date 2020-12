Conforme a los criterios de Saber más

¿Es verdad que Ricardo Gareca evaluó irse de la selección peruana? La respuesta es: SÍ. Después de la derrota ante Chle, el ‘Tigre’ manifestó su desazón a su equipo de trabajo y dejó de ir a la Videna por algunos días. Cuando en redes sociales el debate era si la selección debió o no tener un gesto político antes del partido con Chile, el director deportivo Juan Carlos Oblitas vivía otras urgencias.

Por eso, el ‘Ciego’ visitó a Gareca para un diálogo extenso y de total respaldo. Dos días después, el mismo Oblitas ofreció una conferençia de prensa para confirmar que Gareca se iba a quedar en la selección y que solo iba a viajar a Argentina para resolver asuntos familiares.

Sin embargo, ya pasaron dos días desde el viaje de Gareca a Buenos Aires y lo que toca en el departamento deportivo de la selección peruana es planificar una estrategia para motivar la recuperación de una selección de mayores que hoy ocupa el penúltimo lugar de la tabla de posiciones en las Eliminatorias mundialistas. ¿Qué temas preocuparon tanto a Gareca hasta hacerlo evaluar su permanencia en el país? Aquí un repaso:

-Los rendimientos-

Gareca no será ni el primer ni el último técnico en plantearse una renuncia ante una crisis deportiva. “Me voy porque mi mensaje ya no llega a los jugadores”, dijo Pablo Bengoechea cuando decidió irse de Alianza Lima.

En esta nueva normalidad, fue posible escuchar los gritos de Gareca en los partidos de Eliminatorias. Pedía movilidad, dinámica y conversaba fastidiado con su comando técnico. Para renovar su discurso, para reencontrarse con ese grupo de jugadores con los que creció tanto, Gareca habría decidido iniciar una minigira por Europa para dialogar con jugadores como Gianluca Lapadula, Miguel Trauco, Renato Tapia y Luis Advíncula.

-La logística-

Ricardo Gareca tiene un equipo de trabajo numeroso. Tiene no solo un grupo que maneja la parte física, liderado por Néstor Bonillo, sino que está el área que analiza rendimientos a través de un software. Los resultados de estos estudios han sido claves en las convocatorias. Es lo que implementó Alianza Lima durante la permanencia de Daniel Ahmed como jefe de planeamiento.

Con una Federación Peruana de Fútbol más austera, si comparamos con el periodo de Edwin Oviedo, era importante que el directorio de la FPF le confirme a Gareca que se iba a poder seguir invirtiendo en las estrategias de mejora para la selección mayor.

En las divisiones menores, algo que también le preocupa a Gareca, tampoco se está invirtiendo igual que hace un par de años. Y estos meses de pandemia ha agravado la situación ante la pausa prolongada del fútbol juvenil y de menores.

Lo único positivo es que en los últimos dos meses se reactivaron los trabajos de la Sub 17, Sub 20 y selección de fútbol femenino. Incluso el equipo Sub 20, dirigido por Carlos Silvestri, ha viajado a Brasil para un cuadrangular internacional.

-Respaldo dirigencial-

Más allá de los cuestionamientos judiciales, no es secreto que Gareca trabajaba cómodo con Edwin Oviedo. Y ese respaldo de las cabezas puede determinar que alguien se quede o se vaya de una selección. Juan Carlos Oblitas, hoy director deportivo, renunció a la selección en 1999 al sentir que había perdido la contención del entonces presidente de la Federación, Nicolás Delfino.

El presidente actual, Agustín Lozano, tiene muchos otros temas que resolver antes que afianzar sus lazos de trabajo con Gareca. Hoy, por ejemplo, tendrá que resolver cómo quedará la composición de la Liga 1 del 2021 y coordinar cuándo convocará a elecciones presidenciales.

Lozano solo se involucra con la selección cuando se viste de corto para asistir a los entrenamientos o cuando entra al camerino al momento de las arengas de Gareca. Ese vacío de liderazgo se comenzó a percibir desde el arbitraje de Julio Bascuñán contra Brasil. La reunión que tuvo Lozano con Gareca hace dos semanas fue para prometer mejorías. Ahora toca ver hechos. El ‘Tigre’ estuvo muy cerca de patear el tablero. Si las cosas no mejoran en el corto plazo, quizá pronto tendremos que hablar de él en tiempo pasado.

