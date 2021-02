Conforme a los criterios de Saber más

Flavio Maestri, Nicolás Lodeiro, Yerry Mina o Miguel Borja son algunos de los dirigidos que tuvo Gerardo Pelusso en su etapa de estratega, quienes, en señal de gratitud, le obsequiaron sus valoradas camisetas para formar la variada colección que deslumbra hoy en su atractivo departamento en la Rambla de Montevideo. Ahora, en esta entrevista, respaldó a Pablo Bengoechea y disparó contra los que originaron la catástrofe en el descendido Alianza Lima. Lo golpeó la baja de categoría del cuadro con el que salió campeón en 2006, pero no tanto como el deceso del ‘Morro’ García, a quien hizo debutar en Primera.

-¿Cuánto te afectó lo sucedido con Santiago ‘Morro’ García?

Es una de esas noticias que no quieres recibir nunca. Imposible de digerir, lo conozco desde muy chico. Era un muchacho de treinta años que tenía mucho que dar en el fútbol y la vida. Después de dirigir a Alianza Lima, voy a Nacional a finales de 2007. El ‘Morro’ tenía dieciséis años. Jugaba en la quinta división del equipo. Lo conocí y era parte de una gran generación de futbolistas. El ‘Morro’ era la perla negra que teníamos en Nacional.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Cuando el deporte peruano se paralizó: protestas en los últimos años y todo lo que se ganó con ellas

-Fuiste quien le dio sus primeros minutos en Primera

Sí. Al año siguiente en 2008, nos quedamos sin jugadores para una final de campeonato contra Defensor Sporting. Lo puse por primera vez en el plantel de Primera. Habían lesionados, vendimos jugadores y llegamos desmantelados a ese partido. Con diecisiete años, era el único delantero que teníamos porque el titular se desgarró a los veinte minutos. Así que puse al ‘Morro’ y ganamos 1 a 0 con gol de él. Era un iluminado el chico. Un jugador con coraje y personalidad. No le tenía miedo a nada. Un jugador bárbaro.

-En algún testimonio dijo que “los jugadores no son robots”. ¿Era un aviso?

¿Te das cuenta? Son señales para que le prestaran atención. El mensaje coincide desgraciadamente con lo que pasó después. El fútbol es tan competitivo y salvaje desde ese punto de vista que no hay lugar para detenerse en los seres humanos. Te lo dice un especialista. El entrenador se ha convertido en eso en esta selva, porque el fútbol pasó a ser un gran negocio. Los triunfos no se miden más en trofeos y en gloria. Se miden por lo económico y en dinero. Hay mucha presión y responsabilidad que recae en los protagonistas.

José Soto fue asistente técnico de Pelusso en la temporada 2007. (Foto: Lino Chipana / Archivo El Comercio)

-Cuánto convive hoy la depresión en los vestuarios de fútbol.

Este caso del ‘Morro’ es uno extraordinario. Es totalmente aislado. El futbolista sufre mucho ante las derrotas, porque perdió el puesto o porque no juega. Cuando hay una posible transferencia y no se le da. Incluso cuando está esperando una convocatoria a una selección y no llega; pero el tema de las redes sociales no es menor. Antes lo peor que te podía pasar en un estadio era que te silbaran. Ahora, tienes una mala actuación y cualquier imbécil desde un teléfono escondido te puede llegar a insultar los siete días de la semana. No te dan respiro. Son un desastre las redes sociales. Los jóvenes viven de eso. Termina un partido y en el vestuario están mirando las redes para ver qué están diciendo de ellos. Se transformó en una adicción negativa para el fútbol.

-No hay chance a comparación, pero, ¿cuánto te chocó el descenso de Alianza Lima?

Fue tremendo. No lo puedo comparar con lo del ‘Morro’ en absoluto, pero fue una muy mala noticia. La masticamos de a pocos, porque se vio venir. Alianza estaba complicado y cuando tenía que ganar no lo hizo. Tendrá que ir a la B, apelar a sus raíces más fuertes y demostrar que es un grande. Es difícil de entenderlo.

-¿Alianza está en Segunda por perseguir un estilo antes que los triunfos?

Sí. Ahora que los dirigentes vayan a perseguir el estilo a Segunda. En la B. Hicieron las cosas rematadamente mal. El que no sabe, no sabe. En el fútbol también dos más dos es cuatro, porque si te equivocas eligiendo al técnico o para conformar el plantel, después no tienes chance. Opino desde fuera. Sin nombres propios. Ni sé quiénes tomaron las decisiones. No sé quién es el Presidente o el Gerente Deportivo, pero le erraron. Vamos a rebobinar, estaban enojados con Bengoechea. Se quejaron de él. Sale campeón un año y va a dos finales luego. ¿Tan mal estaba Alianza Lima con Bengoechea?

-¿Se desprestigió a Pablo Bengoechea?

Yo pienso todo lo contrario. Lejos de desprestigiarlo, lo que hicieron en Alianza es prestigiarlo. Hoy tiene más valor que nunca lo que hizo Bengoechea. Los hechos demostraron que los que estaban en desacuerdo con él, estaban equivocados. El gran vencedor de esa pulseada es Bengoechea. Anda pregúntale a los hinchas qué prefieren: al Alianza de Bengoechea o al que jugará ahora en la B. El tiempo pone las cosas en su lugar.

-Los dos últimos técnicos campeones en Alianza son Pelusso y Bengoechea. ¿Ambos ponen por delante el resultado favorable sobre la vistosidad del juego?

