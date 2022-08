No existe anhelo más hondo para el hincha crema que su equipo recupere el brillo de épocas pasadas. Para decirlo con propiedad: que la ‘U’ vuelva a ser la ‘U’.

Ese afán no es posible por ahora. Universitario de Deportes hace buen rato que no es del balompié peruano, la máxima expresión. Ni a nivel institucional ni futbolístico. A nivel sentimental es otro cuento: su gente engrandece su leyenda cada tanto. Viven, como se dice, atados a una ilusión.

Hoy, antes de que los dirigidos por Compagnucci saltaran al estadio Garcilaso, la comunidad crema se juntó en Lima, en la explanada del Monumental. Muchos habían participado de la estruendosa serenata que le regalaron a su club, en el ‘Lolo’ Fernández -aquel viejo estadio de madera- durante la madrugada.

Niños y grandes, ya en el FestiCrema 🏟️ para conmemorar el 98 aniversario de Universitario de Deportes. Belén una pequeña niña hincha de la U, relatando el gol del 2009 de Piero Alva en la previa del partido ante Cienciano ⚽🔥. pic.twitter.com/RRuWcx3vcB — Gianina González 🇵🇪 (@gianinag15) August 7, 2022

De todos los actos, uno llamó poderosamente la atención: una niña llamada Belén narró el recordado gol de tijera de Piero Alva a Alianza Lima, en Matute, en las finales de 2009. Así se transmite la pasión generación tras generación, seguramente, dirían sus padres. El FestiCrema cumplió su cometido, en medio de banderolas, bombos y cánticos.

Quispe no gravitó. Tuvo un mano a mano, pero le faltó astucia. FOTO: Melissa Valdivia.

La fiesta, sin embargo, no pudo trasladarse al Cusco. La ‘U’ perdió por 1-0 ante Cienciano y sumó su tercera derrota consecutiva. Pero no solo eso: esta caída también representa su tercer partido sin poder anotar un gol. La partida de Valera ha quedado de manifiesto en esta sequía repentina. Es la ausencia más presente del equipo.

Pésima planificación en el armado del plantel a inicios para afrontar el torneo con un único ‘9′. Succar, evidentemente: no tiene culpa alguna. Hoy estrelló un disparo en el palo. Y se le vio con mayor confianza. Aun así sus características no son las de un centrodelantero protagonista, sino más bien un atacante de reparto. Colocarle la ‘mochila’ del gol no es justo.

Fueron dos los palos de ‘Universitario’: el cañonazo de Succar y el tiro libre de Santillán, quien se acordó de sus años en Real Garcilaso. Dos ‘ufff’ que generaron expectativa. Mejoró la ‘U’ en el segundo tiempo, con el ingreso de ‘Chiquitín’ Quintero. El panameño asistió a Andy Polo, en un contragolpe. Pero el extremo le obsequió una golosina al arquero.

Beltrán anotó el único gol del partido. FOTO: Melissa Valdivia.

Piero Quispe tuvo una chance en el último tramo al disputar un balón con el arquero Vargas. El chileno salió con los toperoles en alto, pero Quispe pecó de inocente y en lugar de buscar el contacto, esquivó su humanidad y convirtió una jugada peligrosa en intrascendente.

Al final del primer tiempo, Carlos ‘Che’ Beltrán le ganó por los aires a Alonso y anotó el gol del triunfo con un cabezazo tras asistencia de Kevin Sandoval. Entre Sandoval y Quintana volvieron loco a Aldo Corzo. En cuanto al ‘Che’, aliancista confeso, se tomó muy en serio su papel de aguafiestas, golpeándose el pecho y diciendo “yo aquí” a lo Cristiano Ronaldo.

El hincha crema asistió en gran número al estadio Garcilaso. El resultado no fue el esperado. FOTO: Melissa Valdivia.

Cienciano sumó catorce puntos y es el nuevo puntero del Clausura, con un partido más que Alianza Lima. La ‘U’, en tanto, se quedó a mitad de tabla: novena con siete unidades, y cada vez se aleja más del sueño de algún torneo internacional. Agria manera de pasar el aniversario 98. Aunque a los hinchas de raza les va y les viene. Eso sí, si todos estuvieran frente a un pastel y unas velitas pedirían lo lógico: que la ‘U’ vuelva a ser la ‘U’.