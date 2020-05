“¿Qué te puedo decir? Solamente que estoy muy contento porque ellos (los aficionados) quedaron contentos con el triunfo 4-1 ante Inglaterra”. Juan Seminario es puntero izquierdo de Deportivo Municipal, nació en Piura hace 22 años y acaba de anotarle tres goles a los ‘inventores del fútbol’. Con tremenda actuación, debería ser la gran figura bicolor para los siguientes años, pero desde ese 17 de mayo de 1959 nunca más volvió a vestir la camiseta de la selección peruana, así como varios de sus compañeros esa tarde.

Esta historia tiene su inicio 48 horas antes con la llegada a nuestro país de los elegantes futbolistas británicos. Arribaron en un avión especial y se hospedaron en el segundo y tercer piso del Hotel Crillón, en el Centro de Lima. En esa época se les tenía mucho respeto por ser los inventores del fútbol en el siglo pasado. En verdad, los británicos se encargaron de ordenar este deporte al crear las reglas y difundirlo en todo el mundo.

Al Estadio Nacional asistieron 50.306 espectadores y dejaron una recaudación récord de un millón 330.605 soles. (Foto: GEC).

Era tanto el respeto hacia ellos que Perú, siendo local, iba a jugar con una camiseta alternativa parecida a la de Atlético Madrid, que no usaba desde 1927. Finalmente, y tras algún reclamo nacionalista, los ingleses accedieron a jugar de rojo. William Wright, Bobby Charlton y compañía hicieron gala de su puntualidad al arribar a al aeropuerto, ubicado en Corpac, a las 6 en punto de la tarde. Fueron recibidos por escolares del colegio Markham y cientos de aficionados.

El seleccionado inglés entrenó en ese mismo colegio, en donde también firmaron autógrafos a varios emocionados fanáticos peruanos. En esa época la televisión era algo nuevo, un verdadero lujo, así que esa era la única oportunidad de sus vidas para verlos. Por la noche, la delegación europea asistió al cine Vermouth para luego ser agasajados por la Federación Peruana de Fútbol en el Country Club. No la pasaban mal en Lima, aunque todo cambiaría al día siguiente.

UNA CITA CON LA HISTORIA

“Lo que pasa es que nosotros estábamos inspirados. Y se hizo efectiva por cuanto estábamos bien preparados. Orth es un gran preparador”, mencionó Juan Seminario. Gyorgy Orth era el entrenador de la Bicolor, preparaba a la quizás una de las mejores generaciones de futbolistas peruanos en la historia. Revelación al inicio de la última Copa América, el húngaro sabía que estaba en juego gran parte del prestigio de la selección peruana. Ganarle a Inglaterra, o al menos empatarle, sería noticia en todo el mundo.

Rafael Asca en el arco; ‘Willy’ Fleming, José Fernández –único de la década de 1950 en llegar al Mundial de México 70- y Víctor Andrade en la defensa; Juan de la Vega y el ‘Conejo’ Benítez adelantado en la volante, como ya lo hacía en Alianza Lima; y el quinteto ofensivo con Óscar Montalvo, Miguel Loayza, Juan Joya, José Carrasco y Juan Seminario fueron los once elegidos bajo el sistema 3-2-5. En sus pies estaba hacer historia o que este importante amistoso pase al olvido.

En ese encuentro Seminario dejó su marca tres veces en el arco británico. (Foto: GEC).

Un total de 50.306 espectadores dijeron presente en el Estadio Nacional de Lima. Pese al precio de las entradas –el más alto hasta ese entones-, los hinchas no quisieron perderse este encuentro. Dejaron una recaudación de un millón 330.605 soles, récord también en ese momento. Sin dudas, un negocio redondo.

Los futbolistas peruanos salieron a la cancha con la bandera de Inglaterra, una costumbre de la época, mismo gesto que repitieron los europeos con la nuestra. El arquero Rafael Asca tuvo el honor de ser el capitán bicolor y estrechar manos con ‘Billy’ Wright, quien llevaba la cinta de su selección desde una década atrás. Con 35 años, el central del Wolverhampton, único club en su carrera, cumplía su antepenúltima presencia con los ‘Tres Leones’.

LA GOLEADA

“Al comienzo del partido yo trataba de penetrar por el costado (izquierdo) de la cancha. Pero muy a tiempo me di cuenta de que por ese sector estaba prohibido el pase. Había luz roja. Entonces opté por cortarme por el medio y encontré la vía libre”, cuenta Seminario. Eran las 3:45 de la tarde del domingo 17 de mayo de hace 61 años, cuando el austríaco Edwin Helberg pitó el inicio del partido. Bobby Charlton dio el puntapié inicial con un pase a John Haynes, interior izquierdo.

