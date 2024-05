Los cremas aún pueden luchar por avanzar a la Copa Sudamericana, lo definen en la última fecha ante LDU, y dependen de sí mismos para ganar el Torneo Apertura en las dos últimas fechas.

Con todo lo mencionado, en su centenario, El Comercio buscó la opinión de personajes destacados para que analicen la situación del elenco de Universitario de Deportes.

1. ¿Es un fracaso para la U no clasificar a segunda ronda en su Centenario?

2. ¿Dorregaray está a la altura de lo que necesitaba la U este 2024?

3. ¿Cuál es la calificación que le darías a la U en esta Copa?

Germán Leguía - Exjugador de la U

1. Que pudo haber clasificado es lo duro.

2. Lo de Dorregaray no le fue bien, pero tampoco echarle la culpa a él.

3. Que hizo buenos partidos y los perdió no porque jugó mal, sino que la desesperación por anotar los traicionó. Cuando tienes la presión de que los equipos peruanos no clasifican hace años a la segunda ronda. Te pasa la factura. Mira lo que le pasó a Sporting Cristal, Melgar, Alianza y ahora la U.





Miguel Villegas - Editor de Deporte Total

1. La maledicencia con que se usa esa palabra lastima y nunca o casi nunca medimos las consecuencias. Yo diría que si había un año en la historia del club en que tenía que pelear todo (vóley, fútbol, institucionalidad), era este. Cierta salud financiera, un plantel que se conocía, campeón, eran los argumentos. La chance de ir a la Sudamericana no es mala, todo lo contrario. Pero si hay un torneo en el que la U estaba obligado a dar un salto mayor, era la Libertadores. A favor diría que salvo Botafogo allá, nadie lo pasó por encima.

2. No. Es la gran deuda. Tiene 4 goles en el Apertura y 0 goles en la Copa. El responsable mayor, sin embargo, no es él: así como Manuel Barreto fue el trajo a Rodrigo Ureña y es el mejor extranjero por lejos de los últimos dos años, el fichaje del 9 es su gestión.

3. Peleó todo. Eso lo hace aprobar. Le queda una bala, que es la Sudamericana. Si no clasifica allí, por ser este año el que es, cambiará todo.

Andy Polo se encuentra pasando por un buen momento futbolístico en Universitario ya que está cerca de convertirse campeón del Torneo Apertura y podría clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores, "me dan libertad para atacar y defender" sostuvo.

Pedro Ortiz Bisso - Colaborador de El Comercio

1. El objetivo de clasificar a segunda ronda de Copa Libertadores es algo que todos queríamos, pero el grupo era muy difícil. Yo creo que era un objetivo que estaba más relacionado a la fe, pero que no tenía los pies en la tierra

2. Definitivamente, no está a la altura, yo creo que ha sido uno de los fracasos y malas contrataciones que ha tenido la U en esta temporada

3. Dentro de todo, yo sé que a todos nos amarga, no haber clasificado. La U ha peleado como Alianza, no hemos hecho papelones, pero no estamos al nivel de estar en una segunda ronda de Libertadores. Es así de simple.

Omar Dávila - Ex fundador de El Bocón

1. Si es un fracaso, porque en su calidad de campeón, erró en la elección de refuerzos para lograr ese objetivo.

2. Dorregaray, por sus antecedentes, no era el delantero que necesitaba la U. Habría que aclarar de quien o quienes fue la responsabilidad de su fichaje.

3. Sobresaliente. Porque sin contar con las herramientas y presupuesto suficientes (incluso sobre la marcha tuvo que cambiar de entrenador), fue un equipo competitivo en Copa Libertadores y lo es en el torneo local.

Luis Guadalupe - Exjugador de Universitario

1. Me gustó la participación de la U, más allá de que no clasificó. Creo que mejoró en comparación a otras años. Vi buena participación de jugares como Andy Polo. Hubiera sido lo ideal clasificar, pero que lo más importante es el torneo local en el año del Centenario.

2. Así es el fútbol, uno apuesta o contrata a un jugador con la mejor expectativa, pero no se da los resultados. Me ha pasado, lo he vivido.

3. Del 1 al 10, le doy 5 puntos, creo que la U mantuvo la expectativa de clasificar hasta el final. Y aún tiene chance de clasificar para la Copa Sudamericana.

