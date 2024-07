Los clásicos se juegan y se ganan como lo hizo Universitario de Deportes. Y se pierden si lo juegan como el Alianza Lima de Alejandro Restrepo. Porque -más allá de la polémica en torno al segundo gol crema- los íntimos merecieron perder por 2-1 en el Monumental, o quizá por más diferencia. Fueron víctimas del miedo de su técnico, de sus propios fantasmas, y sufrieron la segunda derrota del año ante la ‘U’.

Las estadísticas no son todo en el fútbol, pero sí ayudan a explicar el por qué de las cosas. Que Alianza haya rematado siete veces (tres a portería) reflejan el poco peso ofensivo que tuvo. De hecho, el gol blanquiazul (autogol de Andy Polo, 69′) vino tras un córner bien ejecutado por Sebastián Rodríguez. Universitario disparó 14 veces (7 al arco de Campos, la figura de los victorianos) y se llevó el triunfo gracias a los cabezazos de José Rivera (81′) y Carlos Zambrano (autogol, 88′).

La derrota también muestra un dato que no debería pasar de largo en Matute: este Alianza, el de Restrepo, no sabe ganarle a los grandes, no sabe triunfar en los duelos directos. En el Apertura su gran deuda fue esa: perdió ante la ‘U’, Cristal y Melgar, los tres equipos que terminaron por delante en la tabla de posiciones. Y ahora en el Clausura empezó agigantando esa brecha. Si no puedes sumar ante rivales directos, no mereces soñar con título alguno.

La otra deuda pendiente del técnico colombiano es la de no ganar en altura. En el Apertura cayó ante ADT (Tarma), Melgar (Arequipa), y Cusco y Cienciano en Cusco. Por ahora se salvará de tener que superar ese miedo: después de recibir a Unión Comercio en Matute este martes, recién viajará a Cajabamba para visitar a Comerciantes Unidos.

Aunque es muy probable, casi seguro, que en estos momentos el mundo Alianza no piensa en deudas a saldar, ni siquiera en el encuentro del martes. La amargura de perder un clásico, por la manera en cómo se produjo, puede durar por mucho tiempo.

Alianza en duelos directos 0-1 Universitario Torneo Apertura ‘U’ campeón Apertura 1-2 Cristal Torneo Apertura SC segundo Apertura 0-1 Melgar Torneo Apertura Melgar tercero Apertura 1-2 Universitario Torneo Clausura ‘U’ pasa a ser líder momentáneo

¿Por qué perdió Alianza Lima?

Alianza Lima empezó perdiendo el clásico desde la última charla de Alejandro Restrepo con sus jugadores. Cuando decidió y comentó su insólita idea de cambiar el 3-5-2 que había solidificado en estos últimos meses para pasar a jugar con un 4-3-3. ¿Qué buscó? Frenar los avances de los carrileros cremas: a Andy Polo, el más peligroso, le puso a Franco Zanelatto y Juan Pablo Freytes, dos veloces; mientras que a Cabanillas le acomodó a Ceciclio Waterman (’9′ obligado a ser un extremo defensivo) y Marcos Huamán.

Pero olvidó que la ‘U’ es más que Polo. Rodrigo Ureña tuvo tiempo para pensar, pasar y quitar. Y Jairo Concha jugó el partido que siempre soñó -y no pudo- cuando vistió de blanquiazul: recuperó y repartió juego como pocas veces.

En Alianza, Zambrano no se sintió cómodo con solo un central a su costado (Renzo Garcés, de partido muy discreto). Se impuso en divididas por su jerarquía, pero tuvo muchos metros por recorrer, algo que a sus 35 años le cuesta.

José Rivera anota el empate tras cabecear solo en el área. Alianza ya jugaba con tres centrales.

En el medio, Sebastián Rodríguez volvió a ser el ‘10′ desperdiciado de la Copa Libertadores. Se instaló como ancla para repartir juego -o intentarlo-, pero el cuadro blanquiazul se vio tan superado que solo se dedicó a marcar. Adrián Arregui fue uno de los peores de la noche: ni quitó ni pasó. Y Catriel Cabellos corrió por todos lados sin rumbo ni criterio.

De los más de cien minutos que se jugaron, Alianza fue ofensivo en no más de diez. Y eso también se debe al poco peso en ataque. Hernán Barcos es el décimo goleador en la historia del club, viene de anotar dos dobletes seguidos, pero en estos partidos de alta intensidad siempre queda relegado. Y en el fútbol el que no suma, resta.

Otra insólita decisión de Restrepo fue mantener a Cecilio Waterman en campo por casi 20 minutos, pese a que el panameño no podía mover un brazo tras un golpe en su hombro. En ese lapso, los íntimos asomaron a la portería crema en tres ocasiones, acabando en los pies de un Waterman que no pudo ni siquiera realizar un buen centro.

Delanteros de Alianza ante la U Hernán Barcos 65′ de juego

0 disparos a puerta

28 toques de balón

10 posesiones perdidas Cecilio Waterman 45′ de juego

0 disparos a puerta

16 toques de balón

7 posesiones perdidas Pablo Sabbag 25′ de juego

0 disparos a puerta

8 toques de balón

2 posesiones perdidas Vía: Sofascore

En el segundo tiempo, el entrenador colombiano corrigió su error inicial y regresó al 3-5-2 con el ingreso de Erick Noriega, de buen desempeño como stopper por derecha hasta la injustificable expulsión en los minutos finales por un codazo a Gabriel Costa. Un calco del anterior jugado en el Nacional con la roja a Jiovany Ramos por una patada a Calcaterra. Es decir, Alianza no aprende de sus errores.

En estos días en los que crece el rumor de un posible regreso de Paolo Guerrero, la pregunta del hincha era si el equipo necesitaba al goleador histórico de la selección peruana. Luego del clásico en el Monumental, con el pésimo rendimiento de Barcos, la lesión de Waterman y la inoperancia de Pablo Sabbag en el segundo tiempo, el ‘Depredador’ debe tener, al menos, el beneficio de la duda por su jerarquía.

Si Alianza se planteó como principal objetivo a inicios de año querer arruinarle la fiesta a Universitario en su centenario, y eso solo significa pelear y ganar el título, jugando como lo hizo en el Monumental no lo logrará.