Este par formaba parte del once de lujo que presentó Inglaterra: Eddie Hopkinson; Don Howe, Billy Wright, Jimmy Arnfield; Ronnie Clayton, Ron Flowers; Norman Deely, Jimmy Greaves, Bobby Charlton, Johny Haynes y Doug Holden. Una combinación de sus atacantes acabó en un remate de Charlton que rozó el travesaño al inicio del partido. La emoción bajaba de las tribunas.

El amistoso empezó de ida y vuelta, hasta que Juan Seminario anota el primer gol a los diez minutos. “Lo considero como el mejor de mi vida. Me emocioné cuando Loayza tomó el pase de Joya porque levantó la cabeza y vio que yo entraba al área. Me dio el pase y disparé con todas mis fuerzas con el pie derecho. Ese disparo no lo atajaba nadie”, recordó el puntero, seleccionado nacional desde 1956.

En aquella época era una costumbre que los equipos ingresaran al campo con la bandera del cuadro rival. Aquí la Inglaterra de Bobby Charlton con la bicolor. (Foto: GEC).

“El segundo también lo hice con el pie derecho. Se le escapó la bola al arquero Hopkinson y yo, que estaba por el sector derecho, calculé bien y anoté el gol. Y casi anoto otro gol, el que hizo Joya. Me la ganó con las justas. Incluso disparamos casi juntos”, recuerda Seminario, quien puso el 2-0 a los 38 minutos. Juan Joya aumentó la cuenta a los 69’. Entre esos tantos, a la hora del partido, Greaves había descontado para la visita.

Juan Seminario cerró una tarde de ensueño a los 80 minutos. “A Loayza se le escapó el esférico y yo, que andaba por ahí, no hice otra cosa que añadirla al fondo de la red”. Loayza es Miguel, interior derecho de 19 años, quien cumplió una magnífica actuación esa tarde. Si bien Seminario anotó tres goles, el ‘Maestrito’ llevó los hilos de la selección peruana y fue un gran conductor. Su performance en la cancha fue una exquisita muestra de fútbol, justamente ante sus inventores. Cada futbolista peruano recibió 4.500 soles como premio por la goleada por 4-1 a Inglaterra.

EL FUTURO QUE NO FUE

“Los Maestros ingleses cayeron abatidos ante un adversario superior”, fue uno de los titulares de “El Comercio” en su edición del día siguiente. La goleada de la Bicolor era la noticia del día y, en verdad, de toda la semana. “Perú estuvo mejor que Brasil, dice un crítico inglés”, agregó el Decano, pues la ‘verdeamarelha’ había superado por 2-0 a los europeos días antes.

Tremenda actuación valió para que Juan Seminario sea vendido al Sporting de Lisboa portugués. Miguel Loayza pasó de Ciclista Lima al mismísimo FC Barcelona de España, así como Víctor Benítez de Alianza Lima se fue a Boca Juniors. Juan Joya también dejó el cuadro blanquiazul para irse a Peñarol de Uruguay.

Así informó la gran goleada de la selección el Diario "El Comercio". Noticia fue la más importante del día.

Ninguno de estos futbolistas imaginó que fichar por estos poderosos equipos del exterior significaría el fin de su corto paso por la selección peruana. Nunca más vistieron la camiseta bicolor luego de tremenda actuación ante los ingleses. Los dirigentes no hicieron esfuerzo alguno para traerlos en las futuras convocatorias y se despidieron de nuestro combinado patrio de manera abrupta. Es más, hasta 1975 un jugador del exterior no lo volvería a hacer.

Cualquiera podría imaginar que Perú tendría un gran equipo para llegar al Mundial de 1962, que se jugó Chile, pero no fue así. Juan Seminario, ya en las filas del Real Zaragoza, se convirtió en el ‘pichichi’, o máximo goleador, de la Liga Española aquel año, mientras el Perú aún seguía en ‘shock’ por la inesperada eliminación a manos de Colombia.

“A pesar de que en ese momento yo era el goleador en España, no me convocaron. Para las Eliminatorias de Inglaterra 1966 tampoco lo hicieron y por eso decidí renunciar”, le reveló Seminario, ya con 79 años, a “El Comercio” en el 2014. “Haber renunciado a la selección fue un error terrible. Puede haber jugado el Mundial de México”, agregó.

El goleador también triunfó en Fiorentina y Barcelona, hasta su retiro en 1972. Vivió casi toda su vida en España, pero ahora lo hace en el Perú. Joya lo hizo en Peñarol e, incluso, vistió la camiseta de la selección de Uruguay años después. El ‘Negro del once’ falleció en el 2007. Miguel Loayza pasó por Boca y River Plate y nunca más volvió a jugar en nuestro país. Dejó este mundo un mes antes de la clasificación de la Bicolor a Rusia 2018.

MÁS EN DT...