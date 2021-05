Washington Corozo se convirtió en los últimos días en centro de las críticas de los hinchas de Sporting Cristal por las ocasiones de gol de erradas, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. Ante tal situación, su compañero Alejandro Hohberg salió en su defensa y le quitó la responsabilidad directa de los tropiezos.

“A veces te quieren hacer ver peor de lo que estás. Sí, él tuvo jugadas que se quedan en el ojo de la tormenta, pero si no ganamos los partidos no fue por esas jugadas puntuales. Si no nos hubieran convertido, no perdíamos. Siempre pensamos en colectivo”, aseguró Hohberg, en Fútbol como Cancha de RPP.

Por otro lado, el atacante destacó la victoria sobre Rentistas, que permite al elenco rimense llegar a la última jornada con posibilidades de alcanzar el boleto para la Copa Sudamericana. “La diferencia del partido de ayer con otros es que fuimos sólidos, mantuvimos el arco en cero y pudimos convertir”, señaló.

“A mí gusto hicimos un partido bueno ayer. Rentistas es un equipo al que ni Sao Paulo ni Racing le pudieron ganar en Uruguay, es un equipo difícil de combatir en la línea defensiva”, añadió Hohberg, uno de los refuerzos de Sporting Cristal para este año tras su paso por Universitario de Deportes.

Entre otras cosas, el peruano dejó en claro que no clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores no significa un fracaso. “Para mí, no es un fracaso no pasar de ronda en Libertadores. Sí era el objetivo por cómo juega Cristal y por el plantel, pero no nos alcanzó. Nuestro próximo objetivo es la Sudamericana y vamos a intentar asegurarlo”, sentenció.