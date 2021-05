Conforme a los criterios de Saber más

Inés Melchor ha sabido llevar la bandera peruana a lo más alto con victorias que todos hemos celebrado, pero en las últimas semanas, un comentario suyo generó cierta controversia. En sus redes sociales pidió “votar por el Perú”, y muchos la relacionaron con la candidatura de Keiko Fujimori.

La atleta conversó con El Comercio sobre esta parte de su pensamiento. Si bien, está concentrada en correr la Maratón El Bicentenario del Perú este domingo en la Costa Verde, donde buscará lograr la marca para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, también quiere terminar con la polémica en la que se vio envuelta.

¿Qué te generó todas las reacciones que se dieron por el video que publicaste?

En la primera semana me incomodó. Estamos en un país democrático donde cualquier persona puede expresar sus opiniones y las personas deben aprender a respetar eso así no sea de tu agrado. Cada uno tiene su opinión.

¿Qué te llevó a hacer ese video?

Como deportista me gustaría es que mi país siga creciendo, quien sea que gane. Queremos que nuestro país mejore y eso es un trabajo del presidente en conjunto con la población. Estamos viviendo que la situación política se está saliendo de control donde la gente no sabe tolerar la opinión de otro.

El comentario general es que los deportistas no deben involucrarse en estos temas

¿Por ser deportista, no puedo opinar? Entonces, no tengo todos mis derechos. ¿El ser deportista vulnera mi derecho a la opinión? Tal vez la gente piensa que solo somos deportistas, que no tenemos una carrera profesional. El día que nos retiremos, nosotros buscamos nuestro trabajo como profesionales. Tenemos el suficiente conocimiento para escoger por quién votar. Que no nos digan “por qué tienen que opinar”, para mí tenemos los conocimientos suficientes. Tenemos experiencia. Yo no voy por ninguno de los dos, no comparte la ideología que ellos manejan o lo que ha pasado en los años pasados, pero respeto.

¿Pero sabías que la frase “votar por el Perú” se relaciona mucho con la candidatura de Keiko Fujimori?

El hecho de votar por el Perú no tiene por qué irse a Keiko. Acaso Castillo no es del Perú. En ningún momento digo Keiko. Si tú me dices que apoyo a Keiko, pero otros dicen Castillo. Yo quiero que gane el que va a trabajar por nuestro país. Me gustaría ver un país que ha mejorado, no que haya retrasado.

¿Y cuándo se cuestiona que los auspiciadores que te pueden manipular?

A mi me da risa porque la gente no sabe quién me auspicia. Si en su momento alguien me apoyó, estoy agradecida. Con BCP yo trabajo años, no solo es por la campaña que me están apoyando. Yo no voy a hacer caso de un auspiciador que me diga: “Te apoyo, pero tienes que hacer y decir esto”, no. Si yo tengo contrato con las empresas es por ser deportista, no para dar opiniones. Mis opiniones la doy como persona, como peruana.

Eres abogada de profesión. ¿Incursionarías en la política tras dejar el atletismo?

Siempre he dicho, quiero una vida tranquila y para mí la política no es llevar una vida tranquila. Quiero una vida tranquila para mí, para mi familia. No quiero estar en boca de todos. Tengo el conocimiento suficiente para desenvolverme en otras áreas.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Tras el regreso de Benzema: Recuerda por qué el delantero del Real Madrid no jugaba por la selección de Francia