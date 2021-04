Conforme a los criterios de Saber más

Sábado 22 de julio del 2006. El aeropuerto Jorge Chávez se teñía se azul y blanco. Proveniente de Calama, Antofagasta, arribaba Rodrigo Pérez, un lateral izquierdo de 32 años que llegaba para defender los colores de Alianza Lima. “No esperen que haga maravillas, yo vengo a meter mucho, con actitud”, declaró a la prensa ni bien pisó suelo peruano. El chileno se sumó a su compatriota Fernando Martel y se ganó el corazón íntimo en un solo Torneo Clausura. Con la ’17′ en la espalda fue una de las figuras del título de aquel año. Casi quince años después, el ‘Ratón’ es gratamente recordado por el hincha. De hecho, el pasado 15 de febrero, en el 120 aniversario del club, fue elegido en uno de los tantos XI históricos que se presentaban en las redes sociales íntimas.

—¿Cómo recuerdas tu paso por Alianza Lima?

Guardo los mejores recuerdos de Alianza Lima. Me tocó vivir una etapa muy linda en la que salimos campeones nacionales y compartí con grandes jugadores, compañeros que me tocó enfrentar con la selección chilena.

—En el 120 aniversario del club, un grupo de hinchas lo pusieron dentro del XI histórico, ¿cómo lo tomaste?

Estar en el equipo histórico junto a Teófilo Cubillas, César Cueto, La Rosa es un orgullo. Estoy muy agradecido con la hinchada.

—El cariño del hincha hacia ti también está presente y te lo hacen saber en Twitter

Sí, el cariño siempre estuvo. No solo en la cancha sino en el día a día. Se portaron bien conmigo, me trataron bien. Los temas políticos o sociales entre Perú y Chile quedan al margen. Soy un deportista y cuando estuvo allá la pasé muy bien.

—¿Cómo se da tu llegada a Alianza Lima en el 2006?

Yo estaba en Cobreloa, había jugado el primer partido del torneo acá. Un domingo me llaman de Alianza y el martes ya estaba viajando. La propuesta y la grandeza del club hicieron que en cuatro días esté viajando a Lima. Además, claro, la injerencia de Fernando (Martel) y Gerardo Pelusso.

—¿Por qué no te quedaste más tiempo? Solo estuviste hasta el final de temporada

Esa pregunta debería hacérsela a la gente que estaba a cargo en esa época. Habíamos salido campeones haciendo tremenda campaña y ni siquiera nos dieron las gracias. La disposición nuestra estaba para continuar porque nos sentíamos muy a gusto, pero no hubo ningún acercamiento ni una propuesta para continuar.

Equipo de Alianza Lima en el 2006. (Foto: Archivo).

—Tú sí querías renovar con Alianza Lima…

Por supuesto. Me sentía tan cómodo en un país en el que me trataron bien desde mi llegada. Pero no hubo acercamiento alguno, ninguna conversación. Decidí volver a Cobreloa y firmar por dos años.

—¿Aún conversas con alguno de tus excompañeros?

Sí, hablamos por redes sociales. El otro día conversé con George Forsyth, que estaba postulando la presidencia del Perú. También con Flavio Maestri, Marko Ciurlizza, el ‘Chino’ Arakaki. No charlamos todos los días, pero siempre por ahí un saludo. Estoy al tanto de lo que sucede con Perú.

—¿Imaginabas a George Forsyth postulando a la presidencia del Perú?

Me sorprendí, jaja. Con él siempre tuve mucha comunicación, tuvimos una cercanía enorme el tiempo que jugamos juntos. Es un tipo muy inteligente, capaz. De todos modos yo con la política soy nulo, no comparto mucho ese tema. Trato de llevar mi vida en base a lo que hago y quiero tener la menor relación posible con los políticos.

—¿Por qué?

En todos los países, [los políticos] son oportunistas, ven el beneficio personal y no el de la gente.

Así informó El Comercio la llegada de Rodrigo Pérez. (Foto: Archivo Histórico El Comercio).

—En las últimas temporadas se ha relacionado mucho a Alianza Lima con la indisciplina, ¿qué opinas?

Cuando una persona es adulta, es grande, sabe lo que hace. Ahora, en medio de una crisis sanitaria, no cumplir con los protocolos es irresponsabilidad de ellos. Son adultos y deben asumir las consecuencias de sus actos.

—¿Cómo era la interna de Alianza Lima en el 2006?

Nosotros compartíamos, comíamos un asado y por ahí nos tomábamos una copa. Siempre he dicho que hay días donde uno puede compartir sin excederse. Si lo haces un viernes y juegas el sábado, es ser irresponsable. Si lo haces un lugar o martes, normal. Cuando hablo de estos temas recuerdo a un entrenador que me marcó y decía ‘todo se puede hacer, pero con calidad’.

