Conforme a los criterios de Saber más

Jugó media hora y generó buenas sensaciones a pesar de no tener mucho contacto con el balón. El rendimiento de Gianluca Lapadula, pese a la derrota de la selección peruana ante Chile, fue aprobatorio porque es un delantero que hace lo que se espera que haga un ‘9’.

“Lapadula no conoce a nadie acá. Creíamos que era importante darle un tiempo de adaptación”, aseguró Ricardo Gareca al ser consultado por la razón de que Gianluca no haya empezado de titular. El atacante ítalo-peruano recién entrenó entre lunes y jueves con el combinado Bicolor, así que razón no le falta al técnico. Sin embargo, para enfrentar a Argentina sumará tres entrenamientos más, además de los movimientos en campo que ya se conocen de él.

-Su presencia-

Apenas tocó seis veces el balón y de ellas una vez en el área -Ruidíaz en 60 minutos solo tuvo dos contactos en esa zona-, pero fueron sus movimientos los que destacaron ya que siempre se mostró como una opción de pase. Además, vale decir, que en la segunda parte ya Perú controlaba el juego y el 58% de los 45 minutos del segundo tiempo se jugó en campo chileno.

Un video de 22 segundos publicado por el analista Sebastián Gálvez da cuenta de ello. En Twitter mostró cómo es que juega Lapadula, buscando siempre el espacio, generando problemas entre los zagueros chilenos y mostrándose siempre, aunque apenas recibió un pase acertado, el de Cueva que con lo justo llegó a definir ante la salida de Bravo y terminó en córner.

Esa dupla puede ser la que salte al campo desde el inicio ante Argentina. Cueva-Lapadula. Si bien esa jugada fue en la única que conectaron, el volante es quien mejor lee el juego peruano y ayer se asoció más con Yotún (5 pases) y Carrillo (4).

Si bien la estatura de Lapadula no es un gran aliado -mide 1.78m-, es el recurso que tiene Perú para jugar largo. Ayer lo buscaron así seis veces, con salidas largas de Gallese y Araujo. No logró ganar ninguna, pero ahí la tarea pasa a ser de quiénes lo rodean para ganar el rebote.

Su presencia física le permite poder jugar de espaldas, algo que no tiene Perú con Ruidíaz -y que extraña de Paolo Guerrero-. Así, Advíncula lo buscó en un par de saques laterales y en las dos, Lapadula ganó y protegió el balón en uno y en el otro lo anticiparon. En total, ganó dos duelos de tres con el balón en el piso.





Si bien se trató solo de media hora de juego y con el marcador en contra, lo visto por Gianluca Lapadula ante Chile da para pensar que Perú tiene un delantero con el cual puede volver a jugar como lo hacía con Paolo Guerrero, con presencia en área contraria y bien rodeado para generar volumen de ataque.

MÁS EN DT





VIDEO RECOMENDADO

Ricardo Gareca dialogó coo Arturo Vidal (Fuente: América TV)