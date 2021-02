El deceso de Santiago ‘Morro’ García ha conmovido al mundo del fútbol y a sus alegados. El goleador histórico del Godoy Cruz se suicidó en su casa de Mendoza y según reportes atravesaba una fuerte depresión. Un día después de su fallecimiento se conocen más detalles de sus últimos meses de vida. “Soy un perro verde, más raro que la m…”, así se autodefinía el delantero charrúa.

García fue separado del Godoy Cruz por su estado emocional, lo que repercutió en sus afectos. Según sus allegados, el ‘Morro’ vivió la depresión por no estar cerca a su hija , que vive en Uruguay y a quien no pudo ver desde hacía un año por la pandemia del coronavirus. Precisamente, a inicios de enero se confirmó su contagio, que lo alejó, aún más, de su familia y del fútbol.

Depresión fatal

Los problemas fuera del verde pudieron más que Santiago García y a la edad de 30 años decidió suicidarse. El delantero charrúa en una ocasión llegó a confesar al programa Líbero de TyC Sports haber usado arma, pero afirmó que era “algo que no volveré a tener en mi casa”. Sin embargo, la fiscal que lleva el caso, Claudia Ríos, señaló que “estaba sobre la cama y tenía un disparo en el parietal derecho y junto a él, un arma calibre 22”.

A fines del año pasado, el presidente de Godoy Cruz reveló que el futuro de Santiago García no se encontraba en el club por conflictos con la interna. “Vos no podés ser un líder y no ir al gimnasio, no cumplimentar los regímenes de peso, estar en rojo con todas las mediciones. Lamentablemente, hay un problema de interrelación personal por el que a los chicos hay que apoyarlos, fomentarlos, levantarles el ego y vos no se los podés tirar abajo. Hay una situación de jugadores que profesionalmente no han cumplido y si no cumplen, no pueden estar”, señaló Mansur.

