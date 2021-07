Conforme a los criterios de Saber más

“No lo recuerdo bien, pero así debe ser el nivel de tensión que había cuando se jugó la final de Copa Libertadores”. Lo dice un viejo hincha de Universitario, de 70 años próximos a cumplir, mientras sintoniza la radio para actualizar lo que está pasando en la puerta del Congreso con los hinchas de la ‘U’. Se acaba de vacunar contra la COVID-19 pero piensa en otro paciente: su equipo. Es mi padre, que en 1972, cuando la ‘U’ disputó la final de la Copa ante Independiente, lo sufrió por radio porque no tenía TV. Hoy es igual la escena. Hoy le preocupan los 384 millones 241 mil 511 soles de deuda concursal, según la pasada administración de Sonia Alva, que acaba de renunciar. No es el único: también a quienes pasaron toda su mañana y su tarde esperando una ley que les devuelva justicia: un documento del Poder Legislativo con número 6863 que busca el saneamiento económico, el pago eficaz de la deuda y proteger el patrimonio de los clubes de fútbol profesional, en particular Universitario de Deportes, Cienciano y Sport Boys. Y el final de las administraciones concursales.

Con 92 votos a favor, 4 abstenciones y 1 voto en contra, este viernes se aprobó por insistencia la ley observada por el Presidente Francisco Sagasti. Nunca la mitad de un país vio con tanta fe lo que se hacía en el Congreso, tras la pantalla de su canal de TV.

Lista la autógrafa para votación en el pleno, el último paso, la Fe la Fe!! pic.twitter.com/422IBmtkWc — Jean Ferrari (@jferrari5) July 6, 2021

Aunque nunca lo dirá, esta iniciativa tiene un nombre clave, a la altura de la historia: el Colectivo Lolo. Fueron ellos, me consta, quienes hace más de 3 años iniciaron una campaña de concientización, información y propuesta sobre cómo hacer viable a un club que tiene, claramente, más activos que pasivos. Editaron boletines, gastaron de sus ahorros, iniciaron labores por redes sociales. Esto decía su primer editorial, en mayo del 2019: “Cuando se intervino a los clubes de fútbol mediante un decreto de urgencia en el gobierno de Ollanta Humala, tanto por los medios de comunicación como los promotores de la intervención coincidían en el discurso de que la U era una institución quebrada y que debía privatizarse. Luego de seis años de proceso concursal, y con una deuda corriente millonaria creada por las administraciones concursales, queda claro que el ‘remedio’ resultó más caro que la enfermedad”.

Los 11.474 hinchas que lo siguen en Twitter saben de esto, compartieron miles de veces el HT #JusticiaParaUniversitario y son hinchas más informados hoy.

Otros 3 nombres se sumaron a la exigencia de nivel político: Jean Ferrari, José Luis Carranza y Franco Velazco, tres hombres probadamente cremas cuya labor de concientización a ese nivel sobre las agresivas consecuencias del Proceso Concursal —más información aquí— ha sido paciente y viene de hace, por lo menos 8 meses. Una tarde de finales de año, el Puma Carranza me contó que había pasado toda una mañana en el Congreso tratando de que dos congresistas lo atendieran, dada su recargada agenda. Él, el ídolo máximo del club, y su tiempo. Sobre Velazco, esta breve escena: la primera semana de marzo del 2020, unos 30 sujetos intentaron tomar el Estadio Monumental y secuestraron a la seguridad del club. Era el 4 de marzo: faltan solo 96 horas para jugar el clásico del Apertura 2020. “Yo tuve que ir de madrugada y me encontré con gente que quiso tomar el club con armas de fuego. Como si la cancha fuera un penal o peor que eso”, me dijo Franco Velazco, entonces abogado del club crema, a la mañana siguiente. La policía llegó muy temprano, también agentes de la Dinincri y por orden de la fiscalía cercó perímetros en las oficinas con esa poco elegante cinta amarilla que convierte lo que toca en recinto sospechoso. Velazco fue uno de los trabajadores despedidos por la administración Gremco, días después.

Sobre Jean Ferrari, ex gerente deportivo, esta frase 24 horas después de haber empujado este primer paso en lo que él cree una enorme noticia para su club: “A mí no me obsesiona trabajar en la ‘U’. No me quita el sueño ni me da insomnio. A mí me obsesiona que se haga justicia y en esa justicia no debe estar Gremco”.

Este equipo, junto a diferentes organizaciones de hinchas que son fácilmente localizables en redes sociales, se plantaron varios lunes, otros martes, tantísimos miércoles, jueves y viernes—-como hoy— frente al Congreso para exigir una revisión al caso Universitario y una posibilidad de respiro. Habrá tiempo para profundizar, por ejemplo, sobre una ácida conversación con el congresista del Frente Amplio Lenin Abraham Checco Chauca, que había sugerido algunas observaciones a la ley; también, la necesidad de contar con efectivos de la Policía Nacional para evitar cualquier tipo de represión durante las manifestaciones; y la visita de un grupo de personas, no distinguibles por el uso de camiseta crema o de algún rival, que asomaron por el Jirón Amazonas con ánimos de revuelta el día en que el pleno aprobó el proyecto de ley, hace poco menos de un mes. En esta trifulca que no pasó a mayores, aparecieron en el suelo algunas tarjetas de crédito y un par de DNI, regados en el suelo después de insuperable maratón.

