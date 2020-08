En horas altas horas de la noche, luego de un triunfo de Texas Western en un partido de la NCAA en El Paso, Texas, Don Haskins (el técnico del equipo) encuentra y sorprende a su jugador Bobby Joe Hill rompiendo la concentración del plantel, al conversar con una chica en la azotea del edificio de residencia. Molesto por la desobediencia de su basquetbolista y muy poca disciplina en cuanto al entrenamiento invisible, Haskins se lo lleva a él y le ordena que suba y baje – sin parar – las escaleras del estadio de la universidad.

Era 1966 y, en esta escena de una película basada en hechos reales (Camino a la gloria), Haskins le deja un mensaje que cala hondo en su dirigido: “Yo no era el jugador más talentoso, pero entrené duro y superé a muchos que eran mejores que yo. Tampoco soy el mejor entrenador, pero me esfuerzo y supero a otros que son mejores. Por eso, cuando veo tu talento y cómo lo desperdicias, me muero de la ira”. Hoy, 54 años después, el discurso de Roberto Mosquera puede ser una semejanza, frustrado y enojado por el bochornoso acto de Sandoval.

“Tenemos una alerta de un jugador que nació con grandes condiciones para jugar al fútbol y que hay algo que no le permite raciocinio necesario y autocontrol en los momentos de la vida. […] Hay muchos de nosotros que le permitimos licencias al buen jugador, que no se le debe dar ni al bueno, ni al regular, ni al malo. Es un mensaje equivocado para los talentos, no pueden actuar como quieren”, indicó el técnico de Sporting Cristal al respecto del exjugador cervecero.

Es imposible negar las cualidades futbolísticas de Ray Sandoval, pero es imposible también separar al jugador de la persona. O las piernas de lo que hay dentro de la cabeza. En una época en donde la fama y el dinero corrompen la mente de muchos exponentes nacionales, Cristal y el mismo entrenador dejan un buen precedente para los jóvenes valores de la misma institución como del país. Con un buen juego, habilidades innatas para manejar el balón y cientos de miles de seguidores en las redes sociales, no puedes estar por encima de la ley y todo el trabajo que realizan tus compañeros en el día a día. Tú puedes ser el mejor, pero ¿de qué sirve si no sumas al resto?

En el fútbol, no hay muchas oportunidades para recuperar el tiempo perdido. La vida misma te deja una serie de chances que uno debe aprovechar al máximo posible para cumplir retos profesionales como personales: con 25 años, y una carrera corta en este deporte, Sandoval ha perdido toda posibilidad de enrumbarse en camino a ser ese jugador que llegó hace años a Sporting Cristal, procedente de las menores de San Martín. Al igual que Deza, Manco y otros exponentes, Ray ha trazado su hoja de ruta. Ojalá que otros jugadores no lo copien.

Un solo hecho te puede dejar marcado de por vida.