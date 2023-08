“A Paolo Guerrero todavía le falta adaptarse a la altura, puesto que se ahoga, porque tiene que haber un proceso de adaptación, de por lo menos 21 días, pero su condición física nos ha sorprendido a todos, ya que es un jugador que tiene una condición física especial, no es cualquier capacidad, su jerarquía está intacta” , dice desde Ecuador el presidente de la Comisión de Fútbol de Liga, Esteban Paz, satisfecho por el fichaje del goleador histórico de la selección peruana y ya anotador de LDU en la Sudamericana -versus Ñublense-.

Paolo está en un proceso, tiene apenas dos semanas en Quito. Todavía le falta ritmo, adaptación, conocimiento de grupo, y en el club albo “confiamos que será rápido para él y todos”. No deja de sorprender a sus detractores que ponen en tela de juicio sobre su estado físico y calidad como jugador debido a sus 39 años, ya que en su primer partido oficial con su nuevo equipo LDU anotó el gol del triunfo ante Ñublense, en condición de visita por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

De esta manera, el peruano Paolo Guerrero le anota por segunda vez en el año en tres partidos que se midió al Ñublense en competencia a nivel de clubes y demuestra a todos que anda vigente de cara al gol.

Hasta tres personas del entorno de Liga con la que DT habló para esta nota, coinciden en que ha tomado esta oportunidad con muchísima seriedad: trabaja doble turno y muy duro en el gimnasio a diario y sobre todo para fortalecer las piernas.

Ahora, este lunes, Paolo Guerrero tuvo su primer partido en el estadio Rodrigo Paz Delgado, con la camiseta de LDU de Quito frente a Deportivo Cuenca y dentro de las buenas noticias que tiene el delantero peruano más allá del gol, es que dejará el hotel donde estaba viviendo para irse a un departamento en una zona exclusiva de Quito para compartir con mejores comodidades junto a su pareja y dos menores hijos. Según pudo conocer El Comercio lo habitará desde este martes, con ello su familia estará más cómoda y tendrá la tranquilidad de su privacidad.

“La verdad estamos todos felices por Paolo y decirte que está contento acá con nosotros en Liga y lo he felicitado mucho, porque su jerarquía y calidad está intacta. Acá no se juega con la cédula, sino con la calidad y capacidad” , comenzó diciendo Esteban Paz a El Comercio.

Luego, el mandamás de LDU habló sobre el primer tanto oficial de Paolo Guerrero con la camiseta del elenco ‘Albo’, donde quedó asombrado por la capacidad del ‘9′ de la selección peruana. “Fue fantástica la definición y nos sentimos apoyados por todo un país, ya que sentimos que Perú está apoyando a Paolo y festejamos el momento que está en su plenitud de condiciones”.

Primer gol de Paolo Guerrero con camiseta de LDU de Quito





“Lo que más me sorprendió de Paolo Guerrero -explica el directivo Paz- es que es una persona sencilla, no tiene poses, pese a haber ganado tanto y tener una historia en el fútbol mundial y acá viene a disfrutar del fútbol, pero a esforzarse, no es un jugador que exige, él solo aporta, es fantástico, me alegro mucho haber tomado la decisión y sobre todo que sea Paolo quien nos acompañe en este proyecto. Es sencillo, no tiene poses y un jugador con esa historia, no es fácil encontrar futbolistas con ese talento. Estoy orgulloso como presidente de LDU haber traído a Paolo Guerrero, ya que está marcando una historia y una referencia importante en el pueblo ecuatoriano”, manifestó Paz a este diario.

Asimismo, Esteban Paz, directivo de LDU dejó en claro que pese al triunfo en Chile la llave no está cerrada y que el equipo no debe confiarse. “Estos son partidos de 180 minutos, nos faltan 90 minutos de juego, ya que es una Copa Sudamericana, un torneo internacional y no se regala nada. Sabemos que Ñublense va a ir a jugar con toda su capacidad ahí en Quito”.

Y ahí estará el peruano Guerrero.