Un futbolista tiende a estar identificado con una camiseta y en el Perú es conocida la rivalidad entre Alianza Lima y Universitario de Deportes que forman parte del clásico nacional. Rinaldo Cruzado es un jugador identificado con los de La Victoria y en una entrevista con ‘Revista Blanquiazul’ contó que de pequeño se probó en Universitario y no se sintió cómodo a tal forma que se apartó del entrenamiento.

“Mi familia está relacionada a Universitario de Deportes, mis hermanos jugaron en el equipo de al frente. Yo tenía 10 años, mi papá me llevó a entrenar a Universitario y ese día no sentí que me querían. Yo fui a entrenar y estuve apartado no porque no quisieran verme, si no porque miraba a los chicos que estaban en el equipo y desde ese día decidí no volver”, contó.

Rinaldo Cruzado campeonó en 2002, 2006 y 2017 en Alianza Lima. (Foto: GEC)

Pasó el tiempo, llegó a Alianza Lima para jugar y sintió esa comodidad que lo llevó a encariñarse con el club del cual ahora es referente. Eso sí, aclaró que siente respeto por el clásico rival y trata de hablar lo menos posible para evitar la polémica.

Rinaldo Cruzado ha sido campeón con los ‘grones’ en las temporadas 2002, 2006 y 2017. En la actualidad es capitán del club. A sus 35 años tiene experiencia en el extranjero donde vistió la camiseta de Grasshopper (Suiza), Estheglal FC (Irán), Chievo Verona (Italia), Newell’s Old Boys (Argentina) y Nacional (Uruguay).

MÁS EN DT...

VÍDEOS RECOMENDADOS