—¿En tu etapa en Alianza Lima vivió algún acto de indisciplina?

No. Teníamos un grupo muy maduro, inteligente, con objetivos claros. Creo que lo demostramos con el título nacional que conseguimos.

—¿Cómo era Gerardo Pelusso con el tema de la indisciplina?

Gerardo es un viejo zorro. Ha vivido mucho tiempo en el fútbol. Sabe manejar bien los grupos. Pero, más allá de eso, era un gran grupo, muy unido.

—¿Estuviste cerca de dirigir a Alianza Lima el año pasado?

No sé si cerca. Me llamó un directivo y lo primero que me dijo fue que venían a buscar a Mario Salas, quien terminó dirigiendo al equipo. De todos modos quería saber cómo estaba, qué estaba haciendo y cuál era mi postura.

Pese al poco tiempo en La Victoria, Rodrigo Pérez es muy recordado por el hincha blanquiazul. Su compatriota Fernando Martel también se ganó el corazón íntimo.

—¿Te ilusiona dirigir a Alianza Lima en algún momento?

Sería ideal. Ojalá más temprano que tarde pueda dirigir a Alianza Lima, pero lo más importante es ir preparado para dar la talla. Es un club grande y merece pelear siempre los títulos que disputa.

—Como técnico, ¿cuál es tu postura en el tema disciplinario?

Súper estricto. El fútbol es de disciplina. Sin la disciplina no hay compromiso y es muy difícil que los resultados se den. Más allá de lo táctico o estratégico, lo primordial en un equipo es que los jugadores estén comprometidos y tengan mucho respeto por la institución a la que representan.

—Hace poco estuviste dirigiendo a Cobreloa, ¿cómo le fue?

Estuve alrededor de seis o siete meses en el 2018. No salí de la mejor forma.

—¿Por qué?

Me encontré con un grupo directivo que le faltó el respeto a mucha gente, tomaron malas decisiones, pero me quedo tranquilo con lo que hice. Sacamos el 53% de rendimiento y en la Copa Chile dejamos afuera a la Universidad Católica. Y al otro día nos finiquitaron. Por no querer hacer caso a lo que quería el presidente, me sacaron. Pero estoy tranquilo.

—¿Cómo viviste el descenso de Alianza Lima en el 2020?

Cuando supe la noticia me sentí muy mal. Alianza Lima es un club grande, con mucho prestigio y no merecía eso. Recuerdo que escuché a un arquero, no recuerdo su nombre, decir que nunca le entendieron la filosofía al técnico Mario Salas y eso es la mentira más grande. Cuando uno es jugador tiene que adaptarse a las diferentes formas que cada entrenador quiere plasmar en un equipo. La del mediocre, la más fácil, es echarle la culpa al técnico.

—De todos modos, al final Alianza Lima se quedó en Primera por un reclamo que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) hizo valer

Sí, pero creo que no es la mejor forma. Las cosas se ganan y se pierden en la cancha. A todos nos tocó vivir etapas diferentes en el fútbol. Ser campeón o descender. Jugar finales o luchar la permanencia. Pero bueno, si se ajusta al reglamento, bienvenido.

El 'Ratón' visitó Lima en el 2014 y no dudó en visitar Matute, el estadio donde fue feliz. (Foto: Twitter).

—Este lunes 19 de abril se cumplieron 26 años de aquel Perú 6-0 Chile en el que jugaste, ¿cómo recuerdas el partido?

El fútbol es como la vida, hay que contarlas todas. Las buenas y las malas. Recuerdo que fue una noche súper difícil, extraña. Ronald Baroni y Flavio Maestri marcaron muchos goles [NdR: ambos anotaron un triplete]. Pero no es más que una anécdota futbolística. En la vida hay cosas más importantes.

—¿Se esperaban un resultado tan abultado?

Nadie se espera un resultado así, pero está dentro de las probabilidades. Puedes ganar o perder. De todos modos, nadie esperaba perder de esa formar. Igual eso es más condimento para ustedes, los periodistas, no para los futbolistas.

—¿Cómo es jugar un ‘Clásico del Pacífico’?

Siempre existió una rivalidad deportiva, pero muchos meten la política o sociedad y hay agresiones, algo que no es lo más sano. Son partidos muy lindos, disputados, reñidos. A mí me tocó ir allá, a Perú, y me trataron bien.

—¿Tienes planes de dirigir algún equipo?

Por supuesto. A mí me gusta la docencia, la capacitación, trabajar en la Conmebol, pero me encanta estar en la cancha, dirigir a un equipo, prepararlo, etc. Eso es lo que busco. Ahora está complicado en todos lados. Hay que tener paciencia y capacitarnos, que es lo que hago.

—¿Hay propuestas para dirigir?

No, por ahora no. Me encantaría ir a dirigir al fútbol peruano y si es a Alianza Lima, mucho mejor.

