Conforme a los criterios de Saber más

Por más que uno de los objetivos de Jefferson Farfán es seguir en el exterior, parece inminente su pronto regreso al fútbol peruano. La posibilidad de Deportivo Municipal era real, pero el delantero ha decidido no aceptar su oferta por el momento. Muchos hinchas de Alianza Lima esperan su llegada para lo que será su campaña en la Liga 2. La última vez que la ‘Foquita’ jugó en nuestro campeonato sucedió en la temporada 2004.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Jefferson Farfán entrena en la Videna: así vive la cuenta regresiva para definir su futuro

Jefferson Farfán suma casi 17 años jugando en ligas del extranjero, entre Holanda, Alemania, Emiratos Árabes Unidos y Rusia. Es más que evidente que su futura presencia en nuestro país será la noticia del momento. Casi todos los futbolistas peruanos con una larga trayectoria fuera (mínimo cuatro años) también vivieron lo mismo en su momento. Incluso, algunos no lo retornaron a su club de origen o al que prometieron hacerlo.

EL ÚLTIMO DE LOS MÁS SONADOS

Juan Vargas, al igual que Jefferson Farfán, jugó en la selección peruana Sub 20 de 2003. El ‘Loco’ se fue en enero de 2005 a Colón de Santa Fe, para posteriormente fichar por el Catania de Italia en 2006. En la Serie A encontró su mejor nivel y fue figura en la Fiorentina, en donde jugó hasta 2015. Ese mismo año firmó por el Real Betis, culminando su aventura por Europa.

El lateral había jugado por Universitario desde 2002, debutando de emergencia por una huelga en el primer equipo, hasta 2004. De manera sorpresiva, y ya con 33 años, regresó a Ate a inicios de 2017. Sin una presentación a la prensa, tan solo unas fotos firmando su contrato, un experimentado Vargas dio inicio a su segunda etapa en Ate. Había pasado trece temporadas en el exterior.

A diferencia de otros casos, Juan Vargas nunca pudo salir campeón con la 'U'. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Las cosas no salieron tan bien en sus 49 partidos con seis goles durante dos temporadas. Con muchas críticas de los hinchas por su nivel y hasta cuestionamientos por su estado físico, Vargas dejó de jugar de manera abrupta tras una derrota de la ‘U’ en Ayacucho, el 30 de setiembre de 2008. Se fue expulsado por una tarjeta roja, y el entrenador Nicolás Córdova no lo alineó más.

EN ALIANZA LIMA

Teófilo Cubillas ha sido la mejor carta de Perú en los Mundiales. Formado en Alianza Lima, con estreno como futbolista en 1966, el ‘Nene’ siempre volvió a La Victoria. Primero fue en 1977, tras cinco años entre el Basel suizo y el Porto de Portugal. Luego, regresó en 1984, tras otras cinco temporadas por el FL Strikers de Estados Unidos. Luego de la tragedia del Fokker, y ya retirado, jugó por los blanquiazules en 1988.

Por otro lado, José Velásquez también regresó solo a Alianza luego de sus salidas. En su caso, entre los Mundiales de 1978 a 1982, con paso en Colombia y Canadá, y en 1988, tras el accidente aéreo. El ‘Patrón’, colgó los chimpunes ese verano. César Cueto estuvo diez años en Colombia. El ‘Poeta de la Zurda’ dejó Alianza Lima en 1978 para regresar en 1988. Se retiró como futbolista íntimo en 1991.

Juan José Jayo dejó el equipo en 1998, regresando a su casa cuatro años después de su paso por Argentina y España. El ‘Pulpo’ jugó por los blanquiazules desde 2002 hasta 2012, a excepción del Clausura 2008. Miguel Rebosio partió de Sporting Cristal a Europa en el año 2000, en donde se mantuvo durante cinco años. Pero su retorno fue para sumarse a la defensa de Alianza Lima en 2005.

Teófilo Cubillas jugó los Mundiales de 1970 y 1978 como futbolista de Alianza Lima. (Foto: Leonardo Fernàndez / GEC)

Hugo Sotil se fue de Deportivo Municipal al poderoso FC Barcelona en 1973, ni bien acabaron las Eliminatorias, regresando al Perú en 1977, no para jugar por los ediles, sino para Alianza. Se quedó hasta 1979. Martín Hidalgo se formó en el club, aún así fue una de las figuras en la temporada 2004. En ese periodo, salió campeón del Mundial de Clubes con Internacional de Brasil, regresando a Matute en 2008.

