Pablo Lavandeira no continuará la presente temporada en Universitario de Deportes ni en el fútbol peruano, por lo que decidió dedicarle una emotiva carta por los cinco años que disputó el torneo nacional a través de Instagram

“Gracias Perú. Hoy me toca despedirme y marchar hacia un nuevo sueño, no puedo dejar de escribirte y agradecerte por estos cinco años hermosos que me permitiste vivir en tu bella tierra. Por darme lo más valioso de mi vida: la familia”, precisó el ex Municipal.

Asimismo, el uruguayo finalizó la carta agradeciendo por los amigos que le tocó conocer y por hacerle sentir que el Perú siempre será su segunda casa.

“Gracias por los grandes amigos que me regalaste para toda la vida, por recibirme de brazos abiertos sin pedir nada a cambio y sobre todo, por hacerme sentir que siempre serás mi segundo casa. Adiós, ya nos volveremos a ver”, sentenció.

El volante Pablo Lavandeira continuará su carrera como futbolista en el Audax Italiano de Chile, club al que llega en plena madurez, con 29 años de edad.