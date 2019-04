¿Universitario de Deportes perdería los puntos del partido que no jugó ante Sport Huancayo?

No jugó, pero puede perder los puntos. Universitario de Deportes suspendió el choque contra Sport Huancayo por la fecha 8 de la Liga 1 por pedido de la Policía Nacional del Perú. Este hecho ha motivado a la dirigencia huancaína a presentar un reclamo en el que solicita los tres puntos del partido aduciendo que no hubo causa de fuerza mayor para que no se juegue este compromiso.

El choque entre Universitario de Deportes vs. Sport Huancayo se suspendió después de que la Policía Nacional presentó, de forma escrita, su impedimento de darle garantías a este partido y al San Martín vs. Alianza Universidad por falta de personal pues estaban cubriendo otros eventos en provincias.

La administración de Universitario de Deportes decidió que el choque no se juegue, pero la decisión no cayó bien en la directiva de Sport Huancayo que reclamó el hecho tomando como referencia que el choque entre San Martín vs. Alianza Universidad se jugó a puertas cerradas.

"Si los partidos única y exclusivamente pueden ser suspendidos o postergados por una causal de fuerza mayor y esta supuesta causal se da en 2 partidos exactamente igual y uno se realiza y el otro no, se está siendo completamente incongruente en el desarrollo de la Liga 1", se lee en la carta de Sport Huancayo dirigida a la Comisión de Justicia de la FPF.

"Por tanto, solicito a usted señor presidente [de la CJ-FPF] tener por presentado el presente escrito y en su oportunidad integrarlo al reclamo que corre en el expediente correspondiente, declarando fundado el mismo, declarando perdedor del partido al club Universitario de Deportes, estableciéndose un marcador de 0-3 y otorgándose los puntos al club Sport Huancayo", cierra el documento firmado por Stiven Edgar Meneses Aquise, delegado del 'Rojo Matador'.

Lee el documento presentado por Sport Huancayo:

Universitario de Deportes suspendió el partido ante Sport Huancayo por la fecha 8 a pedido de la Policía Nacional (Foto: Club Universitario de Deportes) Universitario de Deportes suspendió el partido ante Sport Huancayo por la fecha 8 a pedido de la Policía Nacional (Foto: Club Universitario de Deportes)

