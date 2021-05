Conforme a los criterios de Saber más

Jefferson Farfán siempre es noticia. Haga lo que haga está en primera plana. Todos quieren saber qué le pasa al último crack del fútbol peruano: su carrera deportiva, su vida personal y hasta sobre sus negocios. En agosto del 2020, con 37 años y una carrera a punto de finalizar, decidió regresar a vivir al Perú, tras no renovar con el Lokomotiv de Moscú, y desde todo dio un giro radical. En esta nota repasamos todo lo que ha vivido Farfán en los últimos meses luego de cambiar la fría y tranquila Rusia por el vestuario de Alianza Lima. Hoy el atacante de la selección peruana está fuera de la Copa América por lesión.

REGRESO POLÉMICO

Hasta su retorno al Perú estuvo en el ojo de la tormenta. Farfán volvió de Rusia con la intención de esperar alguna oferta del extranjero mientras trabajaba con la selección peruana que se alistaba para los partidos de Eliminatorias. Hasta ese momento más se hablaba de que si la ‘Foquita’ llegaría a los partidos con la blanquirroja. Su lesión quedaba en un segundo plano.

Todo bien hasta ahí; sin embargo, en redes sociales comenzaron a circular la noticia de algunas irregularidades de su entrada al Perú. Para esas fechas, los números de contagiados en el país comenzaron a aumentar. Tanto así que el gobierno decidió cerrar las fronteras con el fin de frenar los contagios. Nadie podía entrar a territorio nacional es por eso que a mucho les sorprendió ver a Jefferson junto a su pareja ingresando al país por la frontera norte con el Ecuador, en la ciudad de Tumbes.

Las críticas comenzaron a llegar. Se hablaba de favoritismo porque era una figura pública mientras miles de peruanos esperaban vuelos humanitarios para volver al Perú. La Federación Peruana tuvo que salir a aclarar toda esta controversia y aseguraron que Jefferson no infringió ninguna ley durante su ingreso al país. Es más, en La Videna informaron al Ministerio de Relaciones Exteriores que Farfán estaba haciendo su ingreso vía terrestre junto a su pareja y al jugador Willyan Mimbela.

UN CORTO REGRESO Y LA BENDITA CIRUGÍA

Había mucha ilusión de volver a ver a Jefferson con la selección peruana en el inicio de las Eliminatorias. Aunque su presente no era nada favorable, porque solo había jugado 3 partidos antes de su llegada al Perú, iba a ser tomado en cuenta por Ricardo Gareca.

Jefferson Farfán entrenando en La Videna. (Foto: FPF).

Para el ‘Tigre’, Farfán era – es- una pieza importante en su equipo. Es por eso que comenzó a entrenar con buen ritmo en La Videna. Lo estaban llevando de menos a más. Hasta que llegó octubre.

En la prensa ya se expandía el rumor sobre la rodilla de Farfán: molestias, dolor en la misma zona donde se operó. Su presencia ante Paraguay y Brasil estaba en duda. Sobre todo, porque no entrenaba con normalidad. A pesar de ello, el atacante pudo jugar ambos encuentros, en los que terminó muy golpeado.

La rodilla pedía a gritar una pausa. Las condiciones de Jefferson no eras las mejores y él lo sabía. A pocas semanas de los encuentros ante Chile y Argentina, Farfán decidió no arriesgar más. La solución que le habían planteado para poder recuperarse era una limpieza del cartílago. Con esto podría seguir jugando un poco más tranquilo, pero recién a inicios del 2021.

La mente de Farfán estaba puesta en esta temporada. Esperaba conseguir un equipo y disfrutar de lo que le quedaba de carrera. “Quiero empezar al 100%. No quiero regalar nada”, le dijo a Al Ángulo de Movistar Deportes. Había optimismo.

En noviembre del 2020, Jefferson Farfán fue sometido con éxito a la bendita cirugía de limpieza de cartílago en la rodilla izquierda. “Todo salió muy bien. Primero es la salud y ahora lo que quiero es recuperarme para volver en enero con fuerza”, declaró el atacante con mucha felicidad.

ANTES DEL REGRESO

Sorprendentemente Alianza Lima había perdido la categoría. Los íntimos estaban destinados a jugar la Liga 2 cuando se rumoreaba de un posible regreso de Farfán a La Victoria. Los hinchas pedían a Jefferson Farfán que vuelva para ayudar al equipo que tanto ama a volver a la Liga1. Sin embargo, el atacante solo decía que “quería continuar jugando”.

“Si hablo como hincha, me da mucha rabia. Son cosas que pasan, les sucedió a equipos grandes, el hincha tiene que apoyar en las buenas y en las malas. Ahora Alianza tiene que hacer de todo para volver rápido a Primera”, decía Jefferson a Latina Deportes.

Durante los primeros meses del 2021, Farfán no tenía nada concreto. Se le llegó a vincular con equipos de Brasil, la MLS y hasta con Universitario pero esta solo fue una broma que le hizo Antonio García Pye, Gerente de selecciones de la FPF.

