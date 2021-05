Conforme a los criterios de Saber más

Duván Zapata, Luis Fernando Muriel, Luis Díaz, Rafael Santos Borré o Miguel Borja. En definitiva, Iván René Valenciano se regocija por los grandes delanteros que hoy tiene su querida selección de Colombia. A tal punto que se pueden dar el gusto de eximir la figura de Radamel Falcao García. A vistas del encuentro ante Perú del próximo 3 de junio por las clasificatorias, Valenciano pone la lupa en el reestreno de Reinaldo Rueda, en el presente “preocupante” de James Rodríguez y en la ausencia segura de Farfán para el duelo en el Estadio Nacional de Lima. Para Iván René, Colombia no será favorita.

-¿Es una incógnita lo que pueda presentar Colombia ante Perú?

Es una incertidumbre. Colombia no ha tenido siquiera un partido amistoso, por lo cual no podemos saber cómo juega nuestra selección con el nuevo entrenador. Conocemos los antecedentes de Reinaldo. Ya dirigió a Atlético Nacional con el que salió campeón de la Copa Libertadores. En la Copa América de Brasil, nos dio un repaso monumental en Arena do Corinthians con Chile. Entonces, conocemos los procesos de Rueda, pero no cómo va a afrontar los partidos de Eliminatorias contra Perú y Argentina. Perú ya tiene una estructura y un andamiaje. Colombia viene de dos derrotas difíciles, eso te deja con un déficit bastante grande.

-¿Crees que fue una buena elección la designación de Rueda?

No lo sé. Rueda cuando estuvo a cargo de la selección Colombia también salió eliminado. Lo terminan destituyendo y eso te da mucho qué pensar. Reinaldo hizo un buen proceso en la selección, pero se quedó por un gol. Estuvo en Chile y no es que estén en una mejor posición que nosotros. Igual, todos estamos esperanzados en que Reinaldo haga lo que hizo con Atlético Nacional en Libertadores. Ojalá pueda replicarlo en la selección y recuperar el camino en estas Eliminatorias que no son nada fáciles.

-Conociendo de lo que es capaz, ¿ves a una Colombia más protagonista con Rueda?

Sí. Cuando ves la convocatoria de Colombia, te encuentras con una jugador como Sebastián Pérez, que estaba desaparecido del panorama. Hace cinco o seis años que no estaba en la selección. Es el jugador con menos minutos. Entonces, es ahí donde uno entiende al entrenador. Se la juega con futbolistas que él tuvo en su época en Atlético Nacional. Sabe qué le puede dar Sebastián Pérez. Así como cuando llama a Miguel Borja. Que no te sorprenda que juegue con dos enlaces como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. A Rueda le gusta ese corte de jugadores. En Atlético Nacional jugaba con Macnelly Torres y el Lobito Guerra.

-Duván Zapata y Luis Fernando Muriel seguramente irán al ataque, ¿es un alivio tenerlos en ofensiva?

Son 67 goles que tienen entre los dos. Hoy las esperanzas están cifradas en lo que ellos puedan hacer. Pero los delanteros no funcionan solos, sino con la base de un colectivo. Hay que ver quiénes les pueden llevar la pelota y surtir de balones. Es decir que los pongan a producir como en el Atalanta de Bérgamo. Los generadores de fútbol deben ayudar a que Duván y Muriel puedan desarrollar su capacidad goleadora.

Iván René Valenciano también participó en los Juegos Olímpicos Barcelona 1992. (Foto: Agencias).

-¿Crees que Rueda los alinee juntos contra Perú?

En mi equipo, yo los veo jugando juntos (risas). Pero no soy el entrenador. Yo jugaría con dos volantes de primera línea, dos enlaces y dos delanteros. James y Cuadrado serían esos enlaces por detrás de Duván y Muriel. Gasperini los tiene jugando juntos. Muriel arranca del costado izquierdo, pero siempre se cierra para ser segunda punta junto a Duván. Rueda es un tipo inteligente y es un estratega desde todo punto de vista. Los puede utilizar de esa manera para sacarles buen provecho.

-El más feliz con las diagonales que puedan realizar ambos es James Rodríguez, ¿cómo analizas la actualidad del mediocampista del Everton?

Preocupa. Queda una fecha de la Premier League y en el último partido contra el Wolverhampton no entró. Después sale un comunicado del Everton en el que dice que James le comentó a Ancelotti que estaba cansado y que por eso el entrenador no lo incluyó para jugar. Hoy no sabemos cómo está físicamente. Todavía queda un tiempo para el partido de Eliminatorias. No sabemos si el entrenador lo va a utilizar.

-¿Ya no lo ves inamovible en la selección de Colombia?

