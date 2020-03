Fútbol peruano







¡Y no lo amonestó! Federico Alonso pisó a Balboa, juez sancionó falta pero solo conversó con el defensa | VIDEO En el inicio del clásico peruano entre Universitario vs. Alianza Lima, Federico Alonso le propinó un pisotón a Adrián Balbao que fue no fue sancionado con tarjeta amarilla