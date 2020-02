Después de un jueves de noticias que resultaron alentadoras para el hincha de Universitario de Deportes, en el que Indecopi anunció un megaoperativo a 26 empresas vinculadas a los principales acreedores del club con la finalidad de transparentar el proceso en curso, Jean Ferrari, gerente deportivo del cuadro crema hasta la llegada de Carlos Moreno, estuvo en El Comercio para conversar del presente de la institución.

Si bien en lo deportivo Universitario llega a la cuarta fecha del torneo peruano como líder, habiendo ganado los tres partidos que disputó, la parte administrativa presenta más dudas que certezas. El 14 de febrero, la junta de acreedores designó a Carlos Moreno como el nuevo administrador del club estudiantil en reemplazo de Raúl Leguía.

En ese contexto, Jean Ferrari fue el invitado de una nueva edición del Podcast Deporte Total, de El Comercio, donde habló sobre varios temas de coyuntura, como la continuidad de Gregorio Pérez, el cambio de administración, su labor en el club y el reciente megaoperativo realizado por Indecopi.

¿Se puedes garantizar que Gregorio Pérez va a continuar hasta diciembre?

“Hoy la situación de Universitario no te da para garantizar absolutamente nada por la cantidad de situaciones o de vaivenes que hay. También, el fútbol depende mucho de resultados. Hoy se está viviendo un arranque de año espectacular como hace más de 15 años no pasaba. Estamos hablando del año 2002 donde se ha tenido tres victorias consecutivas en el arranque del campeonato, pasamos la primera fase en Copa Libertadores dejando una grata impresión después en el partido contra Cerro y donde había sido un equipo prácticamente nuevo. Se ha dejado una impresión muy fuerte donde ya hay una identificación del hincha con este lindo equipo que hemos podido armar”.

“En cuanto a la continuidad de Gregorio yo he hablado mucho con él y esto lo hemos hablado en diciembre… Nosotros conversamos inicialmente de manera superficial. Después lo hablamos más a fondo antes que él venga el 26 por vía telefónica. Ahora último hemos vuelto a hablar. Me dijo que él iba a ir para adelante conmigo hasta el final. Ya sabiendo cómo él actúa y se comporta de manera tan profesional y tan seria, yo he conversado y le he pedido que él sea quien mantenga este proyecto, que él sea quien mantenga esto que hemos armado con tanto esfuerzo hemos podido recuperar, de volver a nuestras raíces. Sería ilógico pensar en su salida”.

"Confíen en que Gregorio se va a quedar. Yo creo que esa es la frase o el sentir".

Gregorio Pérez, director técnico de Universitario, conversó en exclusiva con El Comercio

¿Universitario quiere que se le elimine la deuda?

En ningún momento nadie ha dicho: que se elimine la deuda. Eso es un error de mala interpretación. Acá lo que estamos hablando es que se pague la deuda justa, sea lo que sea, pero que se pague de manera justa una deuda que hoy no sabemos realmente cuánto es. Lo que queremos es el sinceramiento de la deuda para a partir de ahí, dentro de un plan de reestructuración, poner un cronograma de pagos y que se empiece a pagar la deuda. Acá nadie está hablando de que no se debe pagar. Al contrario, se ha generado una deuda, hay una deuda, pero hay que saber exactamente de qué monto es lo que se habla.

¿Indecopi visitó el estadio Monumental?

“El día de ayer [20 de febrero] han estado fiscalizadores de Indecopi levantando información. Hoy tengo entendido que también regresan para seguir levantando toda la cantidad de información y determinar si es que ha habido o no ha habido irregularidades en todo este proceso”.

¿Hay posibilidad de que un grupo inversor pueda llegar a Universitario?

“Basándonos en la posibilidad que venga algún grupo inversor que quiera comprar la deuda en su totalidad o en la mayoría de porcentajes, no se sabe. ¿Por qué? Si es que se establecen hoy los montos nadie les va a certificar el precio exacto y que estos no van a variar en el tiempo ni para arriba ni para abajo. Nadie lo sabe. Es por ello que tenemos que hacer el llamado a la autoridad máxima para que ponga el orden correspondiente y que la ley que en un principio fue dada para favorecer que se solucionen los problemas de los clubes, hoy Universitario es el único que está inmerso en un lío realmente difícil de explicar y con alternativas de solución prácticamente nulas”.

¿Cuál fue el rol que tuvo Martín Vizcarra en el megaoperativo de Indecopi?

“Primero, el agradecimiento al presidente de la República, que creo que es lo que corresponde, porque a raíz de mi pedido en redes ha escuchado, ha llegado y es por ello que se ha optado que se cree esta comisión fiscalizadora para que se haga esta investigación de este proceso”

“(…) Sabiendo que Indecopi pertenece al Estado, de alguna manera ha tenido que repercutir esta problemática y el que exista esta Comisión Fiscalizadora está para ver todas las irregularidades que están existiendo en este proceso donde está inmerso Universitario. Es por ello el agradecimiento al Presidente porque las acciones han sido rápidas y ya esta comisión, esperemos, pueda detectar o aclararnos de alguna manera el panorama que muchos tenemos estas dudas”

¿Cuál es la situación actual de Jean Ferrari en la ‘U’?

El día de ayer [jueves 20 de febrero] he recibido un documento por parte de Gremco por un lado, lo cual a mí me sorprendió porque Gremco no es el administrador concursal de Universitario, pero enviaron un documento haciendo acotación acerca de que tenía que dejar de lado mis funciones como gente deportivo. Por otro lado, me enviaron un documento por parte del señor Carlos Moreno diciendo que mis funciones se daban por terminadas. Ahí es donde vienen las preguntas porque si me envían este documento, ¿yo con quién tendría que ver la parte legal laboral? Es un tema que está en el aire.

“Legalmente yo no soy el gerente deportivo hoy. Pero por otro lado tienes el partido del día de mañana y la preparación de todo lo que implica justamente llevar a cabo el partido. Entonces, acá en este caso, ¿quién lo tendría que hacer?”.

No te pierdas el video completo del Podcast Deporte Total, donde Jean Ferrari habló por más de 30 minutos sobre la actualidad de Universitario de Deportes. Puedes acceder a la primera parte de la entrevista dándole clic aquí. Para oír la segunda parte, haz clic aquí.