Lo veo movible, más bien. Rueda es un estratega que te convence, como lo es Ancelotti en el Everton. Te protege y te cuida. Por eso, creo que es movible. En una de las primera conferencias, Reinaldo dijo que iba a intentar acomodar a James de la mejor manera y jugará de acuerdo a los rivales que tengan. Partiendo de esa base, lo tiene más movible. Si no lo va a necesitar, seguramente lo tendrá en el banco como ese jugador revulsivo que pueda cambiar la cara de un partido.

-Difícil escuchar que James Rodríguez en Colombia no sea indiscutible.

Lo que pasa es que Reinaldo Rueda no construye un equipo con base en un solo jugador. No quiere depender de una individualidad. Rueda se comporta de esa manera. Falcao regresó de su lesión, hizo goles con el Galatasaray, pero no lo termina convocando. Llamó a otros delanteros. Entonces, su estructura no depende de uno.

-Con el presente de Zapata, Muriel, Díaz, Borré o Borja, ¿se puede hablar del final de Falcao con la camiseta de Colombia?

Va a depender de lo que Radamel Falcao pueda seguir dando en el club en el que esté o al que vaya, porque se viene diciendo que Galatasaray quiere salir de él. No tenemos una certeza de lo que vaya a ser su futuro. Debemos mirar el presente y ese presente son Duván, Muriel, Borré, Morelos, Díaz y todos estos jugadores que hoy están marcando una diferencia en sus equipos. La selección debe evolucionar. Rueda no depende del pasado, sino del presente.

-¿Colombia es favorito contra Perú?

Después de venir de dos derrotas y ver que nos marcaron nueve goles en dos partidos, no estamos por encima de Perú. Yo creo que ni siquiera estamos en igualdad. Perú ya tiene un rodaje y una estructura. Colombia no la tiene. Hoy Perú es el rival más difícil que puede tener nuestra selección. No sabemos si vamos a jugar 4-4-2, 4-3-3 o 4-2-3-1. En la convocatoria hay muchos jugadores nuevos. Hoy ni siquiera en el uno contra uno podemos decir que somos superiores, porque futbolísticamente nuestros jugadores no andan bien y no sabemos qué piensa el entrenador.

-¿Cuánto pierde Perú sin Farfán y sin Guerrero al 100%?

Cuando Perú no tuvo a Paolo Guerrero y de pronto a Farfán, Perú fue un equipo que jamás se desarmó de su estructura. Jamás perdió el rumbo. Perú siempre dependió de su colectivo. Entonces, sabe cómo reemplazar a esas figuras. Es lógico que teniendo a estos dos jugadores en el campo de juego la diferencia es otra, porque te dan otro status. Pero Perú supo jugar sin ellos. Yo creo que se va a recomponer, pero no deja de ser una alivio para Colombia que Perú no tenga a alguno de esos dos jugadores.

-¿Qué concepto nos puedes dar de la actuación de Aldair Rodríguez en América de Cali?

Es un buen delantero, pero a los delanteros se les juzga por los goles. Acá no sirve jugar bien al fútbol, ser un referente de área o tener juego asociativo. En nuestra liga, cuando llega un delantero, lo primero que le vas a pedir es gol. Él no ha tenido esa presentación con América de Cali en la que todos podamos decir: es un goleador. Es difícil hablar de Aldair porque no ha tenido esa racha goleadora en su club.

-¿Cómo catalogar la victoria de River con Enzo Pérez de arquero y solo once jugadores contra Independiente de Santa Fe de tu país?

De vergonzosa. Me parece que cuando uno enfrenta a un rival que no tiene arquero y solo diez jugadores de campo, no pude ser posible que solo remates dos o tres veces al arco. Es vergonzoso desde ahí. De no irrespetar al rival, de no ser atrevido. Cuando tienes un equipo diezmado como River Plate, debes intentar tirarle el camión encima. Santa Fe creyó que futbolísticamente podía ser superior a River, por lo que había hecho contra Fluminense y Junior. No fue así. Por eso, lo catalogamos como vergonzoso, porque casi nunca remataron al arco con un arquero que no lo era como Enzo Pérez.

MÁS EN DT

- Universitario: las razones futbolísticas de su resurrección en la Libertadores y su chance en el torneo local | ANÁLISIS

- Los fanáticos de River Plate venden productos de Enzo Pérez, el ‘nuevo’ arquero del club | FOTO

- Copa Sudamericana: el torneo internacional hecho a la medida de los clubes peruanos

-Sin Farfán y con la gran chance de Ormeño: ¿Quién es el ‘9’ mejor perfilado para las Eliminatorias? | INFORME

VIDEO RECOMENDADO

Renato Tapia superó lesión y vuelve a los entrenamientos con Celta de Vigo