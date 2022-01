Conforme a los criterios de Saber más

El balón aún no empieza a rodar, pero la tercera ola de la pandemia ya está desinflando algunos planes. Tras varios casos de contagios anunciados, en varios clubes, Universitario de Deportes comunicó que postergó la Noche Crema que estaba programada para este sábado.

Diez casos positivos dentro de la plantilla –seis de ellos jugadores– hicieron que los cremas paralizaran sus actividades y con ello el partido ante Millonarios del fin de semana.

“La salud está por encima de todo”, nos dijo Jean Ferrari, administrador del cuadro crema, quien nos aclaró que la Noche Crema podría realizarse en una nueva fecha, siempre y cuando las medidas gubernamentales lo permitan y antes del inicio de la Liga 1. “Lo que estamos haciendo es postergar la Noche Crema y esto va a depender del tema de salud de nuestros futbolistas, de nuestros trabajadores y de las restricciones que ha dado el Gobierno”, nos dice el dirigente.

“La idea es que podamos hacer la Noche Crema antes del inicio del torneo, en función que nuestros futbolsitas y trabajadores en su totalidad están bien”, recalca. Como se sabe, la Liga 1 portergó el inicio del certamen hasta el 3 de febrero, por lo que los cremas tienen margen para que sus jugadores se puedan recuperar y poder planear la realización de su presentación.

Universitario ya había vendido la totalidad de entradas con ingresos millonarios. Pese a ello, la administración tuvo que tomar la decisión de aplazarla para salvaguardar la salud de sus trabajadores y esperar a que en un futuro cercano se pueda jugar con público en las tribunas.

“El planteamiento que hemos ofrecido es, en primer lugar, la devolución del dinero. En segundo lugar que lo canjeen por la Noche Crema venidera o los partidos sea de la Libertadores o la Liga 1 y como tercera opción es que lo canjeen por productos del club, llamase socio adherente, pagar la mensualidad de socio adherente o comprar token, cualquier producto que tenemos a disposición”, nos comenta. Son las opciones que tienen los hinchas para poder recuperar su inversión.

Esta devolución de dinero no ayuda al club de Ate, que como sabemos, necesita los recursos para palear las distintas deudas que tiene. “El club no lo está [en condiciones de perderse esos ingresos], pero somos personas trasparentes y correctas y la acción primordial y correcta es devolverle a la personas lo que han gastado por un evento para un evento que no se va a dar en la fecha correspondiente, por un tema netamente de salud”, dijo Ferrari.

El club le da la posibilidad a sus hinchas de poder solicitar la devolución del dinero o canjearla por entradas para futuros encuentros, sea para la fase previa de la Libertadores o con ello acceder a productos de márketing.

El coronavirus nuevamente pone al fútbol contra su arco y se espera que lo que se decida ayude a combatir la pandemia.

