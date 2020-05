A lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Así fue el relato efusivo de Lucho Izusqui, aquel 30 de agosto de 1969, cuando Perú superó 1-0 a Argentina en el Estadio Nacional por las Eliminatorias para México 70. El gol fue de Pedro Pablo ‘Perico’ León, pero el pase fue del rocoso Héctor Chumpitaz. Dos buenos amigos, dos clásicos rivales, dos protagonistas de portada en tiempos de The Beatles y de Woodstock. Dos glorias que hoy enfrentan el partido más difícil: Héctor Chumpitaz evoluciona favorablemente después de haber dado positivo en la prueba de COVID-19 y ‘Perico’ León se mantiene estable tras haber presentado el último fin de semana un duro cuadro de neumonía. Aún no estamos en el minuto 90, pero el marcador está a su favor.

Hay que tener sobrenombre de superhéroe para vencer lo imposible. Héctor Chumpitaz ha presentado mejorías, al igual que su esposa, en las últimas 24 horas. Incluso, su hijo Tito Chumpitaz confirmó ayer que el exdefensor no necesita oxígeno pues no se ha complicado su caso. El ‘Capitán de América’ ha sobrepasado muy rápido la hora más crítica. El zaguero más importante de nuestra historia aún tiene defensas para contener al rival más peligroso.

“Evolución favorable de ambos sin ayuda de oxígeno. Fueron atendidos a tiempo. Mi padre les agradece la preocupación y muestras de apoyo. Saldrán adelante con garra y fe”, escribió Tito, quien también es técnico en divisiones menores y hoy es el vocero principal de la familia Chumpitaz.

Confirmado: Covid +. Lo bueno: evolución favorable de ambos sin ayuda de oxigeno. Fueron atendidos a tiempo. Mi padre les agradece la preocupación y muestras de apoyo. Saldrán adelante con GARRA y fe! — Tito Chumpitaz. (@Heleazarin) May 2, 2020

En menos de dos días, la salud de Chumpitaz ha trascendido fronteras. Incluso, Elías Figueroa, otrora mundialista chileno, le escribió un mensaje de respaldo a través de las redes sociales, para él y su esposa, María Esther Dulanto. La situación de Héctor Chumpitaz alarmó mucho al entorno del fútbol, debido a que el exjugador de Universitario forma parte de la población vulnerable en esta pandemia: tiene 76 años de edad.

—Íntimos cuidados—

Otro exmundialista que preocupó por su estado de salud es Pedro Pablo ‘Perico’ León. El exdelantero de Alianza Lima presentó un cuadro de neumonía el último fin de semana y fue llevado a una clínica local, donde hasta ayer seguía recuperándose. ‘Perico’, además, padece de una insuficiencia renal debido a una enfermedad degenerativa, que determinó su regreso definitivo al Perú en marzo.

Alianza Lima ha estado cerca del exfutbolista en los últimos dos meses y se ha encargado de algunos de sus gastos. Fuentes del club íntimo nos comunicaron que ayer, hasta el cierre de esta edición, León se encontraba estable. También se había gestionado una prueba de COVID-19 para él, aunque aún no se conocen los resultados.

📄Comunicado sobre el estado de salud de Pedro Pablo ‘Perico’ León.



¡Fuerza ‘Perico’, estamos contigo! pic.twitter.com/AVSV6POogl — Club Alianza Lima (Desde 🏠) (@ClubALoficial) May 3, 2020

Además del caso de ‘Perico’ León, el cuadro aliancista se ha enfocado en varios proyectos de ayuda social durante estas semanas de cuarentena. Ayer se hizo oficial la donación de 1.500 almuerzos en La Victoria junto al Comando Sur (barra principal del equipo) y el Banco de Alimentos. La actividad tuvo como centro de operaciones la plaza Manco Cápac.

El fútbol está en pausa, pero aún hay partidos que se juegan y que solo se pueden ganar con el corazón hirviendo. Héctor Chumpitaz y Pedro Pablo ‘Perico’ León inflaron el pecho en la Bombonera, latieron al ritmo de un Mundial. Fuerzas nunca les faltará.

—El otro gol mundialista—

‘Chumpi’ y ‘Perico’ son dos columnas potentes sobre las cuales se escribió parte de la historia más ganadora de nuestras selecciones peruanas. La carga simbólica de ambas en dos clubes icónicos como Alianza Lima y Universitario obliga a asociarlos, sobre todo, al hacer el recuento de la clasificación peruana al Mundial de México 1970. Ese 30 de agosto de 1969 no solo hubo milagro de Santa Rosa en el estadio Nacional, sino también fue el día en que los hinchas íntimos y cremas fueron los compadres más queridos.

Toda clasificación mundialista está llena de episodios que se van difuminando con el paso de los años. Solo nos quedamos con la última foto, con la celebración de la gloria obtenida. Conmemoramos la meta, nos olvidamos del camino. Es como si en veinte años solo busquemos a Jefferson Farfán y Christian Ramos por sus goles a Nueva Zelanda y nos olvidemos de los tantos de Edison Flores y Paolo Hurtado en Quito. O el tiro libre de Guerrero ante Colombia. O la goleada de Brasil a Chile. O el gol del venezolano Herrera a Paraguay. Antes del doblete de ‘Cachito’ Ramírez en la Bombonera, hubo un capítulo previo que sirvió para alistar la fiesta. Para creer.

La selección peruana nunca había clasificado a un Mundial por mérito propio (a Uruguay 1930 fue como invitado). Hasta que llegó esa Eliminatoria para 1970. Era el mejor Perú y no era la mejor Argentina. La primera confirmación de que iba a ser muy competitivo el pase fue el partido en Lima. La victoria blanquirroja fue 1-0 con gol de ‘Perico’ León (asistencia de Chumpitaz). “Con la pelota en mis pies, muy pegado a Oriente con Norte, avancé y casi a 50 metros de donde se encontraba ‘Perico’ escuché su grito y hacia allá fue mi pase en diagonal y por elevación”, le contó el ‘granítico’ ex defensor a este Diario. Lo de ‘Cachito’ es historia conocida, pero la gesto comenzó en Lima. Con estos dos hombres que en el campo eran una tormenta de potencia y jerarquía. Esa que aún los acompaña. Esa que dará batalla en un cuarto de hospital. No te pares, Chumpitaz. ‘Perico’ León para todo el mundo. No nos ganan.

