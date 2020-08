Ray Sandoval fue separado de Sporting Cristal tras cometer un acto de indisciplina el último sábado. El ariete nacional, en estado de ebriedad, estrelló su auto en pleno toque de queda y tuvo que pasar la noche en la comisaría de Lince. Tras ello, los programas deportivos dedicaron segmentos a analizar un nuevo caso bochornoso en el fútbol peruano. Curiosa fue la respuesta de César ‘Chalaca’ Gonzáles, quien eximió de culpa al ex Morelia.

En el programa Al Ángulo, ‘Chalaca’ fue consultado por Ray Sandoval y su separación de Sporting Cristal. El ex entrenador respondió lo siguiente: “Personalmente no estoy de acuerdo con la sanción. A pesar de que mi hijo tiene cierto ingreso al club, puedo decir que no estoy de acuerdo con ello”, afirmó.

Luego prosiguió: “Nosotros no hemos nacido para estar sancionando jugadores, debemos apoyarlos. El entrenador de menores tiene su corazón repartido entre el lado paternal y el exigente, no puedes estar de un solo lado. Está bien, se infringió la ley y merece sanción, pero esto pasa. Dos o tres días máximo”.

⚽️ #CésarChalacaGonzáles: “Yo no estoy de acuerdo con la sanción de Ray Sandoval”



▶ #AlÁngulo



Disfrútalo en cualquier lugar con Movistar Play ▶ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/cf57rs7MzO — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) August 5, 2020

Mayúscula fue la sorpresa del panel del programa cuando Gonzáles eximió de culpa a Ray y culpó a los empleados del club: “Si hubiera que sancionar a alguien, castigo a los del departamento psicológico del club y al social también, por no haber trabajado bien a un chico problema”.

Por último, el formador de menores indicó lo siguiente: “Son errores que los chicos cometen, le ha pasado a Sotil, Cueto, Velásquez. He sido campeón con ellos, pero eso pasa a dos o tres días. Le quitas dinero, lo mandas a reserva, pero no lo sacas”.

Comunicado de Sporting Cristal sobre Ray Sandoval

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

El Real Madrid sigue con los preparativos ante el City