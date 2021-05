Universitario de Deportes continúa con vida en la fase 1 de la Liga 1, luego de vencer por 1-0 a UTC en el estadio Iván Elías Moreno. Los cremas están a un punto de Cienciano, puntero del Grupo A, y sueñan con entrar a la pelea por el trofeo. Es cierto que aún no muestran su mejor versión futbolística, pero con entrega, hasta el momento, les vale para celebrar.

Tras el partido, Nelson Cabanillas, quien fue señalado por muchos como la revelación del encuentro, conversó con GOLPERU y resaltó el esfuerzo de sus compañeros.

Notoriamente emocionado por el partido que disputó, Cabanillas inició explicando que sus ojos húmedos eran por “todo el esfuerzo que venía haciendo”. “En cada entrenamiento mis compañeros lo notan y hoy se vio reflejado en el campo”, explicó.

Show Player

La ‘U’ tendrá este miércoles un duro reto ante Defensa y Justicia, buscando sus primeros puntos en la Copa Libertadores. “Lo que sucede internacionalmente creo que es muy fuerte, los partidos son muy complicados, pero creo en este grupo, lo que podemos hacer. Faltan tres partidos y sé que le vamos a dar vuelta a esta situación”, explicó Cabanillas.

“Confiamos en nosotros por más que muchos no nos tenían fe y hoy en día se ve reflejado en el campo que fuera del juego y todo, tenemos las garra y se nota”, agregó el atacante.

Nelson fue quien fabricó el penal que finalmente convirtió Hernán Novick para el único tanto del partido, el futbolista explicó la jugada. “‘Tito’ (Urruti) me da un pase, controlo muy bien, logro sacar el centro y Salomón (Libman) me lleva de encuentro. Estuve un poco lastimado pero mi equipo me necesitaba y decidí continuar en el campo”, finalizó.