Durante la última gestión de Raúl Leguía como administrar de Universitario, Jean Ferrari desempeñó el cargo de gerente deportivo. Con la llegada de Carlos Moreno, el exjugador crema dejó el cargo. (Foto: Rolly Reyna/GEC)

Nos dijeron que la U era un club quebrado, pero cómo se las ingenian para saquearla. Mientras tanto, @IndecopiOficial se hace de la vista gorda y busca pasar piola por eludir el espíritu de la cautelar. https://t.co/88kGgwwI5Y — Colectivo Lolo (@ColectivoLolo) May 20, 2019

El futuro inmediato

En principio, el Congreso tenía unos días para elaborar finalmente el dictamen que fue enviado el Ejecutivo a inicios de junio, para firma del Presidente de la República Francisco Sagasti. Luego, eran entre 15 a 20 días los que tenía el máximo poder del Estado para pronunciarse. Un cálculo breve arroja como plazo máximo finales de junio. ¿Qué pasa si es observado, que fue lo que pasó? Al ser aprobado por mayoría simple de votos (91 votos a favor, 11 abstenciones y cero en contra), ésta ley volvería al Congreso, qué tendrá la facultad de aprobarlo y así entraría en vigencia.

Eso ocurrió esta tarde, pasadas las 5 de la tarde. El rostro del Puma Carranza se me hizo muy conocido: lo vi en hermosas noches, épicas, de campeonato en los 90.

Además, y como bien explica aquí el periodista Ricardo Guerra Vásquez, “se creará una Comisión de Alto Nivel, que tendrá 45 días (en principio eran 90) para elaborar y proponer un nuevo marco legal sobre la ley concursal y sus complementarias, así como encargar la realización de una auditoría financiera”.

Mientras tanto, todo el fútbol de la ‘U’, tanto su primer equipo como otras disciplinas, sigue a cargo de máximo acreedor del club. De hecho, en el arranque del mes de junio, Universitario develó la nueva estatua de Lolo Fernández, 3.20m, en el frontis de Occidente en el Monumental. De hecho, para el 7 de agosto se tiene pensado el estreno de un documental sobre este monumento, ya en los últimos días de edición. Un cierre de metáfora, para una institución que pese a los golpes siempre encuentra espacio para ser más decisiva, más grande, más imponente en la vida social y cultural de este país.

¿Quién podría ser el nuevo administrador?

Apenas entrada en vigencia, la Ley 6863 determina lo siguiente: será Sunat la institución que iniciará una investigación interna para conocer si existieron irregularidades en el manejo del equipo en los últimos años, y controlar el futuro del club a través de un nuevo administrador. ¿Podría ser Jean Ferrari, ex gerente? Sí, podría. Todo dependerá de los planes de Sunat con el club y de qué propuesta evalúe para cancelar sus pasivos a través del Plan de Reestructuración. ¿Qué opina Ferrari? “A mí no me obsesiona trabajar en la ‘U’. No me quita el sueño ni me da insomnio. A mí me obsesiona que se haga justicia y en esa justicia no debe estar Gremco” . El ex campeón con la ‘U’ en 1998 ha iniciado una carrera política y, según pudo conocer DT El Comercio, tiene dos propuestas que ya analiza. Lo que sí tiene claro es la ruta que debería empezar con este cambio en la ley: “Primero, una auditoría general de todos los ingresos y egresos de Universitario en el proceso concursal. Sin eso, no puede caminar nada. Luego, y precisamente para eso, el plan de pago justo para todos los acreedores a quienes se le deba. Nada de perro muerto. Finalmente, encausar al club, mirando al Centenario”. Todo eso que parece, más o menos, subir el Everest con zapatillas.

Comizzo, el equipo, el futuro

El gran problema de Universitario es que está dominado por bandos, casi nunca por ideas. En ese sentido, el argentino Ángel Comizzo representa a Gremco —actual administrador— de la misma forma en que Jean Ferrari o el Puma Carranza son claramente oposición. La continuidad del técnico argentino, más allá de junio/julio, tiene esta sencilla ecuación a resolver: no comulgan, no está en los planes, nunca estuvo. Sus números tampoco lo avalan: perdió la final del 2020 y salvó el honor en la Copa Libertadores 2021, tras sumar 4 puntos. Los contratos de los futbolistas, así como todas las obligaciones, tendrán que se respetadas hasta el término cada acuerdo. Incluso con las marcas patrocinadoras. El comando técnico sí no se negocia: todos sabemos quién sería el entrenador de la ‘U’ si asume Jean Ferrari este cargo polémico, pesado y que tanto polariza.

ESTA ES LA POSICIÓN DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN DE LA ‘U’