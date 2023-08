Alfonso Barco tuvo que enfrentar las críticas, por sus lágrimas cuando finalizó el partido ante Melgar en Arequipa. “Yo no me rindo, soy de la ‘U’”, dijo tras estar algunos partidos fuera de la lista. Ahora, el panorama se presenta distinto para el crema ya que se marcha a jugar en el Defensor Sporting de Uruguay.

En Uruguay está por iniciar el Torneo Clausura y Defensor Sporting busca tener un plantel que compita. Por eso, se negoció con Universitario para llevarse en calidad de préstamo a Alfonso Barco hasta fin de año, con opción a que se pueda renovar por una temporada más.

Alfonso Barco llegó el año pasado a Universitario, tras debutar en la Universidad San Martín. Con los cremas ha jugado 38 partidos en la Liga 1 Betsson y siete de Copa Sudamericana y a sus 21 años cumple el sueño de emigrar.

Resta solo un detalle para que Alfonso Barco sea nuevo futbolista de Defensor Sporting.

Tiene 21 años, es peruano, volante, zurdo, mide 1,85 y jugó en la selección Sub20 de su país.



Llegará a préstamo desde Universitario dónde en 2023 jugó 20 partidos. pic.twitter.com/ge6OEFaUNE — Juanjo Acevedo (@juanjoacevedo7) August 15, 2023

En Uruguay valoran mucho el futuro de Alfonso Barco y el presidente del Defensor Sporting, Alberto Ward, solo tiene palabras de elogios para el joven futbolista. “Estamos conversando y si arreglamos todo con Universitario, Alfonso Barco va a venir a jugar a Defensor Sporting. Sabemos que es un muy buen jugador, por referencias no solo de los representantes, sino también del técnico Jorge Fossati que es uruguayo y su ayudante Leonardo Martins, quien nos dijo que era un jugador muy interesante y creemos que nos podría dar una mano”, fueron las primeras palabras del mandamás de Defensor Sporting.

Anoche Alfonso Barco debió tomar el vuelo hacia Montevideo para que se una al cuadro charrúa. “Ya están hablando los abogados de ambos clubes. Es un préstamo y el contrato es de un año con opción a ampliarlo por un año más. El viernes comienza a entrenar”, nos dice Alberto Ward.

Barco llega en plena competencia, pero el dirigente de Defensor Sporting es cauto con la presencia de Alfonso Barco. “El director técnico decidirá si juega el sábado ante Fénix y no creo que esté en ese juego. Conociendo al entrenador que no regala nada, no va a tener a un jugador que no esté apto físicamente”, agregó el dirigente.

Alfonso Barco es un jugador que se posiciona bien en el mediocampo y busca tener salida. Para muchos hinchas cremas se asemeja a lo que brindaba Chemo del Solar en su momento y buscará tener esa imagen en el exterior. “¿Chemo? No quiero comparar con nadie, lo único que sabemos es que Alfonso Barco un buen jugador y que acá creo que nos dará una buena mano para la parte final del campeonato”, sentenció el presidente de Defensor Sporting.

Así, Alfonso Barco tendrá su primera experiencia en el exterior en el peleado torneo uruguayo. A sus 21 años ya supo pelear contra las críticas, ahora le toca enfrentar nuevo retos en el exterior.

--

VIDEO RECOMENDADO Manchester City y Sevilla protagonizarán este miércoles la final de la Supercopa de Europa, que enfrenta al vigente campeón de la Champions con el de la Europa League.