Quien no regresó a Alianza Lima luego de 21 temporadas en el extranjero fue Claudio Pizarro. El ‘Bombardero’ dejó Matute en 1999 para jugar dos décadas en Alemania, más doce meses en Inglaterra, y retirarse en el Werder Bremen en 2020. Muchos fanáticos confiaban en su retorno, así como el de Jefferson Farfán (se fue en 2004) y Paolo Guerrero (apareció en banca en dos partidos durante 2002).

EL ‘MAESTRITO’ EN LA ‘U’

En medio de los cuartos de final durante la gran campaña de Sporting Cristal en la Libertadores 1997, el cuadro celeste vendió a Nolberto Solano al poderoso Boca Juniors. Así, dio inicio a una larga trayectoria entre Argentina, Inglaterra y Grecia. Doce años después, regresó al Perú, pero no para jugar por los bajopontinos o Sport Boys, club en donde prometió retirarse tras un amistoso en 2005, sino para vestir la camiseta de Universitario de Deportes.

El ‘Maestrito’ sorprendió en la mañana del 11 de enero de 2009 al llegar al aeropuerto y ser presentado como nuevo refuerzo crema: “Firmé contrato con la ‘U’, no con (Juan) Reynoso. Sin duda influyó la relación que tengo con el técnico, pero al margen de mi amistad con él, estoy comprometido con este proyecto. No vine por un ratito, vine para quedarme los dos años de contrato. No vine a partir el grupo. Vengo a sumar”, declaró.

Portada en DT de El Comercio cuando Nolberto Solano llegó a Lima para firmar por Universitario. (Foto: Archivo El Comercio)

La llegada de Solano fue el ‘fichaje’ bomba de ese verano. Juan Reynoso, entrenador de Universitario, había sido compañero suyo en la selección peruana y fue clave en la negociación. Como era de esperar, los hinchas de Sporting Cristal, club en donde Solano había debutado de manera profesional en 1992, no recibieron bien esta noticia. En un partido entre ambos equipos se leía en una banderola “Recuerda cuando te dimos de comer”.

Finalmente, ‘Nobby’ solo quedó una temporada en Ate. Entre Libertadores y el torneo local, sumó 32 presencias con diez goles anotados. Luego pasó al ascenso inglés, retirándose allí a inicios de 2012. Nunca más retornó al balompié nacional. Ese mismo año, Nolberto Solano fue entrenador de los cremas. Actualmente es asistente de Ricardo Gareca.

El fichaje de Nolberto Solano a la 'U' fue el más sonado de la temporada 2009. (Foto: Enrique Cúneo / Archivo El Comercio)

MÁS CASOS

José del Solar dejó la ‘U’ en 1989 y firmó por la Universidad Católica de Chile. Exactamente diez años más tarde, volvió al cuadro crema. Luego de jugar en España y Turquía, ‘Chemo’ decidió no cobrar sueldo alguno por un semestre. Se retiró con el club estudiantil a mitad de 2002. “Prometí que en el Perú solo jugaría por la ‘U’ y cumplí”, declaró en varias oportunidades.

En el Rímac, Roberto Palacios siempre se fue y retornó a Sporting Cristal. Posterior a un largo tiempo entre Brasil y México, desde 1997, volvió a La Florida para la temporada 2001. Se mantuvo ahí dos años, pues regresó a tierras aztecas, así como lució su fútbol por Colombia y Ecuador. Cristal no la pasaba bien en 2007, año de su regreso definitivo. Se retiró en 2011.

El defensor Santiago Acasiete pasó por varios equipos, pero en Cienciano encontró la gloria. Ganó la Copa Sudamericana 2003 y Recopa 2004, subiendo a un avión hacia España ni bien acabó el encuentro. Allí lo esperaba el Almería, en donde se permaneció hasta 2012. Ese año regresó al ‘Papá de América, colgando los botines en 2014. Andrés Mendoza se mantuvo catorce años entre Europa y Norteamérica. Dejó Sporting Cristal en 1999 y regresó en 2013, no al Rímac, sino al Pacífico FC de San Martín de Porres

Juan Seminario dejó el Perú en 1959, fue figura en Europa y regresó una década después para jugar en Atlético Grau, de su natal Piura. En paralelo, el ‘Conejo’ Benítez también destacó en Boca Juniors y AC Milan, retornando en 1971, luego de doce años en el exterior, fichando por Sporting Cristal. Juan Joya viajó al exterior esa misma temporada, volviendo para ser futbolista de Juan Aurich en 1970. Ninguno volvió a su club de origen.

Presentación de Roberto Palacios en su primer regreso a Sporting Cristal, en 2001. (Foto: Veronica Salem / Archivo El Comercio)