LEE TAMBIÉN: Jefferson Farfán recibió una camiseta especial por sus 100 partidos con Alianza Lima

Jefferson Farfán no encontraba equipo. Su futuro era incierto. Los torneos en el extranjero ya habían iniciado y le quedaban pocas oportunidades. Entonces, saltó la noticia que había arreglado con Deportivo Municipal, el equipo donde dio sus primeros pasos en el fútbol. Decían que una empresa se encargaría de pagar el sueldo del atacante y varias cosas más. Todo se originó porque el cuadro de la comuna sí estaba interesado en contar el ex Lokomotiv; sin embargo, no se concretó nada.

“Es que siempre especulan, es un show de la prensa. No había nada con Muni, le tengo un cariño y respeto, pero nada más”, declaraba entre risas Farfán a Canal N confirmando que no había firmado nada con Municipal.

Y UN DÍA VOLVIÓ

Pasaban los días y los hinchas de Alianza Lima estaban desencantados con Jefferson Farfán. Mientas otros jugadores como Lagos y Míguez, desechaban ofertas de primera para jugar en la Liga 2 con el conjunto blanquiazul, la ‘Foquita’ no se pronunciaba.

Lo que no sabían los seguidores victorianos es que había una negociación bajo 7 llaves. Fichar a una estrella del fútbol sudamericano no es nada fácil y así lo entendía el Fondo Blanquiazul. Para ese entonces, los directivos del cuadro íntimo ya habían recurrido al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para quedarse en la Liga 1.

El 17 de marzo llegó la gran noticia para Alianza Lima. El TAS falló a falló a favor del club íntimo y con esto tenía que volver a Primera división. Esta fue una gran noticia para los hinchas, pero falta algo más. Una semana después, se confirmó el regreso de Jefferson Farfán a Matute.

“Me voy a retirar en Alianza Lima, es el equipo de mis amores. Por eso estoy aquí. Esto es un sueño cumplido, estoy muy feliz”, fueron las palabras de Farfán que llegó a la presentación junto a toda su familia.

Farfán regresaba a Alianza tras realizar una pequeña pretemporada en La Videna. Solo tenía que ponerse a punto para su debut. Carlos Bustos lo iba a llevar de a poco. No quería arriesgarlo porque sabía que su figura venía de una cirugía.

El segundo debut de Jefferson con el cuadro íntimo de se dio en la tercera fecha de Liga 1 ante Deportivo Municipal. Aquel partido pintaba para un empate sin goles hasta que entró Farfán a los 57 minutos y le dio el triunfo a su equipo con un tremendo gol de cabeza. Fue el regreso soñado.

Todo era felicidad en Alianza. Farfán cayó muy bien en el grupo. Hizo una gran amistad con Hernán Barcos con el que paraba de arriba abajo. Ambos tenían un historial lleno de goles y títulos que sirve como ejemplo para los más jóvenes.

COMENZARON LOS PROBLEMAS.

Farfán comenzó a tener minutos, pero al término de los partidos siempre terminaba cojeando o con una bolsa de hielo. Algo andaba mal. Le estaba costando jugar a la estrella blanquiazul. Las 6 lesiones a lo largo de su carrera y sus 37 años le estaban jugando una mala pasada.

Junto a ello, llegó un escándalo por romper los protocolos de salud. En pleno pico de la segunda ola, se filtró en redes sociales un video donde aparece en un restaurante, sin mascarilla acompañado de un grupo de personas que parecía que celebraban algo. Tras este incidente, Farfán salió a pedir perdón.

“No me imaginé que iba a llegar a tanto. Sé del error y lo asumo. Accedí a tomarme una foto y un video sin mascarilla. La culpa es solo mía. Siento mucha impotencia”, dijo el capitán del cuadro íntimo que igual fue sancionado con dos fechas.

‘Farfán’:



Por este video en el que el futbolista de Alianza Lima, Jefferson Farfán, estaría rompiendo los protocolos de la Liga 1 Betsson pic.twitter.com/f38ztFD9Ln — ¿Por qué es tendencia? (@tendenciasenpe) April 18, 2021

A su regreso, Farfán fue incluido en el equipo titular en el empate sin goles ante Alianza Atlético y en el triunfo por 2-0 ante Sport Boys. En estos últimos encuentros, los problemas en la rodilla izquierda, la misma donde se hizo la cirugía, continuaba molestando.

Todas las lesiones de Jefferson Farfán a lo largo de su carrera. (Foto: GEC).

Parece que le problema en la rodilla es muy complicado. Los médicos del deporte aseguran que los cartílagos son “traidores” porque a diferencia de músculos y huesos, que se regeneran en caso de desgarro o fractura, el tejido de los cartílagos degenera cuando se lesiona y no hay tanta seguridad que haya una solución. Es más de seguir jugando podría sufrir de problemas crónicos en la zona afectada.

Según un estudio del American Journal of Sports Medicine, el 52% de los futbolistas profesionales retirados tiene los cartílagos de las rodillas dañados. El dolor y la molestia se vuelve insoportable que algunos deciden ponerle fin a su carrera deporte.

Jefferson Farfán debe pensar muy bien sobre su futuro. El segundo máximo goleador histórico de la Selección Peruana con 27 anotaciones, tiene que tomar una decisión sobre su salud. Por lo pronto ha quedado fuera de la Copa América.