Yo no conozco en profundidad a Bengoechea. Conozco la forma que tenía de jugar el equipo, porque veía los partidos de Alianza. Siempre los sigo. A lo mejor no tenía el fútbol de antaño que distinguía a Alianza. El toque, la pisada, el caño. Esas sutilezas a Bengoechea no le interesan demasiado, él tenía un juego directo. A ver, el equipo del 2006 era un equipo muy completo. No era que no le gustaba a nadie. Teníamos a Jayo, Ciurlizza, Olcese, Liguera, Martel o Flavio. Habían buenos jugadores que son los que me gustan a mí. No me gustan los que tiran la pelota fuera del estadio. Era un equipo compacto y que jugaba bien.

-No mencionaste a Rinaldo Cruzado, pieza relevante en los dos últimos títulos nacionales de Alianza Lima

¡Me olvidaba de Rinaldo en ese equipo! Mira ese mediocampo que teníamos con Jayo, Ciurlizza, Rinaldo, Liguera y Olcese. Nos sobraban jugadores en esa parte. Me dolió el descenso por Rinaldo y por todos. Alianza es demasiado grande. Después de conocer la institución, puedo decir que Alianza es mucho más que un club. Es un fenómeno social en el Perú. Alianza mueve a las masas.

-Ahora, en esa linda colección de camisetas que tienes, ¿está la de Maestri, verdad?

Sí, claro. La morada de Alianza de Jayo también.

-Hace algunos años, Perú tuvo a Flavio, a Pizarro, aún tiene a Guerrero, ¿por qué crees que ya no salen nueves de ese calibre y tenemos que nacionalizar jugadores?

Lo que pasa es que ese tipo de centro delanteros como Flavio, Pizarro o Guerrero, salen cada cierto tiempo. Pretender que salgan tres o cuatro todos los años es imposible. Es como nosotros con Suárez y Cavani. Ya tienen 34 años. Ahora habrá que esperar. Que te salgan dos así de la misma edad, no es cuestión de sembrar una semilla y cosechar el año que viene. Han sido extraordinarios, que salgan como ellos va a ser difícil.

Flavio Maestri fue la carta goleadora en aquel Alianza Lima, campeón nacional del 2006. FOTO: ERNESTO ARIAS / EL COMERCIO

-Alguna vez me describiste a Paolo como un delantero ‘Súper Clase A’. ¿Por qué el término?

Paolo es la bandera de Perú. Los años pasan y quiero ver al Paolo de ahora con una lesión tan grave. El Guerrero de los últimos doce años es un ‘Súper Clase A’. Absolutamente. Tuvo momentos buenos y más o menos en sus clubes. Pero en la Selección apareció en su máxima dimensión. Es un jugador hecho para la Selección Nacional.

-Perú sumo un punto de doce en Clasificatorias. En la última conferencia se le preguntó a Gareca si había pensado en renunciar. ¿Es comprensible?

Gareca llega, hace una campaña extraordinaria y lleva a Perú a un Mundial después de 36 años. Al año siguiente llega a la final de Copa América y la pierde contra Brasil, un equipo imbatible. Ahora empiezan las Clasificatorias y en cuatro partidos ya lo quieren echar. Esto va de la mano de lo primero que hablamos sobre el ‘Morro’. Esto del fútbol se transformó en una selva. Tienen un punto, pero acuérdate que jugaron contra Brasil y Argentina. Busquen la explicación por otro lado. No por Gareca. Están faltando jugadores importantes. No estuvo Guerrero en ningún partido. Ahí tienes una gran explicación. Repito, es la bandera de Perú. Hay que tener respeto por quién los puso en la gloria. Te lo digo como entrenador, tiene que salir sangre. Es lo más fácil culpar al técnico.

-¿De Cavani hay camiseta en casa?

No tengo, ¿puedes creer? Hice debutar a muchos en sus equipos y no tengo sus camisetas. De Godín, Coates, el ‘Morro’, que en paz descanse, no tengo. De Lodeiro sí, por ejemplo.

-¿Cómo fue el camino de Cavani a Primera?

Fue en Danubio en enero de 2004. El hermano mayor de Cavani, Walter Guglielmone, era centro delantero del equipo que yo entrenaba. En ese momento, me comenzó a avisar: “tengo un hermano en Salto, hay que traerlo”. Me insistía y yo le respondí: “ese cuento que el hermano juega mejor que yo lo escuché toda la vida, ‘Guli’. De tanto hablarme de él, le consulté: “¿cuántos años tiene?”. “Diecisiete”, me contestó. “Bueno, tráelo para la quinta división”, le propuse. “No, está para el primer equipo”, me dijo. “Pero viene de afuera, del campo, qué va a venir a primera división”, le repliqué. En fin, viene y finalmente entrena en la quinta división. El entrenador de esa categoría lo ve y me dice: “juega mejor que el hermano”. Entonces, cuando firman los papeles para que sea jugador del club leo: Edinson Cavani. “Este no es tu hermano”, le reclamé a Guglielmone. · “Es mi hermano, pero del segundo matrimonio de mi madre”, me contó. Y así llegó. No lo fue a buscar nadie. Sin captación. Lo trajo el hermano. Ahora, Guglielmone es el representante de Cavani con toda justicia. El resto es historia.

-Ya retirado, ¿te pica el ‘bichito’ por volver a dirigir?

Nada. No me pica ningún ‘bichito’. Trabajo de docente en un instituto de entrenadores. Y además participo para la Conmebol. Así que estoy entretenido. Hago lo que me gusta sin estrés. No me peleo ni discuto con nadie.

-Bueno, estás tranquilo y más con el placer de disfrutar de la Rambla de Montevideo al frente de tu departamento…

Increíblemente. Ahora que estamos en etapa de verano debería estar repleta la playa, pero es día de lluvia y viento acá. Lo disfruto. Estoy sentado frente al mar. Linda se ve la tormenta desde acá. No quiero más líos en una cancha de fútbol.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO